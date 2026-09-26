Efeito leque ou volume intenso: qual máscara de cílios combina com seu olhar?
Conheça as máscaras de cílios da Vult com efeito cílios postiços que conquistaram a internet e garanta a sua favorita no nécessaire!
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Cílios mais longos, curvados e volumosos têm o poder de transformar qualquer maquiagem e colocar o olhar no centro da produção.
E, para conquistar esse efeito sem recorrer aos fios postiços, muitas consumidoras têm encontrado nas prateleiras das farmácias duas aliadas: as máscaras Vult Long Up! e Vult Extreme Bombastic!.
Com propostas diferentes, mas um objetivo em comum, os produtos conquistaram espaço no nécessaire e também nas redes sociais, onde conteúdos sobre efeitos, aplicações e produtos favoritos seguem movimentando as conversas sobre maquiagem.
Nem toda maquiagem pede o mesmo resultado, e é justamente aí que entram as diferentes propostas das máscaras da Vult.
Conheça as duas máscaras do momento!
Vult Long Up! aposta em efeito lifting
Para quem busca um olhar mais alongado e marcante, a Long Up! entrega efeito lifting, alongando, levantando e curvando os cílios, além de proporcionar efeito leque já na primeira aplicação.
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Super preta, de secagem rápida e longa duração, sua fórmula não borra e é de fácil aplicação. O aplicador com cerdas facilita a aplicação por toda a extensão dos cílios, garantindo fios mais preenchidos, definidos e curvados da raiz às pontas.
- Preço sugerido: R$ 50,90
Extreme Bombastic! garante volume e intensidade
Já a Extreme Bombastic! é para quem gosta de intensidade. Com efeito voltado ao volume, curvatura e alongamento, a máscara permite construir o resultado de acordo com a quantidade de camadas, indo de um olhar mais definido a uma produção mais dramática.
O sucesso da Extreme Bombastic! também aparece nas redes sociais: a máscara já conquistou criadoras de conteúdo e nomes conhecidos da internet, como Gabi Brandt, que revelou em um vídeo com mais de 15 mil curtidas que o produto está entre suas máscaras favoritas.
- Preço sugerido: R$ 59,90
Máscaras Vult estão disponíveis nas farmácias
Para quem não corre o risco de ficar sem seu produto assinatura, a recomendação é transformar a próxima ida à farmácia em uma missão de garantia.
Antes que os lotes atuais se esgotem para dar lugar às inovações, a orientação é assegurar o "estoque estratégico" — aquela reserva pessoal que garante que o queridinho da rotina nunca estará em falta.
As máscaras Vult Long Up! e Vult Extreme Bombastic! estão disponíveis nas principais redes de farmácias e perfumarias de todo o país enquanto durarem os estoques da linha atual.