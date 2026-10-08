O que é antibiblioteca? Conheça o conceito por trás do desfile SS27 da Valentino
Descubra o conceito de antibiblioteca e entenda como ele inspirou o desfile SS27 fascinante da Valentino. Confira todos os detalhes!
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A Valentino apresenta o conceito de antibiblioteca como inspiração para o desfile de primavera-verão 2027 (SS27), intitulado Valentino Anti Biblioteca.
O evento foi realizado em uma biblioteca pública histórica, espaço que inspirou Alessandro Michele na criação da coleção.
A proposta também convidou os participantes a levar um livro, seja recém-adquirido ou escolhido de sua própria biblioteca.
Após o desfile, as obras foram recolhidas e distribuídas a bibliotecas públicas selecionadas em Paris e em outras cidades, por meio das organizações Bibliothèques Sans Frontières e Fauvettes City Club.
O que é o conceito de antibiblioteca?
O conceito de antibiblioteca é apresentado pelo escritor Nassim Nicholas Taleb no livro A Lógica do Cisne Negro, a partir de uma reflexão sobre a biblioteca pessoal do intelectual italiano Umberto Eco, que reunia cerca de 30 mil livros.
Taleb destaca que o valor de uma biblioteca não está apenas nas obras já lidas, mas também naquelas que permanecem desconhecidas. Os livros ainda não explorados representam possibilidades de aprendizado e descoberta, funcionando como uma ferramenta de pesquisa e uma forma de ampliar o conhecimento.
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A ideia se aproxima do termo japonês tsundoku (), que descreve o hábito de comprar livros e deixá-los acumulados sem ler. Nessa perspectiva, os volumes não são objetos sem utilidade, mas representam histórias, ideias e experiências que ainda podem ser descobertas.
A relação entre a antibiblioteca e a moda
Para Alessandro Michele, a reflexão sobre a antibiblioteca também pode ser aplicada à moda. A cada temporada, as peças criadas para os desfiles seguem caminhos diferentes: algumas aparecem apenas durante a apresentação, outras permanecem nas imagens e há aquelas que passam a integrar os guarda-roupas.
O valor dessas criações, porém, não se limita à possibilidade de serem vestidas. As peças também existem nas memórias, nas imagens e no imaginário de quem as observa, mesmo antes de serem usadas.
Assim como os livros ainda não lidos, as roupas podem representar possibilidades que vão além de sua função prática. Elas reúnem formas, silhuetas e sensibilidades estéticas capazes de ampliar as maneiras de imaginar e experimentar o mundo.
O desfile como uma antibiblioteca visual
Nessa interpretação, um desfile funciona como uma espécie de antibiblioteca visual: um arquivo de possibilidades criativas que não precisam se concretizar para ter valor.
A reflexão dialoga com o pensamento do filósofo Giorgio Agamben sobre a potência. Nessa perspectiva, a potência não se resume à capacidade de se transformar em ação, mas também pode permanecer aberta a diferentes possibilidades, sem se esgotar em uma única realização.
As peças apresentadas na passarela, portanto, não têm seu significado limitado ao consumo ou ao uso. Elas também ampliam o campo do imaginável, sugerindo formas de existir que talvez nunca sejam concretizadas.
Mesmo as roupas que nunca serão vestidas, assim como os livros que permanecem fechados nas estantes, podem representar vidas possíveis e experiências ainda não vividas.
Sua presença mantém abertas novas perspectivas e reforça a capacidade humana de imaginar mundos que ainda não existem — e que talvez nunca venham a existir.
Doação de livros acompanha o conceito do desfile
Em sintonia com a proposta da Valentino Anti Biblioteca, os convidados foram incentivados a levar um livro para o evento, novo ou retirado de sua própria coleção.
Após a apresentação, todas as obras doadas foram encaminhadas a bibliotecas públicas selecionadas em Paris e em outras cidades, com o apoio da Bibliothèques Sans Frontières e do Fauvettes City Club.
A iniciativa transforma o conceito em uma ação coletiva, permitindo que os livros circulem entre leitores e encontrem novos espaços e possibilidades de descoberta.