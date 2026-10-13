O que acontece com a pele quando você usa protetor solar todos os dias?

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Descubra o que acontece com a sua pele ao usar protetor solar todos os dias e surpreenda-se com os benefícios para o seu rosto. Confira!

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O protetor solar é um dos produtos mais importantes para manter a pele saudável. Além de ajudar a prevenir queimaduras causadas pela exposição ao sol, o uso diário contribui para reduzir os danos provocados pela radiação ultravioleta (UV), que podem se acumular ao longo dos anos.

Quando incorporado à rotina de cuidados, o produto ajuda a preservar a aparência da pele, prevenir o envelhecimento precoce e diminuir o risco de câncer de pele.

Os benefícios não aparecem necessariamente de um dia para o outro, mas estão relacionados à proteção contínua contra os efeitos da exposição solar.

Mas o que realmente muda na pele quando você usa protetor solar todos os dias? Entenda os principais benefícios e saiba como aproveitar melhor esse cuidado.

5 benefícios de usar protetor solar todos os dias

De acordo com o dermatologista Antonio Campo, a proteção solar evoluiu para um conceito muito mais sofisticado - Pexels

1. Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce

A exposição frequente ao sol contribui para a degradação do colágeno e da elastina, proteínas responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele.

Com o tempo, esse processo pode favorecer o aparecimento de rugas, linhas de expressão e flacidez. O uso diário de protetor solar reduz esses danos, especialmente os associados aos raios UVA, que contribuem para o fotoenvelhecimento.

Embora não impeça o envelhecimento natural, o produto ajuda a preservar a estrutura da pele ao longo dos anos.

2. Ajuda a controlar manchas

A radiação solar estimula a produção de melanina, pigmento que dá cor à pele. Essa resposta pode intensificar manchas como melasma e hiperpigmentação causada por inflamações, incluindo marcas de acne.

Ao reduzir a exposição aos raios UV, o protetor solar ajuda a evitar que essas manchas escureçam. Produtos com cor podem oferecer proteção adicional contra parte da luz visível, especialmente relevante para quem tem melasma.

No entanto, manchas existentes nem sempre desaparecem apenas com o protetor. Dependendo do caso, pode ser necessário associar o uso a tratamentos dermatológicos.

3. Reduz o risco de queimaduras solares

Vermelhidão, ardência, sensibilidade e descamação são sinais de queimadura solar. Além do desconforto, episódios repetidos aumentam os danos acumulados pela exposição à radiação ultravioleta.

Quando aplicado corretamente, o protetor solar reduz a quantidade de radiação UV que chega à pele. Em geral, recomenda-se um produto com FPS 30 ou superior e proteção de amplo espectro contra os raios UVA e UVB.

Mesmo com a aplicação, é importante evitar a exposição excessiva e complementar o cuidado com roupas adequadas, chapéus e sombra.

4. Ajuda a prevenir o câncer de pele

A radiação ultravioleta pode provocar alterações no DNA das células da pele, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer cutâneo.

O uso regular de protetor solar, combinado a outras medidas de fotoproteção, ajuda a reduzir esse risco. O cuidado é importante para todos os tons de pele, já que a pigmentação natural não elimina a possibilidade de danos causados pelo sol.

Por isso, o produto deve ser usado não apenas na praia ou na piscina, mas também durante atividades cotidianas ao ar livre. Ele não oferece proteção absoluta e não substitui a avaliação dermatológica de manchas ou lesões suspeitas.

5. Contribui para um tom de pele mais uniforme



A exposição solar pode favorecer o surgimento de novas manchas e intensificar marcas já existentes. Ao limitar os efeitos da radiação, o protetor solar ajuda a manter a pigmentação mais estável e a evitar o escurecimento de áreas afetadas.

Esse cuidado é especialmente importante para quem tem melasma ou marcas de acne. Com o uso contínuo, pode haver menos escurecimento das manchas, embora os resultados dependam da causa e dos demais cuidados adotados.

Como usar protetor solar todos os dias?

Imagem de uma mulher passando protetor solar - iStock

Para aproveitar os benefícios, é necessário escolher o produto adequado, aplicar uma quantidade suficiente e reaplicar quando necessário.

Escolha o FPS adequado : prefira FPS 30 ou superior, com proteção contra raios UVA e UVB.

: prefira FPS 30 ou superior, com proteção contra raios UVA e UVB. Aplique uniformemente : não esqueça orelhas, pescoço, colo e mãos, além do rosto e das demais áreas expostas.

: não esqueça orelhas, pescoço, colo e mãos, além do rosto e das demais áreas expostas. Siga as instruções da embalagem : observe o tempo recomendado entre a aplicação e a exposição solar.

: observe o tempo recomendado entre a aplicação e a exposição solar. Reaplique ao longo do dia : em geral, a cada duas horas durante a exposição ao sol, além de reaplicar após nadar, suar intensamente ou se secar com a toalha.

: em geral, a cada duas horas durante a exposição ao sol, além de reaplicar após nadar, suar intensamente ou se secar com a toalha. Complemente a proteção : use chapéus, roupas adequadas, óculos escuros e procure sombra.,

Quem tem pele oleosa pode preferir fórmulas leves e não comedogênicas. Para a pele seca, produtos com ingredientes hidratantes podem ser mais confortáveis. O ideal é escolher uma opção adequada ao tipo de pele e fácil de usar diariamente.

