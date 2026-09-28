Da influência ao empreendedorismo: a trajetória e os desafios da nova fase de Bruna Malheiros

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Bruna Malheiros relembra virada na carreira, o rigoroso processo de rebranding e a construção de sua marca de beleza independente.

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Antes de se consolidar como maquiadora, influenciadora e empresária, Bruna Malheiros seguia uma trajetória bem distante do universo da beleza. Em 2013, aos 22 anos, ela cursava Contabilidade e trabalhava em uma instituição financeira, sem imaginar que a maquiagem se tornaria seu futuro profissional. O ponto de virada aconteceu após uma experiência pessoal delicada: após cinco anos de relacionamento, Bruna descobriu uma traição e enfrentou um período de forte fragilidade emocional.

Para lidar com o momento e resgatar a autoestima, passou a assistir a tutoriais de maquiagem na internet. O que começou como mera distração logo virou paixão, profissão e, anos mais tarde, um negócio de sucesso.

“Eu lembro de passar um sábado inteiro, umas sete horas seguidas, me maquiando. A cada teste eu me olhava no espelho e começava a me achar mais bonita. Foi muito marcante perceber o quanto a maquiagem estava mudando a forma como eu me enxergava”, relembra.

Da dedicação amadora ao salto para o empreendedorismo



A habilidade recém-adquirida chamou a atenção de colegas e da própria chefia no trabalho, rendendo os primeiros atendimentos para eventos. O salto profissional veio logo depois, quando foi desligada da instituição financeira em um corte coletivo que atingiu cerca de 40 funcionários. A partir dali, passou a atuar em um salão de beleza e a atender em um pequeno espaço improvisado em seu apartamento aos finais de semana.

A entrada no mundo digital aconteceu de forma orgânica, focada no antes e depois das clientes e, posteriormente, na educação do público.

“Eu nunca comecei a produzir conteúdo pensando em ser influenciadora. A internet era uma forma de divulgar o meu trabalho como maquiadora e, depois, de ensinar outras mulheres a se maquiarem. Não existia um plano de monetização por trás disso.”

Esse lado educacional tornou-se o grande diferencial de sua carreira, resultando em cursos presenciais por várias cidades do Brasil.

“Quando você entrega algo que vai além de uma venda e oferece conhecimento de verdade, a relação com o público muda. Eu acredito que foi justamente esse lado educacional que me permitiu construir uma comunidade tão forte.”

Em 2018, nasceu a marca BM Bruna Malheiros - Divulgação

O lado empresarial ganhou forma em 2015 com uma loja online multimarcas, que serviu de escola prática de gestão. Em 2018, nasceu a marca própria. No entanto, o desejo de construir um legado duradouro exigiu escolhas difíceis, como encerrar a operação multimarcas anterior — mesmo com faturamento expressivo, mas sem margem de lucro saudável.

“Faturamento alto não significa necessariamente um negócio saudável. Eu estava vendo uma operação crescer sem conseguir transformar aquilo em resultado de verdade. Tomar a decisão de fechar algo que já existia, já vendia e já tinha público para apostar em um projeto muito maior foi muito difícil.”

O nascimento da BMÉS e a autonomia de marca



O rebranding para BMÉS coroou mais de dois anos e meio de planejamento e maturidade empresarial. A mudança buscou alinhar a identidade visual à solidez que o negócio alcançou, sem romper com as origens. A estratégia de transição envolveu a comunidade de perto por meio de recursos como Close Friends e uma websérie de bastidores.

“A marca já tinha amadurecido muito e a forma como ela se apresentava não traduzia mais tudo o que existia por trás dela. A essência precisava continuar a mesma. O objetivo era evoluir a forma como a marca se apresentava sem perder tudo o que já tinha sido construído até ali.”

O posicionamento reforça o propósito de criar uma identidade própria que caminhe com as próprias pernas:

“A minha história faz parte da origem de BMÉS e sempre vai fazer, mas existe uma diferença entre a fundadora fazer parte da narrativa e a marca só conseguir existir através dela.”

No desenvolvimento de produtos, a marca aposta na relevância a longo prazo em vez do lançamento em massa. Exemplos disso são o iluminador em gel Marmalade, consagrado após estratégias de conteúdo educativo sobre camuflagem de olheiras, e o pó para a área dos olhos, categorias pioneiras no mercado nacional. O mesmo rigor se aplica a lançamentos recentes e melhorias contínuas, como o Melt Grape e a reformulação constante de bases.

“Eu sei que fórmula perfeita não existe, porque isso é muito subjetivo e depende da pele, da preferência e da expectativa de cada pessoa. Mas o crivo do nosso público é muito alto, assim como o meu.”

Olhando para trás, Bruna reconhece que a urgência de crescimento deu lugar a uma visão estratégica mais madura, que engloba desde a gestão de equipes até a complexidade tributária e logística.

“A Bruna influenciadora me deu repertório, proximidade com o público e uma leitura muito forte de comportamento. A Bruna empresária trouxe uma visão mais estratégica, de longo prazo e de responsabilidade sobre decisões que impactam um negócio inteiro. E a Bruna pessoa está no meio disso tudo.”

Com planos de expansão do portfólio e mantendo a filosofia de lançar menos e desenvolver melhor, a fundadora celebra o maior termômetro de sucesso da marca:

“Quando eu vejo alguém desejando, comprando ou indicando BMÉS sem necessariamente ter chegado até a marca por mim, isso tem um peso muito importante.”