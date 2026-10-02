fechar
Beleza | Notícia

O que é o "bumbum de colágeno"? Entenda como funciona o procedimento

Firmeza, textura e flacidez estão entre as questões que o procedimento busca trabalhar. Veja como funciona e por que seu efeito não é imediato.

Por Myllena Wu Publicado em 02/10/2026 às 14:22
fechar
Beleza | Notícia

O que é o "bumbum de colágeno"? Entenda como funciona o procedimento

Firmeza, textura e flacidez estão entre as questões que o procedimento busca trabalhar. Veja como funciona e por que seu efeito não é imediato.

Por Myllena Wu Publicado em 02/10/2026 às 14:22
Imagem de Virginia e Deborah Secco
Imagem de Virginia e Deborah Secco - Reprodução/Instagram (@virginia | @dedesecco)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa
  • Compartilhar no WhatsApp
  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar notícia
    • Imagem de Virginia e Deborah Secco
    Imagem de Virginia e Deborah Secco - Reprodução/Instagram (@virginia | @dedesecco)

    Clique aqui e escute a matéria

    Siga o JC no Google e acompanhe
    tudo o que você precisa     Seguir no Google

    O chamado “bumbum de colágeno” ganhou espaço nas redes sociais depois que famosas como Virginia Fonseca, Sabrina Sato e Deborah Secco mostraram ou comentaram a realização de procedimentos de bioestimulação na região dos glúteos.

    Apesar do nome popular, a técnica não deve ser confundida com um método de aumento do bumbum. A expressão é usada para falar da bioestimulação de colágeno, procedimento que busca estimular a produção da proteína pelo próprio organismo.

    A proposta é atuar principalmente sobre características da pele, como firmeza, textura e flacidez. A diferença é importante porque preenchimentos têm outra finalidade e podem ser utilizados para trabalhar volume, projeção ou contorno.

    Leia Também

    O que é o “bumbum de colágeno”?

    Segundo a médica Danuza Alves, diretora médica da Clínica Leger, o procedimento não equivale a uma harmonização glútea.

    “São propostas diferentes. Na bioestimulação, o objetivo é estimular o próprio organismo a produzir colágeno, melhorando firmeza, textura e qualidade da pele. Já o preenchimento pode ser utilizado quando a intenção é trabalhar volume, projeção ou contorno”, explica.

    Na prática, o tratamento busca uma mudança gradual na qualidade do tecido, e não um aumento imediato da região.

    A Anvisa também descreve bioestimuladores como produtos que buscam promover a produção de colágeno, com melhora de firmeza e textura ao longo do tempo.

    Vamos conversar no ZAP?

    Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

    ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

    LEIA TAMBÉM: Anti-blush ou bochechas coradas? Veja como escolher o efeito que combina com você

    Efeito progressivo

    O resultado não aparece necessariamente logo após a aplicação. Como a proposta envolve a resposta do próprio organismo, a produção de colágeno ocorre ao longo das semanas e meses seguintes, e a resposta pode variar entre pacientes.

    Por isso, o procedimento não deve ser apresentado como equivalente ao efeito imediato de um preenchimento. A quantidade de volume obtida também não é o objetivo principal da bioestimulação.

    Leia Também

    O chamado “bumbum de colágeno” ganhou espaço nas redes sociais depois que famosas como Virginia Fonseca, Sabrina Sato e Deborah Secco mostraram ou comentaram a realização de procedimentos de bioestimulação na região dos glúteos.

    Apesar do nome popular, a técnica não deve ser confundida com um método de aumento do bumbum. A expressão é usada para falar da bioestimulação de colágeno, procedimento que busca estimular a produção da proteína pelo próprio organismo.

    A proposta é atuar principalmente sobre características da pele, como firmeza, textura e flacidez. A diferença é importante porque preenchimentos têm outra finalidade e podem ser utilizados para trabalhar volume, projeção ou contorno.

    Leia Também

    O que é o “bumbum de colágeno”?

    Segundo a médica Danuza Alves, diretora médica da Clínica Leger, o procedimento não equivale a uma harmonização glútea.

    “São propostas diferentes. Na bioestimulação, o objetivo é estimular o próprio organismo a produzir colágeno, melhorando firmeza, textura e qualidade da pele. Já o preenchimento pode ser utilizado quando a intenção é trabalhar volume, projeção ou contorno”, explica.

    Na prática, o tratamento busca uma mudança gradual na qualidade do tecido, e não um aumento imediato da região.

    A Anvisa também descreve bioestimuladores como produtos que buscam promover a produção de colágeno, com melhora de firmeza e textura ao longo do tempo.

    Vamos conversar no ZAP?

    Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

    ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

    LEIA TAMBÉM: Anti-blush ou bochechas coradas? Veja como escolher o efeito que combina com você

    Efeito progressivo

    O resultado não aparece necessariamente logo após a aplicação. Como a proposta envolve a resposta do próprio organismo, a produção de colágeno ocorre ao longo das semanas e meses seguintes, e a resposta pode variar entre pacientes.

    Por isso, o procedimento não deve ser apresentado como equivalente ao efeito imediato de um preenchimento. A quantidade de volume obtida também não é o objetivo principal da bioestimulação.

    Leia Também

    Qual é a diferença entre bioestimulador e preenchimento?

    A principal diferença está na finalidade. A bioestimulação busca melhorar a qualidade da pele por meio do estímulo à produção de colágeno.

    Já o preenchimento utiliza substâncias com efeito volumizador para modificar projeção, contorno ou outras características da região, conforme o produto e sua indicação.

    Como explica Danuza Alves: “Bioestimular colágeno e preencher são coisas diferentes, mesmo que as duas técnicas possam fazer parte do mesmo planejamento.”

    Quais famosas já falaram sobre o tratamento?

    Virginia Fonseca

    Virginia Fonseca explicou nas redes sociais que não estaria realizando um novo preenchimento nos glúteos: “Não estou colocando mais ácido hialurônico, é só bioestímulo de colágeno”.

    Sabrina Sato e Deborah Secco

    Sabrina Sato também já relatou o uso do tratamento na região dos glúteos após a gravidez. Deborah Secco, por sua vez, afirmou que realiza aplicações de bioestimulador há alguns anos.

    Yasmin Brunet e Bruna Biancardi também já mostraram procedimentos de bioestimulação na região. Os relatos das famosas, porém, descrevem experiências individuais e não substituem a avaliação de um profissional.

    O que observar antes de fazer um procedimento estético?

    Procedimentos injetáveis exigem atenção à procedência do produto, ao local de realização e à qualificação do profissional. A Anvisa orienta que o consumidor verifique se o estabelecimento é autorizado, se o produto utilizado está regularizado e se o profissional é habilitado para o procedimento.

    A agência também alerta para riscos associados ao uso de produtos injetáveis fora das indicações aprovadas e para produtos falsificados. Em agosto de 2026, por exemplo, determinou a apreensão de lotes falsificados de um bioestimulador de colágeno.

    Por isso, antes de seguir uma tendência das redes sociais, vale entender qual é a indicação real do procedimento, quais produtos serão utilizados e quais resultados são compatíveis com a técnica.

    Leia também

    4 exercícios de Pilates para deixar as pernas mais fortes e resistentes
    PILATES

    4 exercícios de Pilates para deixar as pernas mais fortes e resistentes
    Skincare mais simples: entenda por que a barreira cutânea importa

    Qual é a diferença entre bioestimulador e preenchimento?

    A principal diferença está na finalidade. A bioestimulação busca melhorar a qualidade da pele por meio do estímulo à produção de colágeno.

    Já o preenchimento utiliza substâncias com efeito volumizador para modificar projeção, contorno ou outras características da região, conforme o produto e sua indicação.

    Como explica Danuza Alves: “Bioestimular colágeno e preencher são coisas diferentes, mesmo que as duas técnicas possam fazer parte do mesmo planejamento.”

    Quais famosas já falaram sobre o tratamento?

    Virginia Fonseca

    Virginia Fonseca explicou nas redes sociais que não estaria realizando um novo preenchimento nos glúteos: “Não estou colocando mais ácido hialurônico, é só bioestímulo de colágeno”.

    Sabrina Sato e Deborah Secco

    Sabrina Sato também já relatou o uso do tratamento na região dos glúteos após a gravidez. Deborah Secco, por sua vez, afirmou que realiza aplicações de bioestimulador há alguns anos.

    Yasmin Brunet e Bruna Biancardi também já mostraram procedimentos de bioestimulação na região. Os relatos das famosas, porém, descrevem experiências individuais e não substituem a avaliação de um profissional.

    O que observar antes de fazer um procedimento estético?

    Procedimentos injetáveis exigem atenção à procedência do produto, ao local de realização e à qualificação do profissional. A Anvisa orienta que o consumidor verifique se o estabelecimento é autorizado, se o produto utilizado está regularizado e se o profissional é habilitado para o procedimento.

    A agência também alerta para riscos associados ao uso de produtos injetáveis fora das indicações aprovadas e para produtos falsificados. Em agosto de 2026, por exemplo, determinou a apreensão de lotes falsificados de um bioestimulador de colágeno.

    Por isso, antes de seguir uma tendência das redes sociais, vale entender qual é a indicação real do procedimento, quais produtos serão utilizados e quais resultados são compatíveis com a técnica.

    Leia também

    4 exercícios de Pilates para deixar as pernas mais fortes e resistentes
    PILATES

    4 exercícios de Pilates para deixar as pernas mais fortes e resistentes
    Cuide-se Bem lança bag charm colecionável inspirado na vaquinha de Deleite
    O BOTICÁRIO

    Cuide-se Bem lança bag charm colecionável inspirado na vaquinha de Deleite

    Compartilhe

    Tags

    Imagem de Myllena Wu

    Myllena Wu

    mlira@jc.com.br

    Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

    Siga Myllena Wu

    Compartilhe

    Tags

    Imagem de Myllena Wu

    Myllena Wu

    mlira@jc.com.br

    Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

    Siga Myllena Wu