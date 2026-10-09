Gloss labial que une tratamento e proteção é lançamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo gloss em textura sérum combina peptídeos, ácido hialurônico e fator de proteção solar em cinco opções de cores para o dia a dia.

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A maquiagem com foco em cuidados diários ganhou um novo lançamento no mercado brasileiro. A Avon apresentou o Tratamake Lip Gloss Peptídeos, um produto com proposta multifuncional que reúne tratamento, cor e proteção solar em uma única fórmula com textura sérum.

O item conta com um complexo de tripeptídeos associado a ativos como ácido hialurônico, vitamina E e óleos vegetais. A formulação foi desenvolvida para proporcionar hidratação aos lábios, além de incluir fator de proteção solar FPS 20.

Tendência de produtos multifuncionais

Praticidade e cuidados com a pele na rotina

O lançamento atende a uma demanda crescente do mercado de beleza por itens que simplificam a rotina de autocuidado. O produto apresenta cinco opções de cores voltadas para diferentes tons de pele, com acabamento de alto brilho e efeito luminoso.

Serviço

O Avon Tratamake Lip Gloss Peptídeos está disponível em cinco tonalidades: Rosa Encanto, Nude Castanho, Cereja Cristal, Nude Rosado e Natural. O produto pode ser encontrado por meio das Consultoras de Beleza Avon e no e-commerce oficial da marca pelo preço sugerido de R$ 39,99.