10 novidades de beleza para ficar de olho em setembro
Confira agora algumas novidades em cuidados com a pele, maquiagem e cabelos no mercado nacional com foco em inovação e diversidade.
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O mês de setembro foi marcado por uma forte movimentação no mercado de beleza nacional, com marcas apresentando inovações que vão desde a proteção solar até o lançamento de fragrâncias e experiências imersivas.
A chegada de novos produtos busca atender a diferentes demandas de cuidados pessoais, incorporando novas tecnologias e ampliando o acesso a itens de alta performance.
Novidades em skincare e cuidados capilares
Entre os destaques do período estão fórmulas voltadas para o controle de oleosidade e regeneração celular, além de inovações voltadas para o segmento capilar profissional e tendências de coloração inspiradas no universo gourmand.
As marcas apostaram em expansão de portfólio e ativações para o público em diferentes capitais do país.
1. Anthelios Ultra Cover+ FPS 85
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A La Roche-Posay expandiu sua linha solar com um produto que entrega 18 horas de efeito matte, alta cobertura e uma cartela ampliada para 11 cores, incluindo o primeiro protetor solar com pigmento azul do mercado para neutralizar tons acinzentados ou alaranjados em peles negras.
2. Effaclar Supramolecular
Lançado como o primeiro corretor de poros e oleosidade da La Roche-Posay, o item utiliza a Tecnologia S.A. B3™ para unir ácido salicílico e niacinamida, potencializando a penetração dos ativos e o controle da oleosidade.
3. Phyto PDRN
A SkinCeuticals apresentou um sérum com PDRN de origem vegetal, que promete regenerar sinais de envelhecimento a nível celular com uma penetração superior às versões de origem animal.
4. Color Inspiration Tour 2026
A L’Oréal Professionnel revelou cinco novos visuais de coloração baseados na tendência gourmand, com tons inspirados em canela, café e toffee, criados por embaixadores da marca.
5. House of Gloss
A Kérastase inaugurou uma experiência imersiva e tecnológica nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, oferecendo diagnósticos capilares personalizados por meio da tecnologia K-Scan.
6. Color Wow Hair Day
A marca estreou oficialmente no Brasil com um evento em São Paulo que promoveu centenas de transformações capilares e marcou uma parceria inédita com a #HairTok no TikTok.
7. The Repair Lab
A L’Oréal Professionnel abriu no Rio de Janeiro a primeira pop-up store do mundo dedicada exclusivamente ao diagnóstico e tratamento de danos capilares.
8. Idôle Peach 'N Roses
A Lancôme ampliou seu portfólio de perfumaria de luxo com uma nova fragrância floral frutada que destaca extrato natural de pêssego, estrelada pela cantora Olivia Rodrigo.
9. Juicy Tubes Cheeks
Inspirado no gloss clássico da Lancôme, o novo blush líquido em gel chega em quatro cores com fórmula enriquecida com vitamina CG e mentol.
10. Lip Idôle CuddleBlur
Batom líquido da Lancôme com textura cremosa, efeito desfocado nas linhas dos lábios e fórmula enriquecida com esqualano.
11. Skin Idôle Makeup Magnet
Bruma fixadora da Lancôme com polímeros magnéticos, cafeína e ácido hialurônico para garantir fixação e hidratação por 24 horas.
12. Lash Idôle Flutter Extension Choco Brown
Nova versão em tom marrom da máscara de cílios da Lancôme voltada para alongamento, volume e curvatura natural.