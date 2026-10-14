Marrom é o novo preto? Veja como combinar a cor que virou tendência na moda
Do café ao caramelo, os tons terrosos aparecem em diferentes propostas. Veja quais cores combinam com marrom e como usar a tonalidade que virou moda.
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Versátil e fácil de adaptar a diferentes estilos, o marrom vem conquistando espaço nas produções do dia a dia.
Em tons que vão do café ao chocolate, passando pelo caramelo e pelo ocre, a cor oferece alternativas para quem deseja variar os looks sem abandonar os neutros.
Seja em peças básicas, acessórios ou roupas de alfaiataria, a tonalidade pode aparecer em propostas casuais ou mais sofisticadas. O segredo está em explorar as nuances e experimentar combinações que funcionem em diferentes ocasiões.
Como usar marrom nas roupas sem deixar o visual pesado?
O efeito da cor depende, tanto da tonalidade escolhida, quanto das peças que compõem o look. Os marrons escuros, por exemplo, podem criar produções sóbrias e elegantes, enquanto as versões claras ajudam a construir combinações leves.
Marrom escuro para looks elegantes
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Tons de café e chocolate funcionam bem em calças, saias, vestidos, blazers e casacos. Para equilibrar a composição, vale combiná-los com peças claras ou apostar em acessórios que criem contraste.
Caramelo e ocre para produções leves
As nuances mais claras são alternativas para quem prefere visuais menos sóbrios. Elas podem aparecer em camisas, blusas, calças, bolsas e sapatos, inclusive em combinações com outros tons terrosos.
Quais cores combinam com marrom?
O marrom funciona como uma base neutra e permite diferentes combinações. A escolha depende do efeito desejado: contrastes mais evidentes, composições discretas ou produções que exploram uma mesma cartela de cores.
- Branco, bege e off-white: criam contraste suave e deixam o look equilibrado.
- Azul: especialmente em tons como jeans e azul-claro, ajuda a quebrar a sobriedade do marrom.
- Cinza: oferece uma combinação discreta, interessante para propostas urbanas.
- Verde-oliva: conversa com a cartela terrosa e cria uma composição harmônica.
- Outros tons de marrom: permitem montar looks monocromáticos, explorando diferenças de tonalidade e textura.
Como incluir o marrom no guarda-roupa do dia a dia?
Uma maneira simples de aderir à cor é começar por peças que já fazem parte da rotina, como camisetas, camisas, calças e sapatos.
- Uma calça marrom, por exemplo, pode substituir a versão preta em diferentes combinações;
- já uma blusa ou um acessório no tom permite experimentar a cor sem mudar todo o visual.
A tonalidade também pode aparecer em peças de alfaiataria, como blazers e calças de corte reto, ou em itens mais casuais, como jaquetas, tricôs e bolsas.
A escolha dos tecidos ajuda a mudar a proposta: couro e materiais estruturados criam um efeito diferente daquele de malhas e tecidos leves.
Para o consultor de moda Skyler e Emilio Guerra, o marrom conecta os neutros clássicos a uma cartela mais orgânica.
“O marrom funciona como uma ponte entre os neutros clássicos e uma cartela mais orgânica. Ele preserva a facilidade de coordenação que o consumidor procura em uma peça básica, mas acrescenta profundidade à composição.”
Afinal, o marrom pode substituir o preto?
O marrom pode assumir o papel de neutro principal em diversas produções, mas não precisa substituir o preto em todas as ocasiões. As duas cores podem dividir espaço no guarda-roupa e oferecer possibilidades diferentes de combinação.
Para quem quer experimentar, começar por uma peça marrom e combiná-la com roupas que já tem é uma forma prática de descobrir quais tonalidades funcionam melhor com seu estilo.