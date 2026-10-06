Blindagem: Nova versão de produto queridinho da nécessaire ganha tecnologia Filme Shield

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova versão de produto queridinho da nécessaire ganha tecnologia Filme Shield para garantir alta resistência e maior durabilidade na maquiagem

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Marca nacional de maquiagem anuncia a chegada da nova geração do Blindafix, produto desenvolvido para preparar, proteger e aumentar a durabilidade da produção diária. Vendido por R$ 59,90, o item reformulado aposta em tecnologia avançada para unir performance profissional e praticidade na rotina de beleza.

A principal mudança está na incorporação da tecnologia Filme Shield. O sistema cria uma película invisível e flexível sobre a pele antes da aplicação dos cosméticos, funcionando como uma camada intermediária que resiste ao longo do dia. De acordo com a marca, a nova composição seca em segundos, possui toque seco e sedoso, não deixa resíduos oleosos e acompanha os movimentos faciais sem craquelar, contando também com óleo de rosa mosqueta para garantir maior conforto durante o uso.

Versatilidade na nécessaire

Além da função tradicional de blindagem para fixar a base e os demais itens da maquiagem, o produto reformulado mantém um perfil multifuncional que pode ser aproveitado de diferentes maneiras. A fórmula também atua como diluidor para recuperar a textura de itens que ressecaram com o tempo, como sombras, pós e pigmentos, sem alterar a cor original ou pesar no acabamento.

Para utilizar o Blindafix como preparação da pele, a recomendação é aplicar uma camada fina e uniforme sobre a face limpa e seca, espalhar com os dedos ou com um pincel adequado e aguardar a secagem completa antes de prosseguir com os passos seguintes da maquiagem.