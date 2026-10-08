fechar
Beleza | Notícia

Darrow Actine One Stick: conheça o protetor solar com cor para pele oleosa

O produto chega em formato compacto e reúne FPS 50 e cobertura em uma só aplicação, inclusive para quem pratica atividades ao ar livre.

Por Myllena Wu Publicado em 08/10/2026 às 12:21
Imagem: Darrow lança Actine One Stick
Imagem: Darrow lança Actine One Stick - Divulgação/Darrow

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Reaplicar o protetor solar ao longo do dia pode ser uma tarefa pouco prática, especialmente quando o produto deixa a pele com aspecto oleoso ou interfere na maquiagem.

É nesse ponto que os protetores com cor e em formatos compactos ganharam espaço na rotina: além da fotoproteção, podem ajudar a uniformizar a aparência da pele.

A Darrow acaba de ampliar a linha Actine One com o Actine One Stick, um bastão facial que combina FPS 50 e cobertura. O produto foi desenvolvido para peles oleosas e acneicas e chega em seis tonalidades, além de uma versão sem cor.

Leia Também

Como funciona o Actine One Stick, da Darrow?

O produto reúne proteção solar e cobertura em um formato de bastão. Nas versões com cor, a proposta é uniformizar o tom da pele, enquanto a fórmula também foi desenvolvida para controlar a oleosidade.

A Darrow informa que os sticks têm muita alta resistência à água e ao suor, característica que também direciona o produto para situações de exposição ao ar livre e prática de atividades físicas. A marca ainda indica o uso em momentos de maquiagem.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A versão sem cor mantém o FPS 50 e a proposta de controle da oleosidade, mas tem acabamento transparente na pele.

Quais são os tons do Actine One Stick?

Divulgação/Darrow
Imagem: Actine One Stick Imagem: Actine One Stick - Divulgação/Darrow

A linha com cor tem seis tonalidades, desenvolvidas com participação de Daniele da Mata, especialista em colorimetria e beleza para pele negra.

O trabalho de construção das cores considerou diferentes grupos de tons e subtons da pele brasileira. A proposta não foi apenas aumentar a quantidade de opções, mas observar como cada tonalidade se comporta durante a aplicação e a cobertura.

Além das seis versões com cor, a linha conta com uma opção sem pigmentação.

LEIA TAMBÉM: Espuma de limpeza facial: entenda como usar e para que serve

O Actine One Stick é indicado para pele oleosa e acneica?

Sim. A Darrow desenvolveu a fórmula pensando especificamente em peles oleosas e acneicas, com proposta de controle da oleosidade.

O formato também foi pensado para facilitar o transporte e a aplicação fora de casa. Na prática, isso permite levar o produto na bolsa e utilizá-lo em diferentes momentos da rotina, inclusive para atividades ao ar livre.

Vale lembrar que a necessidade de reaplicar o protetor solar permanece mesmo quando o produto tem cor e está em formato stick. A praticidade do bastão pode facilitar esse cuidado, mas não elimina a necessidade de seguir as orientações de uso do fabricante.

Leia Também

Quanto custa o Actine One Stick?

Tanto as versões com cor, quanto a versão sem cor têm preço sugerido de R$ 139.

O lançamento passa a complementar o portfólio da família Actine One, tradicionalmente voltada aos cuidados de peles oleosas e acneicas.

Leia também

Pó compacto ou solto? Vizzela lança versão do FIX HD Powder
MAQUIAGEM

Pó compacto ou solto? Vizzela lança versão do FIX HD Powder

O que acontece com o corpo quando você começa a caminhar todos os dias?
caminhada

O que acontece com o corpo quando você começa a caminhar todos os dias?

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu