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Beleza | Notícia

Avon Por Elas: nova marca destina 100% dos lucros a causas femininas

Entenda como funciona a Avon Por Elas, quais produtos estão disponíveis, quanto custam e quais causas recebem os recursos gerados pela iniciativa.

Por Myllena Wu Publicado em 02/10/2026 às 12:15
Imagem de divulgação da marca social Avon Por Elas
Imagem de divulgação da marca social Avon Por Elas - Divulgação/Avon

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A Avon lançou, em outubro de 2026, a Avon Por Elas, uma marca social criada para direcionar 100% dos lucros obtidos com seus produtos a iniciativas voltadas ao fim da violência contra as mulheres e ao cuidado com a saúde das mamas.

A proposta chega durante o Outubro Rosa e amplia uma frente que a empresa já desenvolve em parceria com o Instituto Natura.

A iniciativa não tem cosméticos no portfólio. Na estreia, são quatro produtos de uso cotidiano: camiseta, boné, ecobag e nécessaire.

Além da venda, a Avon Por Elas prevê a oferta de informações sobre violência doméstica, saúde das mamas, exames de rotina e canais de apoio. Os itens podem ser encontrados no e-commerce da Avon e com Consultoras de Beleza.

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Como funciona a Avon Por Elas?

A proposta é que 100% dos lucros da nova marca sejam destinados a iniciativas relacionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres e ao cuidado com a saúde das mamas.

A gestão dessas ações acontece em parceria com o Instituto Natura, que mantém uma frente específica de Direitos e Saúde das Mulheres.

A informação é diferente de dizer que todo o valor pago pelo consumidor é doado: a Avon fala especificamente na destinação de 100% dos lucros gerados pelos produtos.

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Informação e conscientização

A marca também reúne materiais sobre diferentes formas de violência doméstica, possíveis sinais relacionados ao câncer de mama, importância do acompanhamento médico e canais de apoio.

No Outubro Rosa de 2026, Avon e Instituto Natura também promovem a campanha “Se tem mama, tem conversa”, voltada à conscientização sobre a saúde das mamas.

Quais produtos fazem parte da Avon Por Elas?

Divulgação/Avon
Imagem dos produtos da social Avon Por Elas - Divulgação/Avon

Ecobag

A Ecobag Sempre Juntas custa R$ 89,90 e tem estampa em vermelho e rosa. O produto está disponível no e-commerce oficial da Avon.

Camiseta

A camiseta custa R$ 79,90, é feita de 100% algodão e traz a expressão “sempre juntas” na parte frontal. A peça está disponível nos tamanhos P/M e G/GG.

Nécessaire

Com preço de R$ 42,90, a nécessaire foi pensada para guardar itens como maquiagem, produtos de higiene ou medicamentos. O modelo traz a expressão “sempre juntas” e fechamento por zíper.

Boné

O boné da coleção custa R$ 69,90 e traz o bordado “sempre juntas”. O acessório completa o primeiro conjunto de produtos da marca social.

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Para onde vai o dinheiro da Avon Por Elas?

Os recursos são destinados a ações relacionadas a duas frentes: o enfrentamento da violência contra as mulheres e o cuidado com a saúde das mamas.

O Instituto Natura também mantém plataformas de informação sobre essas agendas, incluindo conteúdos sobre câncer de mama e violência de gênero.

Na prática, a proposta transforma uma linha de produtos não cosméticos em uma fonte contínua de financiamento para essas iniciativas. A Avon Por Elas passa, assim, a integrar a atuação social da empresa em parceria com o Instituto Natura.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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