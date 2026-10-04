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Beleza | Notícia

Corretivo na maquiagem: 4 formas de usar o produto além das olheiras

Manchas, vermelhidão e pequenas imperfeições também podem entrar nas funções do corretivo. Veja como aplicar o produto de maneira mais estratégica.

Por Myllena Wu Publicado em 04/10/2026 às 9:40
Imagem do corretivo em caneta da marca
Imagem do corretivo em caneta da marca - Divulgação/Guava

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O corretivo costuma ser um dos primeiros produtos lembrados quando o assunto é disfarçar olheiras, mas sua função não precisa terminar na região abaixo dos olhos.

Com uma aplicação mais localizada, ele também pode ajudar a uniformizar pequenas áreas do rosto e corrigir diferenças de tonalidade.

A proposta conversa com uma maquiagem de aparência mais natural, em que a pele não precisa ser completamente coberta. Em vez de aplicar várias camadas de produto, a ideia é identificar os pontos que realmente precisam de correção e trabalhar neles individualmente.

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Quais são as 4 formas de usar corretivo na maquiagem?

1. Corrigir manchas

Manchas e marcas com diferença de tonalidade podem receber pequenas quantidades de corretivo diretamente sobre a região. O ideal é depositar o produto aos poucos e espalhar apenas as bordas, evitando criar uma área muito diferente do restante da pele.

Essa aplicação localizada permite uniformizar o tom sem precisar aumentar a cobertura de todo o rosto.

2. Suavizar vermelhidões

Regiões avermelhadas, como ao redor do nariz ou pequenas áreas sensibilizadas, também podem receber corretivo. Nesse caso, uma quantidade menor costuma ser suficiente para reduzir visualmente a diferença de cor.

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O produto pode ser aplicado com batidinhas e construído gradualmente até alcançar a cobertura desejada.

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3. Disfarçar espinhas e pequenas imperfeições

Para uma espinha ou outra marca pontual, o corretivo pode ser depositado diretamente sobre o local, sem espalhar o produto por uma área grande. Depois, basta esfumar delicadamente as bordas para integrar a cobertura à pele.

A estratégia ajuda a evitar o excesso de maquiagem ao redor de uma imperfeição que ocupa poucos milímetros.

4. Corrigir pontos específicos da maquiagem

O corretivo também pode ser usado de maneira estratégica em determinados pontos do rosto, sempre que houver necessidade de uniformizar ou reforçar a cobertura.

A vantagem é adaptar a quantidade de produto conforme cada região, em vez de aplicar a mesma camada em toda a face. Para esse tipo de uso, textura, acabamento e tonalidade fazem diferença no resultado final.

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Como funciona o Corretivo em Caneta da Guava?

Divulgação/Guava
Imagem do corretivo da Guava - Divulgação/Guava

A proposta de usar o produto de maneira mais localizada também aparece no Corretivo em Caneta da Guava, apresentado pela marca com cobertura média, acabamento natural e efeito blur de longa duração. Segundo a empresa, o efeito pode durar até 10 horas.

O produto tem esponja embutida, pensada para facilitar a aplicação e os retoques sem a necessidade de usar os dedos.

A fórmula reúne óleo de jojoba, óleo de girassol e vitaminas C e E, além de amido de tapioca. Esses benefícios são características atribuídas pela própria Guava ao produto.

A marca também oferece um quiz no site para auxiliar na escolha da tonalidade. A ferramenta considera características e necessidades de cada pessoa e, segundo a Guava, também ajuda a reunir informações sobre as demandas de suas consumidoras para o desenvolvimento de futuras cores.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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