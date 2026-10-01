Dia do Café: 10 produtos de beleza inspirados na bebida por O Boticário

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Para quem não dispensa um café, a inspiração pode ir além da bebida: conheça diferentes maneiras de levar referências ao grão na rotina de beleza.

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Para muita gente, o café faz parte do começo do dia, seja pelo sabor, pelo aroma ou pelo próprio ritual.

A bebida, porém, também ultrapassou a xícara e passou a aparecer como referência em diferentes produtos de beleza, da perfumaria aos cuidados com a pele e à maquiagem.

Na beleza, essa inspiração pode surgir de maneiras bem diferentes. O café pode estar presente como nota olfativa, aparecer entre os ativos de uma fórmula ou simplesmente servir de referência para cores e acabamentos.

Para marcar o Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro, O Boticário reuniu produtos que exploram essas possibilidades.

Como o café aparece em perfumes e produtos para a pele?

Perfume

Na perfumaria, o café aparece como nota nas fragrâncias Coffee Woman Addictive e Coffee Man Addictive.

A versão feminina combina Café Arábica torrado e frutas vermelhas, com baunilha na composição. Já a masculina associa o café torrado ao cardamomo e traz âmbar. Os dois Desodorantes Colônia de 100 ml têm preço sugerido de R$ 169,90.

Skincare

A bebida também inspira produtos de cuidados com a pele por meio da cafeína. É o caso do Creme Concentrado para Área dos Olhos Ácido Hialurônico e Cafeína, de Botik.

O produto de 15 g combina ácido hialurônico e cafeína e é desenvolvido para a região dos olhos. Segundo a descrição da marca, a fórmula ajuda a suavizar a aparência de rugas, linhas finas, bolsas e olheiras. O preço sugerido é de R$ 149,90.

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Como usar tons de café na maquiagem?

Blushes e batons

Os tons de marrom ganharam espaço na maquiagem nos últimos anos, especialmente com referências como Latte Makeup e Espresso Makeup.

Mais recentemente, a cor também chegou às bochechas em propostas como o chamado “anti-blush”, que troca os tons rosados por nuances mais terrosas.

Na seleção de Make B., o Blush em Pó Mate Luminoso Brown aposta no marrom, enquanto a Paleta de Blush reúne três tons de cobre e dourado. Os produtos custam R$ 89,90 e R$ 119,90, respectivamente.

Nos lábios, o Batom Líquido Mate aparece nas cores Warm Cashmere e Brown Wine, enquanto o Batom Cremoso Make B. Hyaluronic Marrom Rich Brown traz um marrom escuro. Os preços sugeridos são R$ 69,90 e R$ 64,90.

Paletas

Para quem prefere combinar diferentes tonalidades, a Paleta de Maquiagem Multifuncional Make B. Deep Blend reúne 12 cores que podem ser usadas como base, corretivo, blush, contorno e bronzer. A textura permite construir camadas e combinar diferentes tonalidades. O preço sugerido é de R$ 249,80.

Já a Mini Paleta de Maquiagem Multifuncional Make B. Brown Blend tem 2,5 g e traz uma proposta compacta, com textura amanteigada e acabamento luminoso. O produto custa R$ 89,90.

Assim, a inspiração no café não precisa aparecer de uma única maneira. Pode estar no aroma de uma fragrância, na presença da cafeína em um cuidado para a pele ou na escolha de tons marrons para a maquiagem — cada proposta leva a referência da bebida para uma etapa diferente da rotina de beleza.

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