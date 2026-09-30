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Beleza | Notícia

Pó compacto matte por menos de R$ 35: conheça o produto da Vult

Para quem procura maquiagem acessível, o produto reúne cobertura média a alta, fórmula oil free e Vitamina E; veja preço e as características.

Por Myllena Wu Publicado em 30/09/2026 às 8:51
Imagem do Pó Compacto Matte Ultrafino da Vult
Imagem do Pó Compacto Matte Ultrafino da Vult - Divulgação/Vult

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Encontrar um pó compacto que combine com a rotina de maquiagem nem sempre significa procurar o produto com a maior cobertura possível.

Para algumas pessoas, o mais importante é ter uma textura fina para finalizar a pele; para outras, contar com um produto que também permita construir camadas pode fazer diferença.

É nessa proposta que aparece o Pó Compacto Matte Ultrafino da Vult, marca brasileira que integra o Grupo Boticário.

Com preço sugerido de R$ 34,90, o item tem cobertura média a alta, acabamento matte e textura aveludada, características que permitem utilizá-lo tanto para finalizar a maquiagem quanto para reforçar a cobertura em determinadas áreas.

Para que serve o Pó Compacto Matte Ultrafino da Vult?

O produto foi desenvolvido para selar a maquiagem e contribuir para um acabamento mais uniforme. A textura ultrafina e as micropartículas são apontadas pela marca como responsáveis por uma aplicação uniforme, enquanto o efeito matte deixa a pele com aparência menos brilhante.

A cobertura pode variar de média a alta, dependendo da quantidade aplicada. Assim, o mesmo produto pode ser usado em uma maquiagem mais leve ou em uma produção que peça maior cobertura.

Outro ponto da composição é a fórmula oil free, característica que pode interessar principalmente a quem prefere produtos com textura mais seca e acabamento sem brilho excessivo.

O pó também contém Vitamina E. A Vult informa ainda que a fórmula é vegana, livre de parabenos e dermatologicamente testada.

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Qual é a tecnologia usada no pó da Vult?

O Pó Compacto Matte Ultrafino conta com a Tecnologia Real Color, apresentada pela marca como responsável por manter as cores fiéis às tonalidades indicadas nas embalagens.

Na prática, a escolha do tom continua sendo um dos pontos mais importantes para o resultado da maquiagem.

Para quem já conhece a própria tonalidade, a variedade de cores e a fidelidade da representação na embalagem podem facilitar a compra, especialmente em lojas físicas.

LEIA TAMBÉM: O que é Eye Maxxing? Conheça o truque de maquiagem para destacar os olhos

Quanto custa o pó compacto da Vult?

O Pó Compacto Matte Ultrafino Vult tem preço sugerido de R$ 34,90 e está disponível nas principais redes de farmácias e perfumarias do país, além dos canais de venda da marca.

O produto também faz parte de uma fase de mudanças no portfólio de maquiagem da Vult. Por isso, as versões atuais podem passar por alterações nos próximos meses, conforme a disponibilidade de cada loja.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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