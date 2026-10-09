Água gelada no rosto funciona? Entenda o que o truque realmente faz
Descubra se lavar o rosto com água gelada realmente funciona e entenda os efeitos reais desse truque de beleza na sua pele. Confira!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Lavar o rosto com água gelada é um truque de beleza bastante popular nas redes sociais. A prática costuma ser associada à redução do inchaço, à melhora da aparência da pele e até ao efeito de poros menores.
Mas será que a temperatura da água realmente oferece esses benefícios? A resposta é que o frio pode provocar mudanças temporárias na aparência da pele, especialmente ao ajudar a diminuir o inchaço facial.
No entanto, isso não significa que a água gelada trate acne, controle permanentemente a oleosidade ou feche os poros.
Para entender o que acontece, é importante diferenciar os efeitos imediatos do frio dos cuidados que realmente contribuem para manter a pele saudável.
Água gelada ajuda a diminuir o inchaço?
O frio provoca a contração temporária dos vasos sanguíneos superficiais, podendo reduzir a aparência do inchaço por um curto período. Por isso, algumas pessoas percebem o rosto menos inchado depois de usar água fria, principalmente pela manhã.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse efeito, porém, não resolve necessariamente a causa do inchaço, que pode estar relacionada ao sono, à retenção de líquidos, a alergias ou a outras condições. Se o problema for persistente, é importante buscar avaliação profissional.
O frio fecha os poros?
Apesar de ser uma afirmação comum, a água gelada não fecha os poros permanentemente. Essas pequenas aberturas fazem parte da estrutura natural da pele, e sua aparência depende de fatores como genética, oleosidade e envelhecimento.
O frio pode proporcionar uma sensação temporária de firmeza, mas não elimina os poros. Para melhorar sua aparência, o mais indicado é manter uma rotina de cuidados adequada ao tipo de pele, com limpeza suave e produtos específicos quando necessário.
Água gelada controla a oleosidade e a acne?
A água fria pode proporcionar frescor, mas não é um tratamento comprovado para controlar a produção de sebo a longo prazo ou combater a acne.
Quem tem pele oleosa pode investir em um produto de limpeza adequado, hidratante não comedogênico e protetor solar. Em casos de acne persistente, produtos específicos e orientação dermatológica podem ser necessários.
Também é importante evitar lavagens excessivas e temperaturas extremas, que podem irritar a pele e prejudicar sua barreira de proteção.
Água gelada deixa a pele mais firme?
O contato com o frio pode alterar temporariamente a aparência da pele, criando uma sensação de maior firmeza.
Entretanto, não há evidências suficientes para afirmar que lavar o rosto com água gelada estimule significativamente a produção de colágeno ou combata a flacidez de forma duradoura.
Para preservar a saúde da pele, cuidados como hidratação, proteção solar e uma rotina consistente são mais importantes.
Como usar água gelada no rosto com segurança?
Se você gosta da sensação refrescante, pode lavar o rosto com água fresca ou levemente fria. Não é necessário utilizar temperaturas extremas para cuidar da pele.
Use um produto de limpeza suave, faça movimentos delicados e finalize com hidratante. Durante o dia, aplique também protetor solar.
Evite colocar gelo diretamente sobre o rosto por períodos prolongados, pois o frio intenso pode causar irritação e até lesões. Pessoas com pele muito sensível devem ter cuidado redobrado.
Água gelada ou água morna: qual é melhor?
Para a higiene diária, a água em temperatura ambiente ou levemente morna costuma ser uma escolha confortável. O ideal é evitar água muito quente, que pode favorecer o ressecamento e a irritação.
A água gelada também pode ser usada se for agradável para você, mas não é indispensável para uma boa rotina de skincare.