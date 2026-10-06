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Beleza | Notícia

Blindagem: Nova versão de produto queridinho da nécessaire ganha tecnologia Filme Shield

Nova versão de produto queridinho da nécessaire ganha tecnologia Filme Shield para garantir alta resistência e maior durabilidade na maquiagem

Por Bianca Tavares Publicado em 06/10/2026 às 11:50
Nina Makeup apresenta Blindafix: uma nova geração de blindagem
Nina Makeup apresenta Blindafix: uma nova geração de blindagem - Divulgação

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Marca nacional de maquiagem anuncia a chegada da nova geração do Blindafix, produto desenvolvido para preparar, proteger e aumentar a durabilidade da produção diária. Vendido por R$ 59,90, o item reformulado aposta em tecnologia avançada para unir performance profissional e praticidade na rotina de beleza.

A principal mudança está na incorporação da tecnologia Filme Shield. O sistema cria uma película invisível e flexível sobre a pele antes da aplicação dos cosméticos, funcionando como uma camada intermediária que resiste ao longo do dia. De acordo com a marca, a nova composição seca em segundos, possui toque seco e sedoso, não deixa resíduos oleosos e acompanha os movimentos faciais sem craquelar, contando também com óleo de rosa mosqueta para garantir maior conforto durante o uso.

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Versatilidade na nécessaire

Além da função tradicional de blindagem para fixar a base e os demais itens da maquiagem, o produto reformulado mantém um perfil multifuncional que pode ser aproveitado de diferentes maneiras. A fórmula também atua como diluidor para recuperar a textura de itens que ressecaram com o tempo, como sombras, pós e pigmentos, sem alterar a cor original ou pesar no acabamento.

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Para utilizar o Blindafix como preparação da pele, a recomendação é aplicar uma camada fina e uniforme sobre a face limpa e seca, espalhar com os dedos ou com um pincel adequado e aguardar a secagem completa antes de prosseguir com os passos seguintes da maquiagem.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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