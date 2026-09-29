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Beleza | Notícia

10 novidades de beleza para ficar de olho em setembro

Confira agora algumas novidades em cuidados com a pele, maquiagem e cabelos no mercado nacional com foco em inovação e diversidade.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/09/2026 às 16:53
Kérastase House of Gloss - A marca inaugura experiência exclusiva, imersiva e tecnológica de cuidados capilares premium em aeroportos brasileiros
Kérastase House of Gloss - A marca inaugura experiência exclusiva, imersiva e tecnológica de cuidados capilares premium em aeroportos brasileiros - divulgação Kérastase

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O mês de setembro foi marcado por uma forte movimentação no mercado de beleza nacional, com marcas apresentando inovações que vão desde a proteção solar até o lançamento de fragrâncias e experiências imersivas.

A chegada de novos produtos busca atender a diferentes demandas de cuidados pessoais, incorporando novas tecnologias e ampliando o acesso a itens de alta performance.

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Entre os destaques do período estão fórmulas voltadas para o controle de oleosidade e regeneração celular, além de inovações voltadas para o segmento capilar profissional e tendências de coloração inspiradas no universo gourmand.

As marcas apostaram em expansão de portfólio e ativações para o público em diferentes capitais do país.

1. Anthelios Ultra Cover+ FPS 85

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Ultra Cover+ FPS85 de La Roche Posay - Divulgação

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A La Roche-Posay expandiu sua linha solar com um produto que entrega 18 horas de efeito matte, alta cobertura e uma cartela ampliada para 11 cores, incluindo o primeiro protetor solar com pigmento azul do mercado para neutralizar tons acinzentados ou alaranjados em peles negras.

2. Effaclar Supramolecular

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Effaclar Supramolecular de La Roche Posay - Divulgação

Lançado como o primeiro corretor de poros e oleosidade da La Roche-Posay, o item utiliza a Tecnologia S.A. B3™ para unir ácido salicílico e niacinamida, potencializando a penetração dos ativos e o controle da oleosidade.

3. Phyto PDRN

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Phyto PDRN de SkinCeuticals - Divulgação

A SkinCeuticals apresentou um sérum com PDRN de origem vegetal, que promete regenerar sinais de envelhecimento a nível celular com uma penetração superior às versões de origem animal.

4. Color Inspiration Tour 2026

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Color Inspiration Tour de L’Oréal Professionnel 2026 - Tendência Gourmand - Divulgação

A L’Oréal Professionnel revelou cinco novos visuais de coloração baseados na tendência gourmand, com tons inspirados em canela, café e toffee, criados por embaixadores da marca.

5. House of Gloss

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Kérastase House of Gloss - Divulgação

A Kérastase inaugurou uma experiência imersiva e tecnológica nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, oferecendo diagnósticos capilares personalizados por meio da tecnologia K-Scan.

6. Color Wow Hair Day

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Color Wow Hair Day - Divulgação

A marca estreou oficialmente no Brasil com um evento em São Paulo que promoveu centenas de transformações capilares e marcou uma parceria inédita com a #HairTok no TikTok.

7. The Repair Lab

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L’Oréal Professionnel inaugura no Brasil a primeira pop up store de danos capilares do mundo, a The Repair Lab - Divulgação

A L’Oréal Professionnel abriu no Rio de Janeiro a primeira pop-up store do mundo dedicada exclusivamente ao diagnóstico e tratamento de danos capilares.

8. Idôle Peach 'N Roses

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Idôle Peach 'N Roses de Lancôme - Nova fragrância com Olivia Rodrigo - Divulgação

A Lancôme ampliou seu portfólio de perfumaria de luxo com uma nova fragrância floral frutada que destaca extrato natural de pêssego, estrelada pela cantora Olivia Rodrigo.

9. Juicy Tubes Cheeks

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Juicy Tubes Cheeks de Lancôme - Divulgação

Inspirado no gloss clássico da Lancôme, o novo blush líquido em gel chega em quatro cores com fórmula enriquecida com vitamina CG e mentol.

10. Lip Idôle CuddleBlur

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Lip Idôle CuddleBlur de Lancôme - Divulgação

Batom líquido da Lancôme com textura cremosa, efeito desfocado nas linhas dos lábios e fórmula enriquecida com esqualano.

11. Skin Idôle Makeup Magnet

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Skin Idôle Makeup Magnet de Lancôme - Divulgação

Bruma fixadora da Lancôme com polímeros magnéticos, cafeína e ácido hialurônico para garantir fixação e hidratação por 24 horas.

12. Lash Idôle Flutter Extension Choco Brown

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Lash Idôle Flutter Extension Choco Brown de Lancôme - Divulgação

Nova versão em tom marrom da máscara de cílios da Lancôme voltada para alongamento, volume e curvatura natural.  

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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