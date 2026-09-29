10 novidades de beleza para ficar de olho em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira agora algumas novidades em cuidados com a pele, maquiagem e cabelos no mercado nacional com foco em inovação e diversidade.

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O mês de setembro foi marcado por uma forte movimentação no mercado de beleza nacional, com marcas apresentando inovações que vão desde a proteção solar até o lançamento de fragrâncias e experiências imersivas.

A chegada de novos produtos busca atender a diferentes demandas de cuidados pessoais, incorporando novas tecnologias e ampliando o acesso a itens de alta performance.

Novidades em skincare e cuidados capilares

Entre os destaques do período estão fórmulas voltadas para o controle de oleosidade e regeneração celular, além de inovações voltadas para o segmento capilar profissional e tendências de coloração inspiradas no universo gourmand.

As marcas apostaram em expansão de portfólio e ativações para o público em diferentes capitais do país.

1. Anthelios Ultra Cover+ FPS 85



Ultra Cover+ FPS85 de La Roche Posay - Divulgação

A La Roche-Posay expandiu sua linha solar com um produto que entrega 18 horas de efeito matte, alta cobertura e uma cartela ampliada para 11 cores, incluindo o primeiro protetor solar com pigmento azul do mercado para neutralizar tons acinzentados ou alaranjados em peles negras.

2. Effaclar Supramolecular



Effaclar Supramolecular de La Roche Posay - Divulgação

Lançado como o primeiro corretor de poros e oleosidade da La Roche-Posay, o item utiliza a Tecnologia S.A. B3™ para unir ácido salicílico e niacinamida, potencializando a penetração dos ativos e o controle da oleosidade.

3. Phyto PDRN



Phyto PDRN de SkinCeuticals - Divulgação

A SkinCeuticals apresentou um sérum com PDRN de origem vegetal, que promete regenerar sinais de envelhecimento a nível celular com uma penetração superior às versões de origem animal.

4. Color Inspiration Tour 2026



Color Inspiration Tour de L’Oréal Professionnel 2026 - Tendência Gourmand - Divulgação

A L’Oréal Professionnel revelou cinco novos visuais de coloração baseados na tendência gourmand, com tons inspirados em canela, café e toffee, criados por embaixadores da marca.

5. House of Gloss



Kérastase House of Gloss - Divulgação

A Kérastase inaugurou uma experiência imersiva e tecnológica nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, oferecendo diagnósticos capilares personalizados por meio da tecnologia K-Scan.

6. Color Wow Hair Day



Color Wow Hair Day - Divulgação

A marca estreou oficialmente no Brasil com um evento em São Paulo que promoveu centenas de transformações capilares e marcou uma parceria inédita com a #HairTok no TikTok.

7. The Repair Lab



L’Oréal Professionnel inaugura no Brasil a primeira pop up store de danos capilares do mundo, a The Repair Lab - Divulgação

A L’Oréal Professionnel abriu no Rio de Janeiro a primeira pop-up store do mundo dedicada exclusivamente ao diagnóstico e tratamento de danos capilares.

8. Idôle Peach 'N Roses



Idôle Peach 'N Roses de Lancôme - Nova fragrância com Olivia Rodrigo - Divulgação

A Lancôme ampliou seu portfólio de perfumaria de luxo com uma nova fragrância floral frutada que destaca extrato natural de pêssego, estrelada pela cantora Olivia Rodrigo.

9. Juicy Tubes Cheeks



Juicy Tubes Cheeks de Lancôme - Divulgação

Inspirado no gloss clássico da Lancôme, o novo blush líquido em gel chega em quatro cores com fórmula enriquecida com vitamina CG e mentol.

10. Lip Idôle CuddleBlur



Lip Idôle CuddleBlur de Lancôme - Divulgação

Batom líquido da Lancôme com textura cremosa, efeito desfocado nas linhas dos lábios e fórmula enriquecida com esqualano.

11. Skin Idôle Makeup Magnet



Skin Idôle Makeup Magnet de Lancôme - Divulgação

Bruma fixadora da Lancôme com polímeros magnéticos, cafeína e ácido hialurônico para garantir fixação e hidratação por 24 horas.

12. Lash Idôle Flutter Extension Choco Brown



Lash Idôle Flutter Extension Choco Brown de Lancôme - Divulgação

Nova versão em tom marrom da máscara de cílios da Lancôme voltada para alongamento, volume e curvatura natural.