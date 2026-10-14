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Base em pó 2 em 1: como funciona a novidade de Quem Disse, Berenice?

Combinação entre base e pó compacto promete facilitar rotina de maquiagem. Entenda como funciona a proposta 2 em 1 e conheça melhor a novidade de QDB!

Por Myllena Wu Publicado em 14/10/2026 às 12:40
Imagem da Base em Pó Pow!Der
Imagem da Base em Pó Pow!Der - DIvulgação/Quem Disse, Benerice?

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Encontrar uma base que ofereça cobertura sem deixar a pele com sensação pesada é uma das questões de quem gosta de maquiagem.

Para quem também prefere um acabamento menos brilhante, a textura do produto e a forma de aplicação podem fazer diferença na rotina, especialmente em dias quentes.

É nesse contexto que a Quem Disse, Berenice? relança a Base em Pó Pow!Der, agora com uma nova fórmula.

A proposta é reunir as funções de base e pó compacto em um único produto, com diferentes possibilidades de cobertura. A novidade custa R$ 99,90 e está disponível em 11 tonalidades.

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Como funciona a base em pó 2 em 1 da Quem Disse, Berenice?

Qual é a cobertura e o acabamento do produto?

A Pow!Der combina cobertura média construível com acabamento matte. Na prática, a proposta é permitir que a pessoa ajuste a intensidade da maquiagem conforme a aplicação, sem precisar recorrer necessariamente a dois produtos diferentes.

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A fórmula também promete efeito blur imediato, que ajuda a disfarçar visualmente os poros, além de toque aveludado.

A marca informa que o produto foi desenvolvido para controlar o brilho e a oleosidade ao longo do dia e resistir ao suor e ao calor, sem ressecar ou craquelar. Esses resultados podem variar conforme as características da pele e as condições de uso.

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A base em pó é indicada para pele oleosa?

O acabamento matte e a proposta de controle da oleosidade podem interessar especialmente a quem prefere uma pele com menos brilho.

No entanto, a escolha da base também depende do nível de cobertura desejado, da textura com que cada pessoa se sente confortável e da adequação da tonalidade.

A nova fórmula foi apresentada pela Quem Disse, Berenice? como uma versão pensada para as necessidades da pele brasileira. A marca integra o Grupo Boticário desde 2012.

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Como aplicar a base em pó para conseguir diferentes coberturas?

Para utilizar o produto como base, a orientação é aplicar com a esponja que acompanha a embalagem, espalhando uniformemente pelo rosto e pescoço.

Quem deseja uma cobertura mais intensa pode construir camadas ou umedecer levemente a esponja antes da aplicação.

Já o pincel é indicado para quem prefere usar a Pow!Der como pó, buscando um efeito mais leve e aveludado. A escolha entre os acessórios permite adaptar o resultado à proposta da maquiagem, seja ela mais discreta ou com maior cobertura.

A embalagem também inclui espelho, o que facilita o uso fora de casa e eventuais retoques. A recomendação da marca é guardar a esponja dentro do estojo para aumentar sua durabilidade.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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