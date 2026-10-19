K-Beauty: ELROEL chega ao Brasil com produtos de maquiagem e skincare
A beleza sul-coreana ganha mais uma representante no mercado brasileiro, com a ELROEL e seus produtos que combinam maquiagem, hidratação e proteção.
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A K-Beauty, movimento sul-coreano que ganhou espaço internacional com produtos de cuidados com a pele e maquiagem, amplia sua presença no mercado brasileiro.
Em outubro de 2026, a ELROEL chegou ao país com uma linha que combina diferentes funções em um mesmo cosmético, reunindo propostas de cobertura, hidratação, limpeza facial e proteção solar.
A marca está disponível no Brasil com exclusividade na Beleza na Web durante um período inicial. Entre os destaques estão uma base em bastão, um óleo labial multifuncional e opções de protetor solar em formatos que buscam facilitar a aplicação no dia a dia.
A novidade acompanha o crescimento da procura por cosméticos sul-coreanos e oferece novas alternativas para quem deseja conhecer essa categoria.
O que é a ELROEL e quais produtos a marca oferece?
Fundada e dirigida criativamente pela maquiadora Yoo Yang-hee, profissional com cerca de 30 anos de experiência, a ELROEL aposta em produtos que combinam maquiagem e cuidados com a pele.
- Blanc Cover Cream Stick: A base em bastão reúne cobertura e hidratação. Segundo a marca, o produto está entre seus principais destaques internacionais, com mais de 8 milhões de unidades vendidas globalmente.
- Blanc Essential Lip Oil: O óleo labial tem proposta 4 em 1: pode funcionar como balm, gloss e tint, além de atuar como óleo para os lábios. A combinação de funções é voltada a quem busca reunir diferentes etapas em um único produto.
- Enzyme Capsule Cleanser: O produto combina limpeza facial e máscara enzimática. A proposta une duas etapas da rotina de cuidados com a pele em uma mesma fórmula.
- No Sebum Big Sun Stick: O protetor solar em bastão conta com FPS 50+ PA++++ e acabamento matte. O formato permite aplicar o produto diretamente sobre a pele, seguindo as instruções de uso da embalagem.
- Pang Pang Sun Cushion Plus: Com FPS 50+ PA++++, o protetor solar em cushion combina proteção solar, cuidados com a pele e efeito tone-up, proposta que busca uniformizar visualmente o tom da pele.
A linha Pang Pang Sun Cushion já ultrapassou 12 milhões de unidades vendidas globalmente, segundo a ELROEL.
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Por que os cosméticos coreanos estão ganhando espaço no Brasil?
O avanço da K-Beauty aparece nos dados de mercado. Segundo a Circana, a participação das marcas coreanas na categoria de skincare no Brasil passou de 0,5% em 2023 para mais de 7% no acumulado até maio de 2026.
No mesmo intervalo, o número de marcas sul-coreanas presentes no país cresceu de 28 para mais de 40.
A combinação de funções em um só cosmético é uma das características presentes na proposta da ELROEL. Ainda assim, a escolha de cada produto depende das necessidades individuais: cobertura, textura, acabamento e adequação à rotina são fatores importantes na hora de decidir.
Onde comprar os produtos da ELROEL no Brasil?
Os produtos da marca estão disponíveis com exclusividade na Beleza na Web durante o período inicial de lançamento.
A exclusividade será válida por três meses em todos os canais e por seis meses no online, de outubro de 2026 a abril de 2027. Preços e disponibilidade devem ser verificados diretamente no site.