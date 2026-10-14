Frosted makeup: como apostar no brilho perolado e nos tons frios?
O brilho perolado e os tons frios estão em alta nas pesquisas. Saiba como adaptar a estética aos olhos, aos lábios e às maçãs do rosto!
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Brilho perolado, reflexos luminosos e cores frias estão entre as referências que ajudam a renovar a maquiagem sem exigir uma produção elaborada.
Conhecida como frosted makeup, ou maquiagem gelada, a estética permite brincar com diferentes acabamentos nos olhos, nos lábios e nas maçãs do rosto, seja para criar um visual mais discreto, seja para destacar o brilho.
A proposta também abre espaço para combinações com tons rosados e malva, que podem equilibrar a luminosidade.
Para quem deseja experimentar a tendência, o segredo é escolher um ponto de destaque e adaptar a intensidade ao próprio estilo, sem precisar usar todos os elementos de uma vez.
O que é frosted makeup e por que a tendência está em alta?
A frosted makeup é caracterizada pelo acabamento perolado e luminoso, geralmente combinado com tonalidades frias. O efeito pode aparecer em uma sombra cintilante, em um gloss com reflexos ou em um blush que acrescenta brilho à pele.
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As buscas por “maquiagem frosted/gelada” cresceram 286% no Pinterest, conforme os dados citados pela Vult.
Como fazer frosted makeup? Veja dicas para olhos, lábios e maçãs do rosto
Olhos
Uma forma de aderir à estética é concentrar o efeito perolado nas pálpebras. A Paleta de Sombras Essentials Rose, da Vult, reúne cinco cores e acabamentos variados, permitindo combinar tons rosados e pontos de luminosidade. O preço sugerido é de R$ 20,61.
Para criar contraste, o Delineador Líquido Preto da marca pode complementar a produção com um traço fino rente aos cílios ou um desenho mais alongado. O preço sugerido é de R$ 19,71.
Rosto
O Blush Compacto Rosa Perolado Meu Blush!, da Vult, é uma opção para levar o brilho às maçãs do rosto. A fórmula permite construir camadas e ajustar a intensidade, com preço sugerido de R$ 29,90.
Quem prefere um acabamento sem cintilância pode apostar no Blush Compacto Malva Matte Meu Blush!, também vendido por R$ 29,90. O tom rosado fechado combina com a proposta do blush rosa velho, outra referência em alta nas pesquisas de beleza.
Lábios
O Gloss Labial Pérola Cintilante Glossy Lips 24/7, da Vult, acrescenta luminosidade à boca e pode ser usado sozinho ou sobre um batom. O preço sugerido é de R$ 19,90.
Para criar contraste entre cor e brilho, a marca também oferece o Batom Matte Lips Rosé, de R$ 15,21. A combinação dos dois produtos é uma possibilidade para quem quer experimentar a tendência sem concentrar o efeito luminoso em todo o rosto.