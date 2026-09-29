10 produtos de beleza para quem ama café além da xícara
Com o sucesso estrondoso das maquiagens terrosas, ficou fácil comemorar o Dia do Café também com produtos de beleza. Confira nossa seleção
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Para quem é apaixonado por café — e por rotinas de beleza completas —, o Dia do Café, celebrado em 1º de outubro, convida a levar essa paixão para muito além da xícara. Seja através das notas olfativas intensas, dos potentes ativos de skincare como a cafeína ou da paleta de cores acolhedora que domina a maquiagem, o grão ganha protagonismo no universo da beleza, unindo sensorialidade, autocuidado e muita tendência.
Essa conexão tem conquistado ainda mais espaço nos últimos anos. Depois de tendências globais como o Latte e o Espresso Makeup, os tons terrosos se consolidaram de vez e agora inspiram inclusive o conceito de “anti blush”. Apostando em nuances quentes e discretas na contramão dos bochechos supermarcados, o visual reflete o comportamento atual do consumidor: as buscas por “blush marrom” cresceram 40% no Brasil (dados do Google Trends), enquanto a hashtag #brownmakeup ultrapassa a marca de 26 mil publicações no TikTok.
Do toque suave de um latte à intensidade de um espresso, O Boticário traduz essa versatilidade em uma seleção especial dividida entre perfumaria, cuidados faciais e maquiagem. Confira os detalhes de cada item:
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1. Coffee Woman Addictive Oriental Frutal Desodorante Colônia (100ml) – R$ 169,90
- O que é: Uma fragrância energizante e adictiva que traduz a sensualidade e a irreverência de uma noite festiva.
- Notas e Diferenciais: Traz uma combinação instigante e audaciosa entre o Café Arábica torrado e notas de Frutas Vermelhas, finalizada com um toque envolvente de Baunilha que aguça os sentidos.
2. Coffee Man Addictive Oriental Aromático Desodorante Colônia (100ml) – R$ 169,90
- O que é: Um perfume marcante, desenvolvido para refletir a intensidade de conexões inesquecíveis e momentos de pura descontração.
- Notas e Diferenciais: Aposta na harmonia perfeita entre o Café Arábica torrado e o frescor aromático do Cardamomo, complementada por um fundo adocicado e quente de Âmbar.
3. Creme Concentrado para Área dos Olhos Ácido Hialurônico e Cafeína (15g) – R$ 149,90
- O que é: Um tratamento intensivo para a região dos olhos da linha Botik, focado em revitalizar o olhar cansado.
- Ativos e Benefícios: Enriquecido com Ácido Hialurônico e Cafeína, sua fórmula avançada suaviza rugas, linhas finas, bolsas e olheiras. Com o uso contínuo, promove redução do inchaço, atenuação da pigmentação escura e uma textura mais firme e uniforme.
4. Blush em Pó Mate Luminoso Brown Make B. (5,5g) – R$ 89,90
- O que é: O aliado perfeito para aderir à tendência do anti blush, entregando um ar natural e sofisticado.
- Diferenciais: Possui textura ultrafina de efeito segunda pele e alta pigmentação. Enriquecido com ácido poliglutâmico, proporciona um acabamento mate luminoso, natural e de longa duração.
5. Paleta de Blush Make B. (8g) – R$ 119,90
- O que é: Um estojo prático e compacto com três tonalidades versáteis em nuances de cobre e dourado.
- Diferenciais: As cores podem ser usadas sozinhas ou misturadas para criar um efeito corado e iluminado com excelente fixação, boa espalhabilidade e longa duração.
6. Batom Líquido Mate Marrom (Warm Cashmere e Brown Wine) – Make B. (5ml) – R$ 69,90
- O que é: Um batom líquido de alta performance que une cor sofisticada e tratamento labial.
- Diferenciais: Com textura mate ultrafina e cobertura impecável que dura até 10 horas, sua fórmula combina ácido poliglutâmico e ácido hialurônico, garantindo lábios hidratados por até 24 horas e com efeito preenchedor.
7. Batom Cremoso Make B. Hyaluronic Marrom Rich Brown (4g) – R$ 64,90
- O que é: Sofisticação e cuidado profundo em um batom cremoso de tom marrom escuro intenso.
- Diferenciais: Apresentada em nova embalagem, sua fórmula conta com o poder de 8 tipos de Ácido Hialurônico, deslizando suavemente pelos lábios e entregando alta cobertura logo na primeira passada.
8. Paleta de Maquiagem Multifuncional Make B. Deep Blend (20g) – R$ 249,80
- O que é: Uma paleta completa e versátil para o rosto com 12 cores moduláveis.
- Diferenciais: Reúne base, corretivo, blush, contorno e bronzer em uma única embalagem. Apresenta textura amanteigada com acabamento semimate, permitindo construir camadas e personalizar diferentes tonalidades com facilidade.
9. Mini Paleta de Maquiagem Multifuncional Make B. Brown Blend (2,5g) – R$ 89,90
- O que é: A versatilidade da maquiagem multifuncional em um formato ultraportátil.
- Diferenciais: Com textura amanteigada e acabamento luminoso, funde-se perfeitamente à pele sem marcar as linhas de expressão. Conta com um prático design compacto equipado com um clipe metálico, ideal para prender na bolsa e levar para qualquer lugar.