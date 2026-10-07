Como ter as sobrancelhas de Sabrina Carpenter? Veja opções para fios mais cheios

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A estética de Sabrina Carpenter reforça a busca por sobrancelhas volumosas. Entre maquiagem e procedimentos, há algumas alternativas!

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As sobrancelhas de Sabrina Carpenter também viraram referência de beleza. Cheias, com fios aparentes e desenho suave, elas ajudam a compor a estética da cantora e reforçam uma tendência que valoriza volume e naturalidade, em vez de sobrancelhas excessivamente marcadas.

Para quem não tem a mesma densidade, porém, reproduzir esse efeito pode exigir mais do que maquiagem. Entre as alternativas estão técnicas temporárias de preenchimento, como o Fiber Brow, e procedimentos definitivos, como o transplante de sobrancelhas.

Como são as sobrancelhas de Sabrina Carpenter?

Imagem da cantora Sabrina Carpenter - Reprodução/Instagram (@sabrinacarpente)

O visual da cantora aposta em sobrancelhas volumosas, mas sem um desenho rígido. A ideia é preservar a aparência dos pelos, valorizando textura e movimento.

A referência, entretanto, não precisa ser copiada exatamente. Formato do rosto, espessura e direção dos fios mudam de pessoa para pessoa e devem ser considerados na hora de buscar um resultado semelhante.

O que é Fiber Brow?

O Fiber Brow utiliza fibras extremamente finas para aumentar visualmente a densidade da sobrancelha e criar um efeito tridimensional. Diferentemente da micropigmentação, que trabalha com pigmentos na pele, a técnica busca reproduzir a aparência de novos fios.

O desenho é planejado a partir dos pelos existentes, considerando direção, espessura e proporções do rosto. Por ser temporário, pode ser uma opção para quem quer testar um visual mais cheio sem recorrer a uma solução definitiva.

Como funciona o transplante de sobrancelhas?

O transplante utiliza folículos do próprio paciente, geralmente retirados do couro cabeludo, que são implantados individualmente na região das sobrancelhas. O procedimento pode ser indicado para casos de baixa densidade, falhas, cicatrizes ou perda de pelos, sempre após avaliação médica.

Como os fios transplantados vêm do couro cabeludo, eles podem continuar crescendo mais do que os pelos naturais da sobrancelha. Por isso, aparar e pentear a região pode fazer parte da manutenção. O resultado também não é imediato: o crescimento acontece gradualmente ao longo dos meses.

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Dá para ter sobrancelhas iguais às de Sabrina Carpenter?

A cantora pode ser uma boa referência para quem gosta de sobrancelhas mais cheias, mas o resultado precisa respeitar as características de cada rosto.

“É possível entender o que a paciente enxerga como a sobrancelha dos sonhos e trabalhar para alcançar mais volume, densidade e definição dentro das possibilidades individuais", explica Vlassios Marangos, especialista em transplante de sobrancelhas.

"O melhor resultado não é aquele que parece copiado de outra pessoa, mas aquele que parece ter pertencido àquele rosto desde sempre”, continua.

Se a perda dos pelos surgiu de repente ou continua avançando, a investigação da causa deve vir antes da escolha de um procedimento estético.

