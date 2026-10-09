O Boticário traz de volta 12 produtos que já saíram de linha com preços promocionais

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Seleção de produtos descontinuados volta ao portfólio da marca, com opções para perfumar, hidratar e cuidar da beleza. Confira os detalhes!

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Produtos que deixam de ser vendidos nem sempre desaparecem da memória dos consumidores.

Fragrâncias associadas a determinadas fases da vida, hidratantes com cheiros marcantes e maquiagens que fizeram sucesso podem continuar sendo lembrados mesmo depois de saírem das prateleiras.

É nesse movimento que O Boticário anuncia o retorno de 12 itens descontinuados, reunindo produtos de perfumaria, cuidados corporais e maquiagem.

A nova edição da iniciativa inclui nomes como Egeo Melancia, Egeo Banana, Cuide-se Bem Melancia, Cuide-se Bem Deleite Chocolatudo e itens das linhas Dream e Cuide-se Bem Lavandinha. Os produtos voltam em edição limitada e os preços variam conforme a categoria e a versão escolhida.

Quais produtos antigos de O Boticário estão de volta?

A seleção reúne fragrâncias frutadas e adocicadas, hidratantes, sabonetes, esfoliante corporal e glosses. A marca também retoma produtos que fizeram parte de linhas conhecidas do público, como Egeo e Dream.

Egeo Melancia e Egeo Banana

Os dois desodorantes colônia retornam em frascos de 90 ml. Egeo Melancia combina o perfil frutado da melancia com notas florais aquáticas.

Já Egeo Banana aposta em uma fragrância frutal amadeirada, com notas de banana, baunilha e flores. Ambos têm preço anunciado de R$ 129,90, ante R$ 164,90.

Cuide-se Bem Deleite Chocolatudo

A linha volta com opções para diferentes etapas da rotina. Entre elas estão a loção hidratante corporal de 400 ml, por R$ 62,90; o body splash de 200 ml, por R$ 70,90; e o sabonete em barra Deleite Especial, por R$ 14,90.

A seleção inclui ainda um combo de dois glosses da Quem Disse, Berenice?, nas cores rosa e marrom, por R$ 79,80.

Cuide-se Bem Melancia

Para quem prefere fragrâncias frutadas e frescas, o retorno inclui a loção hidratante corporal, por R$ 62,90, e o gel esfoliante corporal, por R$ 37,90. Também volta o gloss Melancia, da Quem Disse, Berenice?, vendido por R$ 39,90.

Linha Dream

A família Dream retorna com três body splashes de 200 ml:

Amor no Ar , com perfil floral amadeirado;

, com perfil floral amadeirado; Céu de Baunilha , com notas de baunilha, damasco e frutas roxas;

, com notas de baunilha, damasco e frutas roxas; e Viagem Encantada , que combina pera caramelizada e suspiro.

Cada versão tem preço anunciado de R$ 101,90, antes R$ 119,90.

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Cuide-se Bem Lavandinha

A seleção também inclui o body splash de 200 ml, por R$ 75,90, e a loção hidratante corporal de 400 ml, por R$ 78,90. O sabonete em barra da linha completa a lista, com preço de R$ 24,90.

Quanto custam os produtos que voltaram?

Os preços divulgados variam de R$ 14,90, no sabonete em barra Deleite Especial, a R$ 129,90, nos desodorantes colônia Egeo Melancia e Egeo Banana. Alguns itens aparecem com valores promocionais em relação aos preços anteriores informados pela marca.

Como os produtos retornam em edição limitada, a disponibilidade pode variar. Para consultar estoque e condições de compra, vale verificar os canais oficiais de venda de O Boticário e da Quem Disse, Berenice?, conforme o produto.

Por que O Boticário está trazendo produtos descontinuados de volta?

O retorno faz parte da iniciativa “Chefe dos Descontinuados”, criada para reunir pedidos de consumidores por itens que deixaram de ser comercializados.

Nesta edição, a marca anuncia a volta simultânea de 12 produtos e chama a ação de maior comeback de descontinuados de sua história.

A seleção abrange diferentes categorias e linhas, mas não significa que todos os itens antigos da marca voltarão a ser vendidos. A edição é limitada e a lista divulgada contempla apenas os produtos escolhidos para esta ação.



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