Lápis preto, marrom ou bege? Saiba como usar cada cor nos olhos com a Vizzela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Marca ampliou linha de maquiagem com 3 tonalidades de lápis de olho. Confira as diferenças entre cores, formas de aplicação e detalhes da novidade.

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A escolha do lápis para os olhos influencia o resultado da maquiagem, seja para criar um delineado marcado, reforçar o contorno dos cílios ou apostar em um acabamento mais discreto.

Para atender a diferentes propostas, a Vizzela ampliou a linha FIX com três lapiseiras nas cores preta, marrom e bege.

Os produtos chegam ao mercado com fórmula à prova d’água, aplicação descrita pela marca como macia e promessa de duração de até 96 horas.

A novidade também pode ser utilizada na linha d’água e como base para esfumados, ampliando as possibilidades de uso na rotina de beleza.

Quais são as cores das novas lapiseiras FIX da Vizzela?

1. Lapiseira preta

A versão preta é indicada para quem prefere destacar os olhos com delineados marcantes ou esfumados mais dramáticos.

A tonalidade também pode reforçar o contorno dos cílios superiores e inferiores, criando diferentes níveis de intensidade conforme a aplicação.

2. Lapiseira marrom

O marrom é uma alternativa para quem busca um contorno menos contrastante. A cor pode ser usada em maquiagens cotidianas ou em produções que valorizam um efeito mais natural, sem abrir mão de destacar o olhar.

3. Lapiseira bege

A tonalidade bege foi pensada especialmente para aplicação na linha d’água. Nesse uso, a cor pode criar a impressão visual de olhos mais abertos e iluminados, sendo uma opção para maquiagens discretas ou para complementar outros produtos.

Quanto custam as lapiseiras FIX e como podem ser usadas?

Cada lapiseira custa R$ 49,90. Segundo a Vizzela, os produtos podem ser aplicados nas linhas dos cílios superiores e inferiores, na linha d’água ou como base para criar sombras esfumadas.

A marca também informa que a fórmula combina agentes formadores de filme, silicones e ceras para favorecer a resistência à água e reduzir a transferência após a aplicação.

A duração anunciada é de até 96 horas, mas o desempenho pode variar conforme as condições de uso e as características individuais.

