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Dormir de maquiagem faz tão mal assim? Veja o que acontece com a sua pele

Descubra se dormir de maquiagem mala mesmo e entenda o que acontece com a sua pele ao ignorar a limpeza noturna. Confira as dicas!

Por Eduarda Barreto Publicado em 12/10/2026 às 11:47
Imagem de mulher dormindo maquiada
Imagem de mulher dormindo maquiada - Gerada com auxílio de Inteligência Artificial

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Depois de um dia cheio, pode ser tentador deitar na cama sem retirar a maquiagem. Apesar de parecer um hábito inofensivo quando acontece ocasionalmente, dormir com base, corretivo, pó e máscara de cílios pode prejudicar a saúde da pele e dos olhos, especialmente quando isso se torna frequente.

Durante a noite, a pele continua realizando processos naturais de renovação e manutenção da barreira cutânea.

Os resíduos de maquiagem, a oleosidade e as impurezas acumuladas ao longo do dia podem contribuir para o surgimento de cravos, espinhas e irritações.

A boa notícia é que uma rotina simples de limpeza antes de dormir ajuda a remover esses resíduos e a manter a pele saudável. Entenda os principais efeitos de dormir maquiada e saiba como cuidar do rosto corretamente.

Porque você não deve dormir maquiada?

1. Os poros podem ficar obstruídos

A mistura de maquiagem, oleosidade e suor pode favorecer o acúmulo de resíduos na pele e aumentar o risco de cravos e espinhas.

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O problema pode ser mais evidente em quem tem tendência à acne ou utiliza produtos mais pesados e inadequados para seu tipo de pele.

  • Como evitar: retire a maquiagem todas as noites e, se sua pele for oleosa ou acneica, prefira produtos identificados como não comedogênicos.

2. A pele pode ficar opaca e ressecada

Resíduos de maquiagem, suor e poluição podem deixar a pele com aparência cansada e textura irregular. Alguns produtos também podem provocar ressecamento e irritação, especialmente em peles sensíveis.

Dormir maquiada não interrompe completamente a renovação celular, mas dificulta a remoção das impurezas e pode comprometer o conforto da pele.

  • Como evitar: limpe o rosto antes de dormir e aplique um hidratante adequado às suas necessidades para ajudar a preservar a barreira cutânea.

3. O hábito pode contribuir para o envelhecimento precoce

A exposição à radiação solar e à poluição pode favorecer a formação de radicais livres, que contribuem para danos celulares e para a degradação do colágeno.

A maquiagem não é a principal responsável pelo envelhecimento precoce, mas negligenciar a limpeza e outros cuidados pode prejudicar a saúde cutânea.

  • Como evitar: remova a maquiagem diariamente, hidrate a pele e use protetor solar durante o dia para ajudar a reduzir os danos associados à exposição ambiental.

4. Os olhos podem ficar irritados

Máscara de cílios, delineador e sombra podem se desprender durante a noite e entrar em contato com os olhos, causando ardência, vermelhidão e lacrimejamento.

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O acúmulo de resíduos na região dos cílios também pode contribuir para inflamações nas pálpebras e para problemas como terçol e calázio.

  • Como evitar: utilize um demaquilante próprio para a região dos olhos e remova os produtos delicadamente, sem esfregar os cílios. Se houver dor, inchaço persistente ou alteração da visão, procure atendimento médico.

Como fazer a limpeza correta antes de dormir?

Uma rotina noturna não precisa ser complicada. O importante é remover a maquiagem sem agredir a pele e finalizar com cuidados adequados.

  1. Remova a maquiagem: use água micelar, demaquilante bifásico ou óleo de limpeza facial (cleansing oil), conforme seu tipo de pele e os produtos utilizados.
  2. Lave o rosto: aplique um sabonete facial suave para retirar os resíduos restantes. Evite água muito quente e movimentos agressivos.
  3. Hidrate a pele: finalize com um hidratante adequado às suas necessidades. O uso de tônico é opcional e não precisa fazer parte de todas as rotinas.
  4. Cuide da região dos olhos: retire máscara de cílios e delineador com um produto apropriado, evitando o contato direto do demaquilante com os olhos.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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