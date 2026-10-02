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A lista VIP da farmácia: 5 produtos de maquiagem que são campeões de venda

Descubra os 5 produtos da Vult que são campeões de vendas nas farmácias e não podem faltar no seu kit. Veja quais são e garanta os seus!

Por Eduarda Barreto Publicado em 02/10/2026 às 18:18
Queridinhos da Vult
Queridinhos da Vult - Divulgação

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Algumas idas à farmácia servem para resolver o básico, enquanto outras são uma oportunidade de repor produtos que já fazem parte da rotina. Quando o assunto é maquiagem, alguns itens se destacam pela combinação de praticidade, acessibilidade e desempenho.

De clássicos para a pele a produtos que acompanham tendências, a Vult, marca líder de maquiagem no canal farma, reúne favoritos que conquistaram espaço nos nécessaires e nas prateleiras de farmácias e perfumarias de todo o país.

Para quem gosta de manter os itens indispensáveis sempre por perto, a próxima passagem pela farmácia pode ser uma boa oportunidade para garantir uma unidade extra.

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A recomendação ganha ainda mais relevância neste momento, já que a Vult está entrando em uma nova fase e se preparando para uma reformulação em seu portfólio de maquiagem.

Enquanto as novas versões chegam ao mercado, alguns clássicos da marca passam por mudanças. Por isso, quem já tem um produto favorito pode aproveitar para garantir os itens que ainda estão disponíveis.

Cinco queridinhos da Vult que merecem uma unidade extra

1. Pó Compacto Matte Ultrafino: o clássico que merece mais de um

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Pó Compacto Matte Ultrafino - Divulgação

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  • Preço: R$34,90

Com textura ultrafina, efeito matte e acabamento aveludado, o Pó Compacto Matte Ultrafino da Vult é um dos mais vendidos no Brasil em farmácias e perfumarias.

O produto ajuda a uniformizar a pele, controlar o brilho e aumentar a durabilidade da maquiagem. A fórmula oil free, com Vitamina E, oferece cobertura média a alta e está disponível em 10 tonalidades.

2. Meu Blush! Coral Matte: cor na medida certa para um efeito natural

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Meu Blush! Coral Matte - Divulgação

  • Preço: R$35,90

Para quem gosta de um toque de cor que transforma a maquiagem, o Meu Blush! Coral Matte, da Vult, combina alta pigmentação, textura aveludada e efeito natural.

A cor pode ser construída em camadas, permitindo intensificar o resultado de acordo com a ocasião. Vegano e livre de crueldade animal, o produto conta ainda com a Tecnologia Real Color, que entrega cores fiéis da embalagem à pele, disponível em 5 tonalidades.

3. Máscara para Cílios Extreme Bombastic!: volume para não deixar passar

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Máscara para Cílios Extreme Bombastic - Divulgação

  • Preço: R$59,90

Para quem considera uma boa máscara de cílios indispensável, a Extreme Bombastic! Resistente à Água pode ser uma daquelas escolhas que merecem uma unidade de reserva.

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Com fórmula desenvolvida para proporcionar volume da raiz às pontas, o produto ajuda a deixar os cílios mais destacados e uniformes.

4. Base Matte Hidraluronic: alta cobertura sem abrir mão do conforto

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Base Matte Hidraluronic - Divulgação

  • Preço: R$44,90

A Base Matte Hidraluronic combina um dos acabamentos mais procurados pelas consumidoras com ativos voltados ao cuidado com a pele.

Com Ácido Hialurônico e Colágeno Vegetal na composição, o produto oferece alta cobertura e efeito matte confortável, sem ressecar a pele.

A fórmula ajuda a uniformizar o tom sem marcar poros e linhas de expressão, além de contribuir para o controle da oleosidade e do brilho ao longo do dia.

5. Combo Lapiseira Labial: para criar o lip combo da vez

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Combo Lapiseira Labial - Divulgação

  • Preço: R$51,80

O combo de lapiseiras Castanho Claro e Rosé é uma opção para quem quer apostar na tendência dos lip combos.

Com textura cremosa, alta pigmentação e acabamento aveludado, os produtos podem ser usados para contornar, preencher ou combinar diferentes tons nos lábios, criando combinações variadas.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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