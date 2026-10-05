Dailus lança linha de bodycare inspirada em doces e aposta em texturas sensoriais
Da esfoliação à perfumação, a Sweet Skin Candy reúne três produtos para o corpo em cada fragrância e leva a estética dos doces para o autocuidado.
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O banho pode ser um momento de cuidado, mas também de escolha de fragrâncias, texturas e até de pequenas indulgências.
Essa ideia aparece cada vez mais em produtos de bodycare que tentam tornar a rotina menos automática — e é nesse território que a Dailus apresenta a Sweet Skin Candy, nova linha corporal inspirada no universo das balas, geleias e sobremesas.
A coleção combina três etapas de cuidados para a pele: esfoliação, hidratação e perfumação. Em vez de apostar apenas no aroma, a proposta também explora a textura dos produtos, com uma geleia esfoliante, uma hidratante de duas fases e um body splash.
São três combinações de fragrâncias, todas dentro da perfumaria gourmand.
O que é a tendência CandyCore na beleza?
A estética CandyCore leva para a beleza referências visuais e sensoriais associadas a doces, como cores intensas, texturas lúdicas e elementos de confeitaria.
O conceito também se aproxima da chamada #DopamineBeauty, que valoriza produtos capazes de acrescentar cor e estímulos sensoriais à rotina.
O release da Dailus cita dados da WGSN segundo os quais as buscas pela estética CandyCore cresceram 450%.
Também menciona uma pesquisa da Mintel em que 71% das consumidoras afirmam alternar diariamente produtos corporais conforme o humor e a energia que desejam para o dia.
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Como funciona a nova linha corporal da Dailus?
A Sweet Skin Candy reúne três produtos em cada uma das três fragrâncias. A ideia é utilizar os itens em sequência, criando uma rotina de cuidados e perfumação em camadas.
1. Geleia Esfoliante Corporal
O primeiro passo utiliza cristais de açúcar em uma textura cremosa de geleia. A fórmula também traz óleo de rosa-mosqueta, óleo de amêndoas e extrato de aloe vera. O produto tem 150 g e preço sugerido de R$ 29,90.
2. Gelatina Cremosa Hidratante
Na segunda etapa, gel colorido e creme branco se misturam durante a aplicação. A fórmula conta com ácido hialurônico e esferas de vitamina E. São 200 ml, também por R$ 29,90.
3. Body Splash em Calda
O último produto é o Body Splash em Calda, pensado para reforçar a fragrância após o banho e permitir reaplicações ao longo do dia. A embalagem tem 150 ml e preço sugerido de R$ 29,90.
Quais são as fragrâncias da Sweet Skin Candy?
Mereço um Docinho — Melancia Ice
A combinação traz maçã, pomelo e melancia na saída, seguida por lírio-do-vale, frésia e peônia. No fundo aparecem âmbar, baunilha e musk.
Guarda um pra Mim — Cinnamon Roll
A canela aparece entre as notas de saída, acompanhada de bergamota. O coração combina frésia, jasmim e praliné, enquanto sândalo, fava tonka e baunilha completam a composição.
Divide Comigo — Berries
Blueberry e frutas vermelhas abrem a fragrância, que segue para frésia, baunilha e muguet. Praliné, fava tonka e musk aparecem nas notas de fundo.