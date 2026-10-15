Como cuidar da pele antes e depois da maquiagem? Veja dicas de skincare
Retirar a maquiagem é tão importante quanto preparar o rosto para recebê-la. Saiba quais etapas considerar e como cuidar da pele antes e depois.
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Uma maquiagem bem-feita não depende apenas da escolha da base, do corretivo ou das cores utilizadas. A preparação da pele também influencia o resultado, assim como a limpeza ao final do dia.
Manter o rosto hidratado e remover os resíduos da make são cuidados que ajudam a preservar o conforto da pele e complementam a rotina de beleza.
O Dia do Maquiador, celebrado em 13 de outubro, serve de gancho para olhar além dos pincéis e das técnicas de aplicação.
O skincare acompanha todo o processo: começa antes da produção e continua depois que a maquiagem é retirada. A marca de dermocosméticos elbo reúne três produtos voltados a diferentes momentos dessa rotina.
O que fazer na pele antes de aplicar maquiagem?
A preparação pode começar com a higienização e a hidratação, considerando as necessidades de cada tipo de pele.
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Uma pele hidratada tende a ficar mais confortável, embora o acabamento também dependa dos produtos utilizados e das características individuais.
- O Ginseng Hydra Sérum, da elbo, combina ginseng, 1,5% de ácido hialurônico multimolecular e ceramidas.
A fórmula foi desenvolvida para promover hidratação e luminosidade, além de ajudar a preservar a barreira cutânea. A marca orienta aplicá-lo após a higienização e antes do protetor solar.
Como remover a maquiagem sem descuidar da pele?
Retirar a maquiagem ao final do dia é importante, inclusive quando são utilizados produtos de longa duração ou resistentes à água. A limpeza deve remover os resíduos sem exigir fricção excessiva, especialmente na região dos olhos.
- Para essa etapa, o Cleansing Balm Hidratante, da elbo, foi desenvolvido para remover maquiagem resistente e impurezas.
A marca informa que a fórmula também auxilia na hidratação e na proteção da barreira cutânea, podendo ser utilizada em peles sensíveis. É importante seguir as instruções da embalagem e interromper o uso em caso de irritação.
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Como cuidar da região dos olhos depois da make?
Após a remoção da maquiagem, o contorno dos olhos pode receber cuidados específicos. Por ser uma região delicada, é importante evitar esfregar a pele durante a limpeza e escolher produtos adequados para essa área.
- O Stick Radiance C, da elbo, é um tratamento em bastão com 5% de vitamina C, 1,5% de cafeína e cúrcuma.
A combinação foi pensada para complementar a rotina de cuidados com a região dos olhos, com ingredientes associados à ação antioxidante e à aparência revitalizada do olhar.
Quais cuidados manter na rotina de skincare?
Mais do que acumular produtos, o importante é estabelecer uma rotina compatível com as necessidades da pele. Higienização, hidratação e proteção solar durante o dia são cuidados básicos, enquanto a remoção da maquiagem deve fazer parte do ritual noturno.
As opções da elbo ilustram diferentes momentos desse processo, mas não são etapas obrigatórias para todas as pessoas. A escolha dos produtos deve considerar o tipo de pele, a tolerância aos ingredientes e as orientações de uso de cada fórmula.