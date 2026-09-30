Anti-blush ou bochechas coradas? Veja como escolher o efeito que combina com você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O blush pode aparecer de forma discreta ou ganhar destaque na produção. Entenda como tonalidade e aplicação ajudam a criar efeitos diferentes no rosto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Durante algum tempo, o blush parecia ter uma missão quase obrigatória na maquiagem: devolver cor ao rosto e criar aquele aspecto de pele naturalmente corada.

Agora, uma estética mais discreta ganhou espaço e colocou o produto em uma posição curiosa. O chamado “anti-blush” propõe justamente diminuir o destaque das bochechas, com uma produção mais neutra e próxima do tom natural da pele.

Mas isso não significa que o blush tenha deixado de fazer parte da maquiagem. Na prática, as duas propostas convivem — e ajudam a mostrar como a escolha de cor e intensidade pode mudar completamente o resultado.

Para quem gosta de variar, o mesmo produto pode aparecer apenas como um toque de cor ou ganhar mais destaque na produção.

Anti-blush x blush marcado: como escolher o efeito ideal na maquiagem

Tendência anti-blush

O anti-blush não significa necessariamente abandonar o produto, mas reduzir sua presença no visual. A proposta acompanha uma estética de maquiagem mais discreta, em que as bochechas recebem menos cor e o resultado fica mais próximo de uma pele natural.

Do outro lado, continuam as produções que usam o blush para trazer cor, luminosidade e personalidade ao rosto. Por isso, mais do que uma disputa entre tendências, as duas propostas podem ser entendidas como possibilidades diferentes de maquiagem.

Como usar o blush para criar efeitos diferentes?

Um dos caminhos mais simples para variar o visual é controlar a quantidade de produto aplicada. Uma camada suave pode apenas acrescentar cor às bochechas, enquanto uma construção mais intensa faz do rubor um dos pontos principais da maquiagem.

A tonalidade também interfere no efeito. Cores mais fechadas podem criar uma aparência diferente de tons claros e vibrantes, por exemplo. A escolha pode acompanhar tanto o restante da maquiagem quanto o resultado que a pessoa deseja naquele momento.

Guava aposta em quatro tonalidades

É dentro dessa ideia de versatilidade que aparece o Blush em Bastão Multifuncional da Guava, que reúne quatro opções: Malva, Amora, Terracota e Coral.

A marca afirma que as tonalidades foram desenvolvidas a partir de estudos de colorimetria para se adaptar a diferentes tons e subtons de pele.

O produto também pode ser usado nos lábios e nos olhos, permitindo repetir a mesma cor em diferentes pontos da maquiagem. A fórmula combina maquiagem e ativos de skincare, e a marca afirma que foi desenvolvida para se fundir à pele e manter o acabamento mesmo em contato com suor e água.

Assim, entre deixar as bochechas praticamente sem cor ou fazer do rubor o destaque da produção, não é preciso escolher uma única estética. A quantidade, a tonalidade e a forma de aplicação permitem experimentar até encontrar o efeito que faça sentido para cada ocasião.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

