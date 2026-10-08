Pó compacto ou solto? Vizzela lança versão do FIX HD Powder
Retoques durante o dia não precisam significar uma nécessaire lotada: veja o que muda entre o novo compacto da Vizzela e a versão solta da linha FIX.
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Quem já tentou retocar a maquiagem fora de casa sabe que o formato do produto faz diferença.
Enquanto o pó solto costuma ficar mais associado à preparação e à finalização diante do espelho, a versão compacta tem uma vantagem simples: é mais fácil de carregar e reaplicar ao longo do dia.
É justamente essa praticidade que a Vizzela explora no novo FIX HD Powder Compacto, integrante da linha FIX.
Com textura ultrafina, acabamento matte natural e efeito blur, o produto foi desenvolvido para selar a maquiagem, controlar o brilho e facilitar os retoques sem exigir uma nécessaire cheia.
Para que serve o novo pó compacto da Vizzela?
O FIX HD Powder Compacto tem fórmula translúcida, textura ultrafina e proposta de acabamento matte natural.
Segundo as especificações do produto, o efeito blur ajuda a suavizar visualmente a aparência de poros e linhas finas, enquanto a textura leve busca evitar que a reaplicação deixe a maquiagem pesada.
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A fórmula também é descrita como resistente à água e, por ser translúcida, foi pensada para se adaptar a diferentes tons de pele.
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Como usar o pó compacto na maquiagem?
- O pó deve ser aplicado na etapa final da preparação da pele, depois de produtos cremosos como base e corretivo. A função é ajudar a selar essas camadas e controlar a oleosidade, além de contribuir para a manutenção da maquiagem.
- Para os retoques, a proposta é reaplicar pequenas quantidades ao longo do dia, principalmente nas áreas em que o brilho costuma aparecer. Assim, é possível renovar o acabamento sem necessariamente adicionar uma camada pesada de produto.
Qual a diferença entre o pó compacto e o pó solto da Vizzela?
O lançamento complementa o FIX HD Powder, que já fazia parte do portfólio da Vizzela em versão solta. A principal diferença está no formato: o novo produto é compacto e traz espelho na embalagem, característica pensada para facilitar o uso fora de casa.
A novidade chega em tom translúcido, enquanto a escolha entre pó solto e compacto pode depender mais da rotina e da forma como cada pessoa prefere aplicar e transportar o produto.
O pó compacto da Vizzela chega ao mercado por R$ 56,90. A novidade passa a integrar a linha FIX ao lado da versão solta, oferecendo uma alternativa para quem prioriza praticidade nos retoques da maquiagem.