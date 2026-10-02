Avon Por Elas: nova marca destina 100% dos lucros a causas femininas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entenda como funciona a Avon Por Elas, quais produtos estão disponíveis, quanto custam e quais causas recebem os recursos gerados pela iniciativa.

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A Avon lançou, em outubro de 2026, a Avon Por Elas, uma marca social criada para direcionar 100% dos lucros obtidos com seus produtos a iniciativas voltadas ao fim da violência contra as mulheres e ao cuidado com a saúde das mamas.

A proposta chega durante o Outubro Rosa e amplia uma frente que a empresa já desenvolve em parceria com o Instituto Natura.

A iniciativa não tem cosméticos no portfólio. Na estreia, são quatro produtos de uso cotidiano: camiseta, boné, ecobag e nécessaire.

Além da venda, a Avon Por Elas prevê a oferta de informações sobre violência doméstica, saúde das mamas, exames de rotina e canais de apoio. Os itens podem ser encontrados no e-commerce da Avon e com Consultoras de Beleza.

Como funciona a Avon Por Elas?

A proposta é que 100% dos lucros da nova marca sejam destinados a iniciativas relacionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres e ao cuidado com a saúde das mamas.

A gestão dessas ações acontece em parceria com o Instituto Natura, que mantém uma frente específica de Direitos e Saúde das Mulheres.

A informação é diferente de dizer que todo o valor pago pelo consumidor é doado: a Avon fala especificamente na destinação de 100% dos lucros gerados pelos produtos.

Informação e conscientização

A marca também reúne materiais sobre diferentes formas de violência doméstica, possíveis sinais relacionados ao câncer de mama, importância do acompanhamento médico e canais de apoio.

No Outubro Rosa de 2026, Avon e Instituto Natura também promovem a campanha “Se tem mama, tem conversa”, voltada à conscientização sobre a saúde das mamas.

Quais produtos fazem parte da Avon Por Elas?

Imagem dos produtos da social Avon Por Elas - Divulgação/Avon

Ecobag

A Ecobag Sempre Juntas custa R$ 89,90 e tem estampa em vermelho e rosa. O produto está disponível no e-commerce oficial da Avon.

Camiseta

A camiseta custa R$ 79,90, é feita de 100% algodão e traz a expressão “sempre juntas” na parte frontal. A peça está disponível nos tamanhos P/M e G/GG.

Nécessaire

Com preço de R$ 42,90, a nécessaire foi pensada para guardar itens como maquiagem, produtos de higiene ou medicamentos. O modelo traz a expressão “sempre juntas” e fechamento por zíper.

Boné

O boné da coleção custa R$ 69,90 e traz o bordado “sempre juntas”. O acessório completa o primeiro conjunto de produtos da marca social.

Para onde vai o dinheiro da Avon Por Elas?

Os recursos são destinados a ações relacionadas a duas frentes: o enfrentamento da violência contra as mulheres e o cuidado com a saúde das mamas.

O Instituto Natura também mantém plataformas de informação sobre essas agendas, incluindo conteúdos sobre câncer de mama e violência de gênero.

Na prática, a proposta transforma uma linha de produtos não cosméticos em uma fonte contínua de financiamento para essas iniciativas. A Avon Por Elas passa, assim, a integrar a atuação social da empresa em parceria com o Instituto Natura.

