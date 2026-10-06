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Beleza | Notícia

Calçados transparentes estão em alta? Zaxy aposta na tendência Jelly

A tendência jelly aparece em chinelos, plataformas, sapatilhas e sandálias, com muita transparência e brilho. Veja os modelos lançados pela Zaxy!

Por Myllena Wu Publicado em 06/10/2026 às 8:09
Imagem: Zaxy traduz a estética jelly em novas propostas de calçados
Imagem: Zaxy traduz a estética jelly em novas propostas de calçados - Divulgação/Zaxy

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A transparência deixou de aparecer apenas em roupas e acessórios e também encontrou espaço nos calçados.

A chamada estética jelly, marcada por materiais translúcidos, brilho e aparência que lembra gelatina, reaparece em diferentes formatos nesta temporada e pode mudar completamente a leitura de um modelo básico.

A Zaxy acompanha esse movimento com a coleção Jelly, que reúne cinco modelos entre chinelos, sapatilhas, sandália e kitten heel.

A proposta passa por diferentes estilos, do visual mais delicado ao mais marcante, usando recursos como transparência, efeito glossy, glitter e cores vibrantes.

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O que é a tendência jelly nos calçados?

A estética jelly aposta principalmente no efeito translúcido, que pode aparecer de maneira discreta ou ser o elemento central do calçado. Na nova coleção da Zaxy, a referência aparece combinada a acabamentos brilhantes, glitter e uma cartela de cores variadas.

A tendência também permite transitar entre propostas diferentes. Enquanto modelos transparentes podem deixar a produção mais leve, versões coloridas e com brilho ganham protagonismo mesmo em combinações mais simples.

Quais modelos transparentes fazem parte da coleção Jelly da Zaxy?

Divulgação/Zaxy
Imagem: Zaxy traduz a estética jelly em novas propostas de calçados - Divulgação/Zaxy

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Zaxy Jelly Dedo

O tradicional chinelo de dedo ganha acabamento translúcido, cores vibrantes e pontos de glitter. O preço sugerido é de R$ 59,99.

Zaxy Hit Kitten Heel

O salto baixinho aparece em uma versão com tiras finas, salto arredondado e efeitos de transparência e glitter. A palmilha de EVA compõe a construção do modelo, vendido por R$ 129,99.

Zaxy Jelly Slide

Com tira larga e base anatômica, o slide combina efeito translúcido, acabamento glossy, cores vibrantes e brilho. O modelo tem preço sugerido de R$ 69,99.

Zaxy Mesh Sapatilha

A sapatilha tem bico levemente quadrado e acabamento telado transparente, referência que também recupera uma estética associada aos anos 1990. Detalhes em glitter completam o modelo, que custa R$ 49,99.

Zaxy Lovely Sand

Inspirada na fisherman sandal, a versão da Zaxy utiliza uma trama transparente para envolver o pé e inclui fivela metalizada. O preço sugerido é de R$ 69,99.

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Como usar calçados transparentes no dia a dia?

Uma das possibilidades da estética jelly é justamente adaptar a transparência ao estilo de cada produção. Modelos como sapatilhas e chinelos podem entrar em combinações mais discretas, enquanto peças com glitter, cores vibrantes ou salto funcionam como ponto de destaque.

O efeito também permite brincar com diferentes graus de informação visual:

  • quanto mais elementos chamativos o calçado tiver, mais simples pode ser o restante da produção.
  • Já os modelos transparentes e de linhas minimalistas podem acompanhar looks com estampas ou outras peças de destaque.

Os cinco modelos da coleção Jelly da Zaxy já estão disponíveis no e-commerce da marca e em pontos de venda selecionados. Os preços sugeridos variam de R$ 49,99 a R$ 129,99.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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