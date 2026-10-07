Estudo da Avon Renew mostra desafios de mulheres na menopausa nas periferias

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Um estudo ouviu 35 mulheres para entender como elas vivenciam o envelhecimento e a menopausa, além das estratégias para lidar com as transformações.

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A menopausa não acontece da mesma maneira para todas as mulheres. Além das transformações físicas e emocionais próprias do climatério, fatores como renda, acesso aos serviços de saúde e possibilidade de buscar informação podem influenciar a forma como essa fase é vivida.

É justamente sobre essa dimensão social do envelhecimento feminino que um estudo antropológico da Avon Renew se debruçou.

Realizado no primeiro semestre de 2025, o levantamento ouviu 35 mulheres do Brasil e do México, entre 36 e 71 anos, com foco em experiências de envelhecimento nas periferias.

Os relatos reunidos pela pesquisa apontam para dificuldades de acesso ao atendimento especializado, falta de informação sobre as mudanças do corpo e uma relação ainda silenciosa com a menopausa.

Como a menopausa é vivida pelas mulheres nas periferias?

Entre as entrevistadas, aparecem relatos de ondas de calor, ressecamento e sensibilidade da pele, melasma, dores articulares, alterações no sono, irritabilidade e exaustão.

A brasileira Vanderleya, participante do estudo, resume parte dessa experiência: “Estou enfrentando um climatério precoce, ganho de peso, melasma gritando, cabelo caindo, mexe no físico e no psicológico”.

Os sintomas citados também são reconhecidos pelo Ministério da Saúde como possíveis manifestações do climatério. A pasta destaca ainda que a intensidade varia entre as mulheres e que algumas podem apresentar poucos ou nenhum sintoma.

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Quando a transição não chega acompanhada de informação

Outro aspecto observado pela pesquisa é que a menopausa muitas vezes não aparece como assunto dentro de casa ou nas conversas cotidianas.

O silêncio faz com que algumas mulheres aprendam a lidar com as mudanças do corpo sem necessariamente identificar o que está acontecendo.

Essa diferença entre climatério e menopausa também pode gerar confusão. O climatério é a transição para a fase não reprodutiva, enquanto a menopausa corresponde à última menstruação, confirmada depois de 12 meses consecutivos sem menstruar.

Que estratégias as mulheres usam para lidar com os sintomas?

A pesquisa da Avon Renew identificou o uso de recursos acessíveis, como chás, toalhas geladas e receitas caseiras, além de redes de apoio comunitárias.

No cuidado com a aparência, as participantes relataram adaptar suas rotinas de skincare ao orçamento disponível — o estudo chama esse movimento de “beleza possível”.

Mais do que representar falta de cuidado, essas adaptações aparecem na pesquisa como estratégias encontradas pelas próprias mulheres para preservar bem-estar, autoestima e autonomia diante das limitações financeiras.

Onde buscar atendimento para sintomas da menopausa?

A falta de atendimento especializado relatada pelas participantes não significa que a mulher precise enfrentar os sintomas sozinha.

O Ministério da Saúde orienta que o acompanhamento do climatério e da menopausa pode começar na Unidade Básica de Saúde (UBS). Mulheres a partir dos 40 anos que percebam mudanças no corpo já podem procurar a atenção primária, sem precisar esperar a menstruação parar completamente.

O cuidado pode envolver orientação sobre alimentação, atividade física, sono e saúde mental, além de avaliação dos sintomas e, quando necessário, tratamento medicamentoso. A rede pública também prevê encaminhamento para especialistas quando a situação exigir.

A Avon Renew afirma que o estudo faz parte de uma iniciativa da marca para ampliar o debate sobre envelhecimento e menopausa.

Mais do que discutir produtos, porém, os relatos levantam uma questão que ultrapassa a beleza: envelhecer com informação, acolhimento e acesso ao cuidado também depende das condições sociais em que cada mulher atravessa essa fase.

