Dia dos Professores: 9 opções de presentes a partir de R$ 29,90
Uma lembrancinha não precisa ser cara. Reunimos opções de cuidados e beleza, com vários preços, para ajudar na escolha do presente para professores.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Escolher um presente para o Dia dos Professores pode ser uma forma de agradecer a quem participa da formação de tantas pessoas.
Para quem pretende marcar a data com uma lembrança, itens de autocuidado, perfumaria e maquiagem são algumas possibilidades, mas vale considerar o orçamento e o perfil de quem será presenteado antes de decidir.
O interesse por esse tipo de compra também apareceu nos dados do comércio eletrônico: o Boticário registrou crescimento de 31,66% nas buscas por presentes para professores entre 2024 e 2025 em seu próprio e-commerce.
Para o dia 15 de outubro, a marca reúne opções de diferentes preços e oferece descontos progressivos em produtos selecionados.
O que dar de presente no Dia dos Professores?
As opções vão de sabonetes e hidratantes a kits com fragrâncias e itens de maquiagem. Para facilitar a escolha, vale pensar se a pessoa prefere produtos de uso cotidiano, uma combinação de cuidados pessoais ou algum item específico de beleza.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Presentes de até R$ 40
- Sabonete em Barra Nativa Spa Lilac (2 unidades de 90 g) — R$ 29,90. Tem fragrância floral com notas de lavanda, íris, violeta e lilás.
- Sabonete em Barra Clash (2 unidades de 80 g) — R$ 29,90. Combina notas frescas e frutadas com lavanda, sálvia e fundo amadeirado.
- Sabonetes Sortidos Cuide-se Bem (4 unidades de 80 g) — R$ 38,90. Reúne fragrâncias como Nuvem, Leite e Mel, Deleite, Rosa e Algodão.
LEIA TAMBÉM: Marrom é o novo preto? Veja como combinar a cor que virou tendência na moda
Kits de autocuidado e perfumaria
- Kit Presente Cuide-se Bem Obrigadx (2 itens) — R$ 52,90. Inclui dois cremes hidratantes para as mãos em uma caixa para presente.
- Kit Presente Especial Cuide-se Bem Deleite (2 itens) — R$ 72,90. Combina mini body splash e creme hidratante para as mãos.
- Mini Kit Presente Nativa Spa Ameixa (3 itens) — R$ 102,90. Reúne três hidratantes em tamanho mini.
- Kit Presente Arbo — R$ 129,90. Traz colônia de 10 ml, loção hidratante corporal e shower gel.
Opções de maquiagem
- Mini Paleta Multifuncional Make B. Brown Blend (2,5 g) — R$ 89,90. Pode ser usada nos lábios e nas bochechas, com duas cores e dois acabamentos.
- Batom Make B. Easy Mate (3,9 g) — R$ 64,90. Disponível nos tons vinho, vermelho, marrom nude e rosa rose.
Como funcionam os descontos do Boticário para o Dia dos Professores?
A marca informa uma política de descontos progressivos para produtos selecionados: 10% na compra de um item, 15% na compra de dois e 20% a partir de três produtos.
Antes de fechar o pedido, é importante conferir quais itens participam da promoção e as condições aplicáveis ao canal de venda.
Quem preferir deixar a escolha nas mãos do professor também pode considerar o vale-presente. O Boticário oferece ainda atendimento pelo WhatsApp, com orientação para selecionar produtos conforme o orçamento e a quantidade de pessoas que serão presenteadas.
A data pode ser uma oportunidade para demonstrar reconhecimento, mas a escolha não precisa comprometer as finanças. Comparar preços e definir quanto gastar antes de comprar ajuda a encontrar uma lembrança que faça sentido para quem recebe e para quem presenteia.