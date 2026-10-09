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Beleza | Notícia

Gloss labial que une tratamento e proteção é lançamento

Novo gloss em textura sérum combina peptídeos, ácido hialurônico e fator de proteção solar em cinco opções de cores para o dia a dia.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/10/2026 às 14:02 | Atualizado em 09/10/2026 às 14:04
Avon lança ativo queridinho do skincare em novo gloss da linha Tratamake Lip Gloss Peptídeos
Avon lança ativo queridinho do skincare em novo gloss da linha Tratamake Lip Gloss Peptídeos - Divulgação

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A maquiagem com foco em cuidados diários ganhou um novo lançamento no mercado brasileiro. A Avon apresentou o Tratamake Lip Gloss Peptídeos, um produto com proposta multifuncional que reúne tratamento, cor e proteção solar em uma única fórmula com textura sérum.

O item conta com um complexo de tripeptídeos associado a ativos como ácido hialurônico, vitamina E e óleos vegetais. A formulação foi desenvolvida para proporcionar hidratação aos lábios, além de incluir fator de proteção solar FPS 20.

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Tendência de produtos multifuncionais

Praticidade e cuidados com a pele na rotina
O lançamento atende a uma demanda crescente do mercado de beleza por itens que simplificam a rotina de autocuidado. O produto apresenta cinco opções de cores voltadas para diferentes tons de pele, com acabamento de alto brilho e efeito luminoso.

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Serviço

O Avon Tratamake Lip Gloss Peptídeos está disponível em cinco tonalidades: Rosa Encanto, Nude Castanho, Cereja Cristal, Nude Rosado e Natural. O produto pode ser encontrado por meio das Consultoras de Beleza Avon e no e-commerce oficial da marca pelo preço sugerido de R$ 39,99.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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