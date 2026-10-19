Melasma exige cuidados redobrados com o sol; veja como proteger a pele
Com a chegada do verão, atividades ao ar livre pedem atenção extra de quem convive com manchas. Saiba como adaptar a rotina e reforçar a proteção.
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Com a aproximação do verão, a rotina costuma incluir mais passeios ao ar livre, viagens, praia e piscina.
Para quem tem melasma, esse período pede atenção especial: a exposição à radiação pode contribuir para o escurecimento das manchas, tornando a proteção diária uma parte importante dos cuidados com a pele.
O melasma é uma condição caracterizada por manchas escuras, geralmente no rosto, e pode estar associado a fatores como predisposição genética, alterações hormonais e exposição à radiação.
Além dos raios ultravioleta, a luz visível também merece atenção. A dermatologista Vanessa Perusso explica que a luz azul, uma faixa da luz visível, é estudada por sua possível participação nos processos de pigmentação.
Como proteger a pele com melasma durante o verão?
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1. Escolha o protetor solar considerando mais do que o FPS
O fator de proteção solar (FPS) indica principalmente a proteção contra a radiação UVB. Para quem tem tendência à hiperpigmentação, também é importante considerar a proteção contra UVA e, quando indicada, contra a luz visível.
Protetores com cor podem oferecer proteção adicional contra parte da luz visível, dependendo dos pigmentos presentes na fórmula.
A Labotrat, marca brasileira de cosméticos e dermocosméticos, possui um protetor solar facial FPS 60 com niacinamida e ácido hialurônico.
A escolha do produto, porém, deve considerar as necessidades individuais da pele e as informações de proteção indicadas na embalagem.
2. Reaplique o produto ao longo do dia
Passar protetor solar pela manhã não garante proteção durante todo o dia. Em situações de exposição ao sol, a reaplicação deve seguir as orientações da embalagem e ser reforçada após suor intenso, contato com água ou secagem com toalha.
Na praia, na piscina e em atividades ao ar livre, esse cuidado é especialmente importante.
3. Combine proteção solar com barreiras físicas
Chapéus, bonés, óculos escuros, roupas com proteção UV e períodos à sombra complementam o uso do filtro solar. Sempre que possível, também vale reduzir a exposição direta nos horários de maior intensidade da radiação.
4. Evite irritar a pele durante a rotina de cuidados
Uma limpeza suave e a hidratação ajudam a preservar a barreira cutânea. Produtos que provocam ardência, ressecamento ou irritação podem dificultar a manutenção dos cuidados diários.
A Labotrat oferece opções como sabonete facial com vitamina C e creme facial nutritivo. A niacinamida, presente em algumas fórmulas cosméticas, é utilizada em produtos voltados à uniformização da aparência da pele. Seu uso deve ser integrado a uma rotina adequada, sem substituir a fotoproteção.
5. Mantenha o acompanhamento dermatológico
O melasma pode alternar períodos de melhora e piora, e os cuidados variam conforme o tipo de pele, a sensibilidade e as características das manchas.
Um dermatologista pode orientar a rotina e avaliar tratamentos apropriados para cada caso. Evite iniciar combinações de ativos por conta própria, especialmente se a pele apresentar irritação.