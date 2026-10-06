Espuma de limpeza facial: entenda como usar e para que serve

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Leves, cremosas ou em mousse, as espumas de limpeza ganharam espaço no skincare. Entenda o que diferencia esse tipo de produto e como escolher!

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A limpeza é uma das primeiras etapas de qualquer rotina de skincare, mas o produto usado nessa hora pode mudar bastante a experiência.

Géis, sabonetes líquidos, mousses e espumas oferecem texturas diferentes e podem ter formulações voltadas para necessidades específicas da pele.

Entre essas opções, as espumas ganharam espaço por unir uma aplicação leve a propostas que vão da limpeza suave ao controle da oleosidade.

O movimento também acompanha a influência das rotinas de beleza asiáticas no mercado brasileiro. Dados da Circana citados pela Beleza na Web apontam que a participação da K-Beauty nas vendas de skincare no país passou de 0,5% em 2023 para mais de 7% no acumulado até maio de 2026.

A plataforma reúne produtos de marcas nacionais e internacionais e colocou dez espumas de limpeza em destaque, abrindo espaço para entender as diferentes propostas desse tipo de produto.

Por que as espumas de limpeza estão em alta no skincare?

Mais do que uma questão de sensorial, a escolha do limpador envolve o tipo de pele e a formulação. Uma espuma pode proporcionar uma sensação leve durante a aplicação, mas isso não significa que todas tenham a mesma finalidade.

Há versões voltadas para peles sensíveis, outras direcionadas à oleosidade e opções que associam a higienização a ingredientes específicos. Por isso, a textura pode ser um dos critérios de escolha, mas não deve ser o único.

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Quais espumas de limpeza combinam com cada necessidade da pele?

Para peles sensíveis ou que pedem uma limpeza mais suave

A seleção reúne opções com propostas voltadas à limpeza delicada e ao conforto durante o uso:

Cetaphil Pro AR Calm Control – Espuma de Limpeza Facial, 236 ml: indicada para peles sensíveis. R$ 72,81.

– Espuma de Limpeza Facial, 236 ml: indicada para peles sensíveis. R$ 72,81. Vichy Pureté Thermale – Limpador Facial, 150 ml: espuma de limpeza suave para diferentes tipos de pele, inclusive as sensíveis. R$ 178,11.

– Limpador Facial, 150 ml: espuma de limpeza suave para diferentes tipos de pele, inclusive as sensíveis. R$ 178,11. Skin1004 Madagascar Centella – Espuma de Limpeza Facial, 125 ml: traz centella asiática de Madagascar e tem proposta de limpar sem sensação de repuxamento. R$ 179.

– Espuma de Limpeza Facial, 125 ml: traz centella asiática de Madagascar e tem proposta de limpar sem sensação de repuxamento. R$ 179. Bioré Marshmallow Whip Facial Cleansing Moisture, 150 ml: espuma desenvolvida no Japão, com proposta de remover oleosidade sem ressecar. R$ 40,41.

Para pele oleosa e com tendência à acne

Quando a preocupação envolve excesso de oleosidade, algumas fórmulas são desenvolvidas especificamente para esse perfil:

ISDIN Acniben – Espuma de Limpeza Facial Antioleosidade, 150 ml: voltada a peles oleosas e com tendência à acne. R$ 83,99.

– Espuma de Limpeza Facial Antioleosidade, 150 ml: voltada a peles oleosas e com tendência à acne. R$ 83,99. Bringgreen Tea Tree Cica Deep Cleansing Foam , 120 ml: combina tea tree e centella asiática em uma fórmula direcionada a esse tipo de pele. R$ 207.

, 120 ml: combina tea tree e centella asiática em uma fórmula direcionada a esse tipo de pele. R$ 207. Medicube Zero – Espuma de Limpeza Facial, 120 g: tem proposta de higienização profunda e remoção de impurezas dos poros. R$ 246.

– Espuma de Limpeza Facial, 120 g: tem proposta de higienização profunda e remoção de impurezas dos poros. R$ 246. CeraVe Air Foam Reequilibrante – Espuma de Limpeza Facial, 150 ml: indicada para peles normais e mistas, com proposta de auxiliar no equilíbrio da oleosidade e na hidratação. R$ 88,21.

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Para diferentes propostas de limpeza e sensorial

Também há produtos que não se limitam a uma necessidade específica ou apostam em uma experiência diferente durante a higienização:

Quem Disse, Berenice? Espuma de Limpeza Nutritiva Skin.q, 150 ml: proposta nutritiva para a rotina facial. R$ 55,90.

150 ml: proposta nutritiva para a rotina facial. R$ 55,90. Estée Lauder Perfectly Clean – Espuma de Limpeza Facial, 150 ml: textura cremosa, com proposta de remover impurezas e maquiagem. R$ 295,90.

O que a beleza asiática tem a ver com a espuma de limpeza?

A K-Beauty ajudou a popularizar rotinas com atenção especial à limpeza e à combinação de diferentes etapas. Um dos conceitos associados a esse universo é o double cleansing, ou dupla limpeza.

A prática combina um produto de base oleosa na primeira etapa com outro de base aquosa na sequência, complementando a remoção de resíduos como maquiagem, protetor solar e oleosidade.

Uma espuma pode aparecer justamente nessa segunda etapa, mas isso não significa que seja necessário fazer dupla limpeza ou usar vários produtos todos os dias.

No fim, a escolha do limpador depende mais da necessidade da pele e da fórmula do que da espuma em si. A textura acrescenta uma dimensão sensorial à rotina, enquanto a composição deve ser observada para entender se o produto faz sentido para cada pessoa.

