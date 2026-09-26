Efeito leque ou volume intenso: qual máscara de cílios combina com seu olhar?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça as máscaras de cílios da Vult com efeito cílios postiços que conquistaram a internet e garanta a sua favorita no nécessaire!

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Cílios mais longos, curvados e volumosos têm o poder de transformar qualquer maquiagem e colocar o olhar no centro da produção.



E, para conquistar esse efeito sem recorrer aos fios postiços, muitas consumidoras têm encontrado nas prateleiras das farmácias duas aliadas: as máscaras Vult Long Up! e Vult Extreme Bombastic!.

Com propostas diferentes, mas um objetivo em comum, os produtos conquistaram espaço no nécessaire e também nas redes sociais, onde conteúdos sobre efeitos, aplicações e produtos favoritos seguem movimentando as conversas sobre maquiagem.



Nem toda maquiagem pede o mesmo resultado, e é justamente aí que entram as diferentes propostas das máscaras da Vult.

Conheça as duas máscaras do momento!

Vult Long Up! aposta em efeito lifting

Máscara de Cílios Vult Long Up - Divulgação

Para quem busca um olhar mais alongado e marcante, a Long Up! entrega efeito lifting, alongando, levantando e curvando os cílios, além de proporcionar efeito leque já na primeira aplicação.

Super preta, de secagem rápida e longa duração, sua fórmula não borra e é de fácil aplicação. O aplicador com cerdas facilita a aplicação por toda a extensão dos cílios, garantindo fios mais preenchidos, definidos e curvados da raiz às pontas.

Preço sugerido: R$ 50,90

Extreme Bombastic! garante volume e intensidade

Máscara de Cílios Vult Extreme Bombastic - Divulgação

Já a Extreme Bombastic! é para quem gosta de intensidade. Com efeito voltado ao volume, curvatura e alongamento, a máscara permite construir o resultado de acordo com a quantidade de camadas, indo de um olhar mais definido a uma produção mais dramática.

O sucesso da Extreme Bombastic! também aparece nas redes sociais: a máscara já conquistou criadoras de conteúdo e nomes conhecidos da internet, como Gabi Brandt, que revelou em um vídeo com mais de 15 mil curtidas que o produto está entre suas máscaras favoritas.

Preço sugerido: R$ 59,90

Máscaras Vult estão disponíveis nas farmácias

Para quem não corre o risco de ficar sem seu produto assinatura, a recomendação é transformar a próxima ida à farmácia em uma missão de garantia.

Antes que os lotes atuais se esgotem para dar lugar às inovações, a orientação é assegurar o "estoque estratégico" — aquela reserva pessoal que garante que o queridinho da rotina nunca estará em falta.

As máscaras Vult Long Up! e Vult Extreme Bombastic! estão disponíveis nas principais redes de farmácias e perfumarias de todo o país enquanto durarem os estoques da linha atual.