Gloss labial que une tratamento e proteção é lançamento
Novo gloss em textura sérum combina peptídeos, ácido hialurônico e fator de proteção solar em cinco opções de cores para o dia a dia.
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A maquiagem com foco em cuidados diários ganhou um novo lançamento no mercado brasileiro. A Avon apresentou o Tratamake Lip Gloss Peptídeos, um produto com proposta multifuncional que reúne tratamento, cor e proteção solar em uma única fórmula com textura sérum.
O item conta com um complexo de tripeptídeos associado a ativos como ácido hialurônico, vitamina E e óleos vegetais. A formulação foi desenvolvida para proporcionar hidratação aos lábios, além de incluir fator de proteção solar FPS 20.
Tendência de produtos multifuncionais
Praticidade e cuidados com a pele na rotina
O lançamento atende a uma demanda crescente do mercado de beleza por itens que simplificam a rotina de autocuidado. O produto apresenta cinco opções de cores voltadas para diferentes tons de pele, com acabamento de alto brilho e efeito luminoso.
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Serviço
O Avon Tratamake Lip Gloss Peptídeos está disponível em cinco tonalidades: Rosa Encanto, Nude Castanho, Cereja Cristal, Nude Rosado e Natural. O produto pode ser encontrado por meio das Consultoras de Beleza Avon e no e-commerce oficial da marca pelo preço sugerido de R$ 39,99.