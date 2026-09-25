Volume ou alongamento? Veja como escolher a máscara de cílios ideal
O efeito do rímel começa pela escolha da máscara. Há fórmulas e aplicadores pensados para vários resultados, do acabamento definido ao olhar dramático
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A máscara de cílios é um daqueles produtos capazes de mudar a maquiagem sem exigir muitos passos.
Dependendo da fórmula, do aplicador e da quantidade de camadas, o resultado pode ir de fios mais alongados e separados a um olhar mais volumoso e dramático. Essa diferença também aparece nas opções disponíveis no mercado.
A Vult, por exemplo, reúne duas máscaras com propostas distintas: a Long Up!, voltada ao alongamento, curvatura e definição, e a Extreme Bombastic!, que combina volume, curvatura e alongamento e permite intensificar o acabamento com novas camadas.
Qual máscara de cílios escolher para cada efeito?
Long Up! aposta em alongamento e efeito leque
Para quem prefere cílios mais compridos e definidos, a Máscara de Cílios Vult Long Up! tem como proposta alongar, levantar e curvar os fios desde a primeira aplicação. O produto também promete efeito leque, deixando o olhar mais aberto e marcado.
A fórmula é super preta, de secagem rápida e, segundo a marca, de longa duração. O aplicador com cerdas foi desenvolvido para alcançar os cílios da raiz às pontas, ajudando na distribuição do produto por toda a extensão dos fios.
A composição inclui Pantenol e Vitamina E, e a máscara é vegana. O preço sugerido para a embalagem de 10 g é de R$ 50,90.
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Extreme Bombastic! permite construir mais volume
Já a Máscara de Cílios Vult Extreme Bombastic! segue outra direção: o destaque está no volume, acompanhado de curvatura e alongamento.
A quantidade de camadas permite aumentar gradualmente a intensidade, saindo de um acabamento mais definido para uma maquiagem mais dramática.
A proposta pode interessar principalmente a quem gosta de cílios visualmente mais preenchidos, com maior destaque na região dos olhos. O produto tem 10 g e preço sugerido de R$ 59,90.
A máscara também ganhou espaço nas redes sociais, aparecendo em conteúdos de criadoras de beleza. Entre os nomes citados pela marca está Gabi Brandt, que afirmou em um vídeo que o produto está entre suas máscaras favoritas.
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Como escolher entre alongamento e volume nos cílios?
A escolha depende principalmente do resultado procurado na maquiagem.
- Para um visual em que comprimento, curvatura e definição são protagonistas, a Long Up! segue essa proposta.
- Já quem prefere mais volume e intensidade pode construir o efeito com a Extreme Bombastic!, aumentando o número de camadas.
Assim, as duas máscaras ocupam propostas diferentes dentro da mesma etapa da maquiagem. Em vez de pensar apenas em qual produto é “melhor”, vale observar o acabamento desejado para cada ocasião — de um olhar mais definido até uma produção mais marcante.