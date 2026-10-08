Darrow Actine One Stick: conheça o protetor solar com cor para pele oleosa
O produto chega em formato compacto e reúne FPS 50 e cobertura em uma só aplicação, inclusive para quem pratica atividades ao ar livre.
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Reaplicar o protetor solar ao longo do dia pode ser uma tarefa pouco prática, especialmente quando o produto deixa a pele com aspecto oleoso ou interfere na maquiagem.
É nesse ponto que os protetores com cor e em formatos compactos ganharam espaço na rotina: além da fotoproteção, podem ajudar a uniformizar a aparência da pele.
A Darrow acaba de ampliar a linha Actine One com o Actine One Stick, um bastão facial que combina FPS 50 e cobertura. O produto foi desenvolvido para peles oleosas e acneicas e chega em seis tonalidades, além de uma versão sem cor.
Como funciona o Actine One Stick, da Darrow?
O produto reúne proteção solar e cobertura em um formato de bastão. Nas versões com cor, a proposta é uniformizar o tom da pele, enquanto a fórmula também foi desenvolvida para controlar a oleosidade.
A Darrow informa que os sticks têm muita alta resistência à água e ao suor, característica que também direciona o produto para situações de exposição ao ar livre e prática de atividades físicas. A marca ainda indica o uso em momentos de maquiagem.
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A versão sem cor mantém o FPS 50 e a proposta de controle da oleosidade, mas tem acabamento transparente na pele.
Quais são os tons do Actine One Stick?
A linha com cor tem seis tonalidades, desenvolvidas com participação de Daniele da Mata, especialista em colorimetria e beleza para pele negra.
O trabalho de construção das cores considerou diferentes grupos de tons e subtons da pele brasileira. A proposta não foi apenas aumentar a quantidade de opções, mas observar como cada tonalidade se comporta durante a aplicação e a cobertura.
Além das seis versões com cor, a linha conta com uma opção sem pigmentação.
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O Actine One Stick é indicado para pele oleosa e acneica?
Sim. A Darrow desenvolveu a fórmula pensando especificamente em peles oleosas e acneicas, com proposta de controle da oleosidade.
O formato também foi pensado para facilitar o transporte e a aplicação fora de casa. Na prática, isso permite levar o produto na bolsa e utilizá-lo em diferentes momentos da rotina, inclusive para atividades ao ar livre.
Vale lembrar que a necessidade de reaplicar o protetor solar permanece mesmo quando o produto tem cor e está em formato stick. A praticidade do bastão pode facilitar esse cuidado, mas não elimina a necessidade de seguir as orientações de uso do fabricante.
Quanto custa o Actine One Stick?
Tanto as versões com cor, quanto a versão sem cor têm preço sugerido de R$ 139.
O lançamento passa a complementar o portfólio da família Actine One, tradicionalmente voltada aos cuidados de peles oleosas e acneicas.