Lethicia Bronstein lança coleção de alta-costura inspirada em referências do Marrocos
Estilista apresenta peças artesanais que misturam bordados manuais, texturas marcantes e cartela de tons quentes na linha de primavera-verão
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Lethicia Bronstein apresenta sua nova coleção de alta-costura prêt-à-porter, batizada de Exclusive Marrakech. A linha é composta por peças únicas, criadas de forma artesanal e sem repetição, inspiradas nas cores, texturas e na riqueza ornamental do Marrocos. Azulejos, geometrias e as tonalidades do deserto compõem o imaginário da estilista, que buscou traduzir essa atmosfera para sua própria linguagem criativa.
O trabalho manual com pérolas, cristais, flores e aplicações marca presença na coleção, acompanhando a trajetória de duas décadas da estilista. Fotografada com a modelo Schynaider, a novidade aposta em contrastes de transparência, opacidade, estrutura e fluidez, explorando elementos como corseteria, capas, frentes únicas e rendas francesas metalizadas.
O processo criativo e os detalhes da coleção
A construção das peças une tecidos como veludo, devorê, shantung e tule a aviamentos e pedrarias, incluindo cristais Swarovski e pedras naturais brasileiras. Os detalhes em metal foram desenvolvidos pelo designer Marco Apollonio, inspirados em formas botânicas e cinzelados à mão.
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“Os botões e apliques foram criados a partir de um hipotético jardim de papoulas. Estas flores são proibidas de serem cultivadas no Brasil e mesmo suas sementes, que eram utilizadas na gastronomia, também o são, pois é do fruto da papoula que extrai-se o ópio. As outras peças em diversas formas de pétalas, folhas e flores, completam os detalhes da coleção que é um lançamento de primavera/verão e foram cinzeladas a mão”, diz Apollonio.
A cartela de cores transita entre tons quentes, como marrom, bronze, dourado e rosé gold, além de preto, azul-marinho, azul, verde e nuances rosadas.
Trajetória e valor do trabalho artesanal
Há quatro anos, Lethicia optou por se afastar do calendário tradicional da moda para estabelecer seu próprio ritmo criativo e valorizar a produção manual no país.
“Há duas décadas, o bordado é meu jeito de pensar devagar. Cada ponto é uma decisão, e talvez seja por isso que nunca aprendi a fazer duas peças exatamente iguais, mesmo quando tento. Gosto de imaginar que, ao vestir uma delas, a mulher também está vestindo todo esse tempo que ninguém vê”, afirma a estilista.
“Não penso no meu trabalho como algo que precisa responder a uma tendência ou a uma temporada. Vejo nele uma forma de reafirmar, com calma, o valor do que é feito à mão no Brasil e de criar peças que possam atravessar o tempo, independentemente do calendário da moda”, completa.
“Quando comecei a desenhar a Exclusive Marrakech, percebi que não queria ilustrar um lugar. Queria partir daquilo que sempre me fascinou nesse universo e trazer para a minha própria linguagem, com o respeito de quem observa outra cultura e entende suas particularidades”, conta Lethicia.