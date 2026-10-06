Qual blush usar? 3 opções para diferentes efeitos na maquiagem

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O blush não precisa ter sempre o mesmo efeito: ele pode devolver cor à pele, criar um visual sunburn ou ganhar destaque em tons de vinho e ameixa.

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Nem toda maquiagem pede bochechas muito marcadas. Ao mesmo tempo em que o chamado movimento anti-blush valoriza uma pele com pouca cor aparente, outras propostas seguem explorando o produto de maneira mais evidente.

Entre esses extremos, há diferentes maneiras de usar o blush e a escolha da tonalidade e da aplicação ajuda a definir o resultado.

É nesse cenário que a Natura Faces reúne três opções de blush compacto matte: Sunset, Apple Bloom e Berry Fever. As cores acompanham propostas distintas, do toque quase imperceptível ao efeito de pele corada pelo sol e aos tons mais profundos inspirados na fruta figo.

Blush natural ou marcante? Veja 3 cores e como usar cada uma

Imagem: opções de Blushes sem Regra da Natura Faces - Divulgação/Natura

1. Sunset

O Blush Compacto Matte Faces Sunset é a opção mais discreta da seleção. A tonalidade suave pode ser aplicada de maneira esfumada para acrescentar apenas um toque de cor ao rosto, sem deixar as bochechas muito marcadas.

A proposta conversa com a estética anti-blush, em que o produto aparece mais como complemento da maquiagem do que como ponto central. Para manter esse efeito, a aplicação pode ser construída aos poucos, com pouca quantidade e bastante esfumado.

2. Apple Bloom

O Blush Compacto Matte Faces Apple Bloom acompanha a tendência do sunburn blush, que busca reproduzir a aparência de pele naturalmente corada depois de um dia sob o sol.

Nesse caso, a aplicação pode ultrapassar as maçãs do rosto e chegar à região do nariz, criando uma faixa de cor mais contínua.

O resultado pode ser mais suave ou intenso conforme a quantidade de produto utilizada, deixando a maquiagem com aspecto mais aquecido e descontraído.

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3. Berry Fever

Já o Blush Compacto Matte Faces Berry Fever conversa com a tendência do blush figo, que explora tonalidades mais profundas próximas do vinho, ameixa e arroxeado.

A cor inspirada na fruta pode ganhar intensidade gradualmente, começando com uma aplicação suave ou assumindo mais destaque na maquiagem.

A proposta também acompanha o movimento de levar para as bochechas tons menos óbvios, fazendo do blush um dos pontos de atenção do visual.

Mais do que seguir uma única regra, as três possibilidades mostram como a cor e a aplicação podem mudar completamente a função do produto.

Do acabamento quase imperceptível aos tons mais intensos, o blush pode acompanhar diferentes estilos de maquiagem e momentos.

Os três blushes da Natura Faces custam R$ 59,90 cada e estão disponíveis no e-commerce da marca e com Consultoras de Beleza Natura.

