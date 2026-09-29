Lethicia Bronstein lança coleção de alta-costura inspirada em referências do Marrocos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Lethicia Bronstein apresenta sua nova coleção de alta-costura prêt-à-porter, batizada de Exclusive Marrakech. A linha é composta por peças únicas, criadas de forma artesanal e sem repetição, inspiradas nas cores, texturas e na riqueza ornamental do Marrocos. Azulejos, geometrias e as tonalidades do deserto compõem o imaginário da estilista, que buscou traduzir essa atmosfera para sua própria linguagem criativa.

O trabalho manual com pérolas, cristais, flores e aplicações marca presença na coleção, acompanhando a trajetória de duas décadas da estilista. Fotografada com a modelo Schynaider, a novidade aposta em contrastes de transparência, opacidade, estrutura e fluidez, explorando elementos como corseteria, capas, frentes únicas e rendas francesas metalizadas.

Azulejos, geometrias e as tonalidades do deserto compõem o imaginário da estilista, que buscou traduzir essa atmosfera para sua própria linguagem criativa - Divulgação / Diego Cordeiro Lethicia Bronstein lança coleção de alta-costura inspirada em referências do Marrocos - Divulgação / Diego Cordeiro Estilista apresenta peças artesanais exclusivas que misturam bordados manuais, texturas marcantes e cartela de tons quentes na linha de primavera-verão. - Divulgação / Diego Cordeiro Lethicia Bronstein apresenta sua nova coleção de alta-costura prêt-à-porter, batizada de Exclusive Marrakech - Divulgação / Diego Cordeiro A linha é composta por peças únicas, criadas de forma artesanal e sem repetição, inspiradas nas cores, texturas e na riqueza ornamental do Marrocos - Divulgação / Diego Cordeiro

O processo criativo e os detalhes da coleção



A construção das peças une tecidos como veludo, devorê, shantung e tule a aviamentos e pedrarias, incluindo cristais Swarovski e pedras naturais brasileiras. Os detalhes em metal foram desenvolvidos pelo designer Marco Apollonio, inspirados em formas botânicas e cinzelados à mão.

“Os botões e apliques foram criados a partir de um hipotético jardim de papoulas. Estas flores são proibidas de serem cultivadas no Brasil e mesmo suas sementes, que eram utilizadas na gastronomia, também o são, pois é do fruto da papoula que extrai-se o ópio. As outras peças em diversas formas de pétalas, folhas e flores, completam os detalhes da coleção que é um lançamento de primavera/verão e foram cinzeladas a mão”, diz Apollonio.

A cartela de cores transita entre tons quentes, como marrom, bronze, dourado e rosé gold, além de preto, azul-marinho, azul, verde e nuances rosadas.

Trajetória e valor do trabalho artesanal



Há quatro anos, Lethicia optou por se afastar do calendário tradicional da moda para estabelecer seu próprio ritmo criativo e valorizar a produção manual no país.

Novidade aposta em contrastes de transparência, opacidade, estrutura e fluidez, explorando elementos como corseteria, capas, frentes únicas e rendas francesas metalizadas. - Divulgação / Diego Cordeiro Lethicia Bronstein apresenta sua nova coleção de alta-costura prêt-à-porter, batizada de Exclusive Marrakech - Divulgação / Diego Cordeiro

“Há duas décadas, o bordado é meu jeito de pensar devagar. Cada ponto é uma decisão, e talvez seja por isso que nunca aprendi a fazer duas peças exatamente iguais, mesmo quando tento. Gosto de imaginar que, ao vestir uma delas, a mulher também está vestindo todo esse tempo que ninguém vê”, afirma a estilista.

“Não penso no meu trabalho como algo que precisa responder a uma tendência ou a uma temporada. Vejo nele uma forma de reafirmar, com calma, o valor do que é feito à mão no Brasil e de criar peças que possam atravessar o tempo, independentemente do calendário da moda”, completa.

“Quando comecei a desenhar a Exclusive Marrakech, percebi que não queria ilustrar um lugar. Queria partir daquilo que sempre me fascinou nesse universo e trazer para a minha própria linguagem, com o respeito de quem observa outra cultura e entende suas particularidades”, conta Lethicia.