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Beleza | Notícia

Volume ou alongamento? Veja como escolher a máscara de cílios ideal

O efeito do rímel começa pela escolha da máscara. Há fórmulas e aplicadores pensados para vários resultados, do acabamento definido ao olhar dramático

Por Myllena Wu Publicado em 25/09/2026 às 11:38
Imagem de uma mulher aplicando máscara de cílios
Imagem de uma mulher aplicando máscara de cílios - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A máscara de cílios é um daqueles produtos capazes de mudar a maquiagem sem exigir muitos passos.

Dependendo da fórmula, do aplicador e da quantidade de camadas, o resultado pode ir de fios mais alongados e separados a um olhar mais volumoso e dramático. Essa diferença também aparece nas opções disponíveis no mercado.

A Vult, por exemplo, reúne duas máscaras com propostas distintas: a Long Up!, voltada ao alongamento, curvatura e definição, e a Extreme Bombastic!, que combina volume, curvatura e alongamento e permite intensificar o acabamento com novas camadas.

Qual máscara de cílios escolher para cada efeito?

Divulgação/Vult
Imagem das máscaras de cílios Vult Extreme Bombastic! e Vult Long Up! - Divulgação/Vult

Long Up! aposta em alongamento e efeito leque

Para quem prefere cílios mais compridos e definidos, a Máscara de Cílios Vult Long Up! tem como proposta alongar, levantar e curvar os fios desde a primeira aplicação. O produto também promete efeito leque, deixando o olhar mais aberto e marcado.

A fórmula é super preta, de secagem rápida e, segundo a marca, de longa duração. O aplicador com cerdas foi desenvolvido para alcançar os cílios da raiz às pontas, ajudando na distribuição do produto por toda a extensão dos fios.

A composição inclui Pantenol e Vitamina E, e a máscara é vegana. O preço sugerido para a embalagem de 10 g é de R$ 50,90.

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Extreme Bombastic! permite construir mais volume

Já a Máscara de Cílios Vult Extreme Bombastic! segue outra direção: o destaque está no volume, acompanhado de curvatura e alongamento.

A quantidade de camadas permite aumentar gradualmente a intensidade, saindo de um acabamento mais definido para uma maquiagem mais dramática.

A proposta pode interessar principalmente a quem gosta de cílios visualmente mais preenchidos, com maior destaque na região dos olhos. O produto tem 10 g e preço sugerido de R$ 59,90.

A máscara também ganhou espaço nas redes sociais, aparecendo em conteúdos de criadoras de beleza. Entre os nomes citados pela marca está Gabi Brandt, que afirmou em um vídeo que o produto está entre suas máscaras favoritas.

LEIA TAMBÉM: Vult prepara maior transformação de sua história com novo portfólio de maquiagem

Como escolher entre alongamento e volume nos cílios?

A escolha depende principalmente do resultado procurado na maquiagem.

  • Para um visual em que comprimento, curvatura e definição são protagonistas, a Long Up! segue essa proposta.
  • Já quem prefere mais volume e intensidade pode construir o efeito com a Extreme Bombastic!, aumentando o número de camadas.

Assim, as duas máscaras ocupam propostas diferentes dentro da mesma etapa da maquiagem. Em vez de pensar apenas em qual produto é “melhor”, vale observar o acabamento desejado para cada ocasião — de um olhar mais definido até uma produção mais marcante.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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