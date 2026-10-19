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K-Beauty: ELROEL chega ao Brasil com produtos de maquiagem e skincare

A beleza sul-coreana ganha mais uma representante no mercado brasileiro, com a ELROEL e seus produtos que combinam maquiagem, hidratação e proteção.

Por Myllena Wu Publicado em 19/10/2026 às 9:57
Imagem: marca coreana de skincare e maquiagem, ELROEL, chega ao Brasil
Imagem: marca coreana de skincare e maquiagem, ELROEL, chega ao Brasil - Divulgação/ELROEL/Beleza na Web

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A K-Beauty, movimento sul-coreano que ganhou espaço internacional com produtos de cuidados com a pele e maquiagem, amplia sua presença no mercado brasileiro.

Em outubro de 2026, a ELROEL chegou ao país com uma linha que combina diferentes funções em um mesmo cosmético, reunindo propostas de cobertura, hidratação, limpeza facial e proteção solar.

A marca está disponível no Brasil com exclusividade na Beleza na Web durante um período inicial. Entre os destaques estão uma base em bastão, um óleo labial multifuncional e opções de protetor solar em formatos que buscam facilitar a aplicação no dia a dia.

A novidade acompanha o crescimento da procura por cosméticos sul-coreanos e oferece novas alternativas para quem deseja conhecer essa categoria.

O que é a ELROEL e quais produtos a marca oferece?

Divulgação/ELROEL/Beleza na Web
Imagem de alguns dos produtos da ELROEL que chegam ao Brasil com exclusividade na Beleza na Web - Divulgação/ELROEL/Beleza na Web

Fundada e dirigida criativamente pela maquiadora Yoo Yang-hee, profissional com cerca de 30 anos de experiência, a ELROEL aposta em produtos que combinam maquiagem e cuidados com a pele.

  • Blanc Cover Cream Stick: A base em bastão reúne cobertura e hidratação. Segundo a marca, o produto está entre seus principais destaques internacionais, com mais de 8 milhões de unidades vendidas globalmente.
  • Blanc Essential Lip Oil: O óleo labial tem proposta 4 em 1: pode funcionar como balm, gloss e tint, além de atuar como óleo para os lábios. A combinação de funções é voltada a quem busca reunir diferentes etapas em um único produto.
  • Enzyme Capsule Cleanser: O produto combina limpeza facial e máscara enzimática. A proposta une duas etapas da rotina de cuidados com a pele em uma mesma fórmula.
  • No Sebum Big Sun Stick: O protetor solar em bastão conta com FPS 50+ PA++++ e acabamento matte. O formato permite aplicar o produto diretamente sobre a pele, seguindo as instruções de uso da embalagem.
  • Pang Pang Sun Cushion Plus: Com FPS 50+ PA++++, o protetor solar em cushion combina proteção solar, cuidados com a pele e efeito tone-up, proposta que busca uniformizar visualmente o tom da pele.

A linha Pang Pang Sun Cushion já ultrapassou 12 milhões de unidades vendidas globalmente, segundo a ELROEL.

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Por que os cosméticos coreanos estão ganhando espaço no Brasil?

O avanço da K-Beauty aparece nos dados de mercado. Segundo a Circana, a participação das marcas coreanas na categoria de skincare no Brasil passou de 0,5% em 2023 para mais de 7% no acumulado até maio de 2026.

No mesmo intervalo, o número de marcas sul-coreanas presentes no país cresceu de 28 para mais de 40.

A combinação de funções em um só cosmético é uma das características presentes na proposta da ELROEL. Ainda assim, a escolha de cada produto depende das necessidades individuais: cobertura, textura, acabamento e adequação à rotina são fatores importantes na hora de decidir.

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Onde comprar os produtos da ELROEL no Brasil?

Os produtos da marca estão disponíveis com exclusividade na Beleza na Web durante o período inicial de lançamento.

A exclusividade será válida por três meses em todos os canais e por seis meses no online, de outubro de 2026 a abril de 2027. Preços e disponibilidade devem ser verificados diretamente no site.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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