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Melasma exige cuidados redobrados com o sol; veja como proteger a pele

Com a chegada do verão, atividades ao ar livre pedem atenção extra de quem convive com manchas. Saiba como adaptar a rotina e reforçar a proteção.

Por Myllena Wu Publicado em 19/10/2026 às 11:16
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Imagem de melasma - Magnific

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Com a aproximação do verão, a rotina costuma incluir mais passeios ao ar livre, viagens, praia e piscina.

Para quem tem melasma, esse período pede atenção especial: a exposição à radiação pode contribuir para o escurecimento das manchas, tornando a proteção diária uma parte importante dos cuidados com a pele.

O melasma é uma condição caracterizada por manchas escuras, geralmente no rosto, e pode estar associado a fatores como predisposição genética, alterações hormonais e exposição à radiação.

Além dos raios ultravioleta, a luz visível também merece atenção. A dermatologista Vanessa Perusso explica que a luz azul, uma faixa da luz visível, é estudada por sua possível participação nos processos de pigmentação.

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Como proteger a pele com melasma durante o verão?

Divulgação/Labotrat
Imagem de produtos da Labotrat - Divulgação/Labotrat

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1. Escolha o protetor solar considerando mais do que o FPS

O fator de proteção solar (FPS) indica principalmente a proteção contra a radiação UVB. Para quem tem tendência à hiperpigmentação, também é importante considerar a proteção contra UVA e, quando indicada, contra a luz visível.

Protetores com cor podem oferecer proteção adicional contra parte da luz visível, dependendo dos pigmentos presentes na fórmula.

A Labotrat, marca brasileira de cosméticos e dermocosméticos, possui um protetor solar facial FPS 60 com niacinamida e ácido hialurônico.

A escolha do produto, porém, deve considerar as necessidades individuais da pele e as informações de proteção indicadas na embalagem.

2. Reaplique o produto ao longo do dia

Passar protetor solar pela manhã não garante proteção durante todo o dia. Em situações de exposição ao sol, a reaplicação deve seguir as orientações da embalagem e ser reforçada após suor intenso, contato com água ou secagem com toalha.

Na praia, na piscina e em atividades ao ar livre, esse cuidado é especialmente importante.

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3. Combine proteção solar com barreiras físicas

Chapéus, bonés, óculos escuros, roupas com proteção UV e períodos à sombra complementam o uso do filtro solar. Sempre que possível, também vale reduzir a exposição direta nos horários de maior intensidade da radiação.

4. Evite irritar a pele durante a rotina de cuidados

Uma limpeza suave e a hidratação ajudam a preservar a barreira cutânea. Produtos que provocam ardência, ressecamento ou irritação podem dificultar a manutenção dos cuidados diários.

A Labotrat oferece opções como sabonete facial com vitamina C e creme facial nutritivo. A niacinamida, presente em algumas fórmulas cosméticas, é utilizada em produtos voltados à uniformização da aparência da pele. Seu uso deve ser integrado a uma rotina adequada, sem substituir a fotoproteção.

5. Mantenha o acompanhamento dermatológico

O melasma pode alternar períodos de melhora e piora, e os cuidados variam conforme o tipo de pele, a sensibilidade e as características das manchas.

Um dermatologista pode orientar a rotina e avaliar tratamentos apropriados para cada caso. Evite iniciar combinações de ativos por conta própria, especialmente se a pele apresentar irritação.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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