Anti-blush ou bochechas coradas? Veja como escolher o efeito que combina com você
O blush pode aparecer de forma discreta ou ganhar destaque na produção. Entenda como tonalidade e aplicação ajudam a criar efeitos diferentes no rosto
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Durante algum tempo, o blush parecia ter uma missão quase obrigatória na maquiagem: devolver cor ao rosto e criar aquele aspecto de pele naturalmente corada.
Agora, uma estética mais discreta ganhou espaço e colocou o produto em uma posição curiosa. O chamado “anti-blush” propõe justamente diminuir o destaque das bochechas, com uma produção mais neutra e próxima do tom natural da pele.
Mas isso não significa que o blush tenha deixado de fazer parte da maquiagem. Na prática, as duas propostas convivem — e ajudam a mostrar como a escolha de cor e intensidade pode mudar completamente o resultado.
Para quem gosta de variar, o mesmo produto pode aparecer apenas como um toque de cor ou ganhar mais destaque na produção.
Anti-blush x blush marcado: como escolher o efeito ideal na maquiagem
Tendência anti-blush
O anti-blush não significa necessariamente abandonar o produto, mas reduzir sua presença no visual. A proposta acompanha uma estética de maquiagem mais discreta, em que as bochechas recebem menos cor e o resultado fica mais próximo de uma pele natural.
Do outro lado, continuam as produções que usam o blush para trazer cor, luminosidade e personalidade ao rosto. Por isso, mais do que uma disputa entre tendências, as duas propostas podem ser entendidas como possibilidades diferentes de maquiagem.
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Como usar o blush para criar efeitos diferentes?
Um dos caminhos mais simples para variar o visual é controlar a quantidade de produto aplicada. Uma camada suave pode apenas acrescentar cor às bochechas, enquanto uma construção mais intensa faz do rubor um dos pontos principais da maquiagem.
A tonalidade também interfere no efeito. Cores mais fechadas podem criar uma aparência diferente de tons claros e vibrantes, por exemplo. A escolha pode acompanhar tanto o restante da maquiagem quanto o resultado que a pessoa deseja naquele momento.
Guava aposta em quatro tonalidades
É dentro dessa ideia de versatilidade que aparece o Blush em Bastão Multifuncional da Guava, que reúne quatro opções: Malva, Amora, Terracota e Coral.
A marca afirma que as tonalidades foram desenvolvidas a partir de estudos de colorimetria para se adaptar a diferentes tons e subtons de pele.
O produto também pode ser usado nos lábios e nos olhos, permitindo repetir a mesma cor em diferentes pontos da maquiagem. A fórmula combina maquiagem e ativos de skincare, e a marca afirma que foi desenvolvida para se fundir à pele e manter o acabamento mesmo em contato com suor e água.
Assim, entre deixar as bochechas praticamente sem cor ou fazer do rubor o destaque da produção, não é preciso escolher uma única estética. A quantidade, a tonalidade e a forma de aplicação permitem experimentar até encontrar o efeito que faça sentido para cada ocasião.