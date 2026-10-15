Dia dos Professores: 9 opções de presentes a partir de R$ 29,90

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma lembrancinha não precisa ser cara. Reunimos opções de cuidados e beleza, com vários preços, para ajudar na escolha do presente para professores.

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Escolher um presente para o Dia dos Professores pode ser uma forma de agradecer a quem participa da formação de tantas pessoas.

Para quem pretende marcar a data com uma lembrança, itens de autocuidado, perfumaria e maquiagem são algumas possibilidades, mas vale considerar o orçamento e o perfil de quem será presenteado antes de decidir.

O interesse por esse tipo de compra também apareceu nos dados do comércio eletrônico: o Boticário registrou crescimento de 31,66% nas buscas por presentes para professores entre 2024 e 2025 em seu próprio e-commerce.

Para o dia 15 de outubro, a marca reúne opções de diferentes preços e oferece descontos progressivos em produtos selecionados.

O que dar de presente no Dia dos Professores?

As opções vão de sabonetes e hidratantes a kits com fragrâncias e itens de maquiagem. Para facilitar a escolha, vale pensar se a pessoa prefere produtos de uso cotidiano, uma combinação de cuidados pessoais ou algum item específico de beleza.

Presentes de até R$ 40

Sabonete em Barra Nativa Spa Lilac (2 unidades de 90 g) — R$ 29,90. Tem fragrância floral com notas de lavanda, íris, violeta e lilás.

(2 unidades de 90 g) — R$ 29,90. Tem fragrância floral com notas de lavanda, íris, violeta e lilás. Sabonete em Barra Clash (2 unidades de 80 g) — R$ 29,90. Combina notas frescas e frutadas com lavanda, sálvia e fundo amadeirado.

(2 unidades de 80 g) — R$ 29,90. Combina notas frescas e frutadas com lavanda, sálvia e fundo amadeirado. Sabonetes Sortidos Cuide-se Bem (4 unidades de 80 g) — R$ 38,90. Reúne fragrâncias como Nuvem, Leite e Mel, Deleite, Rosa e Algodão.

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Kits de autocuidado e perfumaria

Kit Presente Cuide-se Bem Obrigadx (2 itens) — R$ 52,90. Inclui dois cremes hidratantes para as mãos em uma caixa para presente.

(2 itens) — R$ 52,90. Inclui dois cremes hidratantes para as mãos em uma caixa para presente. Kit Presente Especial Cuide-se Bem Deleite (2 itens) — R$ 72,90. Combina mini body splash e creme hidratante para as mãos.

(2 itens) — R$ 72,90. Combina mini body splash e creme hidratante para as mãos. Mini Kit Presente Nativa Spa Ameixa (3 itens) — R$ 102,90. Reúne três hidratantes em tamanho mini.

(3 itens) — R$ 102,90. Reúne três hidratantes em tamanho mini. Kit Presente Arbo — R$ 129,90. Traz colônia de 10 ml, loção hidratante corporal e shower gel.

Opções de maquiagem

Mini Paleta Multifuncional Make B. Brown Blend (2,5 g) — R$ 89,90. Pode ser usada nos lábios e nas bochechas, com duas cores e dois acabamentos.

(2,5 g) — R$ 89,90. Pode ser usada nos lábios e nas bochechas, com duas cores e dois acabamentos. Batom Make B. Easy Mate (3,9 g) — R$ 64,90. Disponível nos tons vinho, vermelho, marrom nude e rosa rose.

Como funcionam os descontos do Boticário para o Dia dos Professores?

A marca informa uma política de descontos progressivos para produtos selecionados: 10% na compra de um item, 15% na compra de dois e 20% a partir de três produtos.

Antes de fechar o pedido, é importante conferir quais itens participam da promoção e as condições aplicáveis ao canal de venda.

Quem preferir deixar a escolha nas mãos do professor também pode considerar o vale-presente. O Boticário oferece ainda atendimento pelo WhatsApp, com orientação para selecionar produtos conforme o orçamento e a quantidade de pessoas que serão presenteadas.

A data pode ser uma oportunidade para demonstrar reconhecimento, mas a escolha não precisa comprometer as finanças. Comparar preços e definir quanto gastar antes de comprar ajuda a encontrar uma lembrança que faça sentido para quem recebe e para quem presenteia.

