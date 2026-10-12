Dormir de maquiagem faz tão mal assim? Veja o que acontece com a sua pele
Descubra se dormir de maquiagem mala mesmo e entenda o que acontece com a sua pele ao ignorar a limpeza noturna. Confira as dicas!
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Depois de um dia cheio, pode ser tentador deitar na cama sem retirar a maquiagem. Apesar de parecer um hábito inofensivo quando acontece ocasionalmente, dormir com base, corretivo, pó e máscara de cílios pode prejudicar a saúde da pele e dos olhos, especialmente quando isso se torna frequente.
Durante a noite, a pele continua realizando processos naturais de renovação e manutenção da barreira cutânea.
Os resíduos de maquiagem, a oleosidade e as impurezas acumuladas ao longo do dia podem contribuir para o surgimento de cravos, espinhas e irritações.
A boa notícia é que uma rotina simples de limpeza antes de dormir ajuda a remover esses resíduos e a manter a pele saudável. Entenda os principais efeitos de dormir maquiada e saiba como cuidar do rosto corretamente.
Porque você não deve dormir maquiada?
1. Os poros podem ficar obstruídos
A mistura de maquiagem, oleosidade e suor pode favorecer o acúmulo de resíduos na pele e aumentar o risco de cravos e espinhas.
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O problema pode ser mais evidente em quem tem tendência à acne ou utiliza produtos mais pesados e inadequados para seu tipo de pele.
- Como evitar: retire a maquiagem todas as noites e, se sua pele for oleosa ou acneica, prefira produtos identificados como não comedogênicos.
2. A pele pode ficar opaca e ressecada
Resíduos de maquiagem, suor e poluição podem deixar a pele com aparência cansada e textura irregular. Alguns produtos também podem provocar ressecamento e irritação, especialmente em peles sensíveis.
Dormir maquiada não interrompe completamente a renovação celular, mas dificulta a remoção das impurezas e pode comprometer o conforto da pele.
- Como evitar: limpe o rosto antes de dormir e aplique um hidratante adequado às suas necessidades para ajudar a preservar a barreira cutânea.
3. O hábito pode contribuir para o envelhecimento precoce
A exposição à radiação solar e à poluição pode favorecer a formação de radicais livres, que contribuem para danos celulares e para a degradação do colágeno.
A maquiagem não é a principal responsável pelo envelhecimento precoce, mas negligenciar a limpeza e outros cuidados pode prejudicar a saúde cutânea.
- Como evitar: remova a maquiagem diariamente, hidrate a pele e use protetor solar durante o dia para ajudar a reduzir os danos associados à exposição ambiental.
4. Os olhos podem ficar irritados
Máscara de cílios, delineador e sombra podem se desprender durante a noite e entrar em contato com os olhos, causando ardência, vermelhidão e lacrimejamento.
O acúmulo de resíduos na região dos cílios também pode contribuir para inflamações nas pálpebras e para problemas como terçol e calázio.
- Como evitar: utilize um demaquilante próprio para a região dos olhos e remova os produtos delicadamente, sem esfregar os cílios. Se houver dor, inchaço persistente ou alteração da visão, procure atendimento médico.
Como fazer a limpeza correta antes de dormir?
Uma rotina noturna não precisa ser complicada. O importante é remover a maquiagem sem agredir a pele e finalizar com cuidados adequados.
- Remova a maquiagem: use água micelar, demaquilante bifásico ou óleo de limpeza facial (cleansing oil), conforme seu tipo de pele e os produtos utilizados.
- Lave o rosto: aplique um sabonete facial suave para retirar os resíduos restantes. Evite água muito quente e movimentos agressivos.
- Hidrate a pele: finalize com um hidratante adequado às suas necessidades. O uso de tônico é opcional e não precisa fazer parte de todas as rotinas.
- Cuide da região dos olhos: retire máscara de cílios e delineador com um produto apropriado, evitando o contato direto do demaquilante com os olhos.