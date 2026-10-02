O que é o "bumbum de colágeno"? Entenda como funciona o procedimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Firmeza, textura e flacidez estão entre as questões que o procedimento busca trabalhar. Veja como funciona e por que seu efeito não é imediato.

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O chamado “bumbum de colágeno” ganhou espaço nas redes sociais depois que famosas como Virginia Fonseca, Sabrina Sato e Deborah Secco mostraram ou comentaram a realização de procedimentos de bioestimulação na região dos glúteos.

Apesar do nome popular, a técnica não deve ser confundida com um método de aumento do bumbum. A expressão é usada para falar da bioestimulação de colágeno, procedimento que busca estimular a produção da proteína pelo próprio organismo.

A proposta é atuar principalmente sobre características da pele, como firmeza, textura e flacidez. A diferença é importante porque preenchimentos têm outra finalidade e podem ser utilizados para trabalhar volume, projeção ou contorno.

O que é o “bumbum de colágeno”?

Segundo a médica Danuza Alves, diretora médica da Clínica Leger, o procedimento não equivale a uma harmonização glútea.

“São propostas diferentes. Na bioestimulação, o objetivo é estimular o próprio organismo a produzir colágeno, melhorando firmeza, textura e qualidade da pele. Já o preenchimento pode ser utilizado quando a intenção é trabalhar volume, projeção ou contorno”, explica.

Na prática, o tratamento busca uma mudança gradual na qualidade do tecido, e não um aumento imediato da região.

A Anvisa também descreve bioestimuladores como produtos que buscam promover a produção de colágeno, com melhora de firmeza e textura ao longo do tempo.

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Efeito progressivo

O resultado não aparece necessariamente logo após a aplicação. Como a proposta envolve a resposta do próprio organismo, a produção de colágeno ocorre ao longo das semanas e meses seguintes, e a resposta pode variar entre pacientes.

Por isso, o procedimento não deve ser apresentado como equivalente ao efeito imediato de um preenchimento. A quantidade de volume obtida também não é o objetivo principal da bioestimulação.

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O chamado “bumbum de colágeno” ganhou espaço nas redes sociais depois que famosas como Virginia Fonseca, Sabrina Sato e Deborah Secco mostraram ou comentaram a realização de procedimentos de bioestimulação na região dos glúteos.

Apesar do nome popular, a técnica não deve ser confundida com um método de aumento do bumbum. A expressão é usada para falar da bioestimulação de colágeno, procedimento que busca estimular a produção da proteína pelo próprio organismo.

A proposta é atuar principalmente sobre características da pele, como firmeza, textura e flacidez. A diferença é importante porque preenchimentos têm outra finalidade e podem ser utilizados para trabalhar volume, projeção ou contorno.

O que é o “bumbum de colágeno”?

Segundo a médica Danuza Alves, diretora médica da Clínica Leger, o procedimento não equivale a uma harmonização glútea.

“São propostas diferentes. Na bioestimulação, o objetivo é estimular o próprio organismo a produzir colágeno, melhorando firmeza, textura e qualidade da pele. Já o preenchimento pode ser utilizado quando a intenção é trabalhar volume, projeção ou contorno”, explica.

Na prática, o tratamento busca uma mudança gradual na qualidade do tecido, e não um aumento imediato da região.

A Anvisa também descreve bioestimuladores como produtos que buscam promover a produção de colágeno, com melhora de firmeza e textura ao longo do tempo.

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Efeito progressivo

O resultado não aparece necessariamente logo após a aplicação. Como a proposta envolve a resposta do próprio organismo, a produção de colágeno ocorre ao longo das semanas e meses seguintes, e a resposta pode variar entre pacientes.

Por isso, o procedimento não deve ser apresentado como equivalente ao efeito imediato de um preenchimento. A quantidade de volume obtida também não é o objetivo principal da bioestimulação.

Qual é a diferença entre bioestimulador e preenchimento?

A principal diferença está na finalidade. A bioestimulação busca melhorar a qualidade da pele por meio do estímulo à produção de colágeno.

Já o preenchimento utiliza substâncias com efeito volumizador para modificar projeção, contorno ou outras características da região, conforme o produto e sua indicação.

Como explica Danuza Alves: “Bioestimular colágeno e preencher são coisas diferentes, mesmo que as duas técnicas possam fazer parte do mesmo planejamento.”

Quais famosas já falaram sobre o tratamento?

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca explicou nas redes sociais que não estaria realizando um novo preenchimento nos glúteos: “Não estou colocando mais ácido hialurônico, é só bioestímulo de colágeno”.

Sabrina Sato e Deborah Secco

Sabrina Sato também já relatou o uso do tratamento na região dos glúteos após a gravidez. Deborah Secco, por sua vez, afirmou que realiza aplicações de bioestimulador há alguns anos.

Yasmin Brunet e Bruna Biancardi também já mostraram procedimentos de bioestimulação na região. Os relatos das famosas, porém, descrevem experiências individuais e não substituem a avaliação de um profissional.

O que observar antes de fazer um procedimento estético?

Procedimentos injetáveis exigem atenção à procedência do produto, ao local de realização e à qualificação do profissional. A Anvisa orienta que o consumidor verifique se o estabelecimento é autorizado, se o produto utilizado está regularizado e se o profissional é habilitado para o procedimento.

A agência também alerta para riscos associados ao uso de produtos injetáveis fora das indicações aprovadas e para produtos falsificados. Em agosto de 2026, por exemplo, determinou a apreensão de lotes falsificados de um bioestimulador de colágeno.

Por isso, antes de seguir uma tendência das redes sociais, vale entender qual é a indicação real do procedimento, quais produtos serão utilizados e quais resultados são compatíveis com a técnica.

