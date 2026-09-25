Space Sugar: conheça as 6 cores de delineador metalizado da Dailus
O delineado preto ganhou uma concorrência intergaláctica. A nova coleção da Dailus reúne 6 lapiseiras retráteis em tons metalizados!
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O delineado preto pode até ser um clássico, mas não é a única maneira de destacar os olhos. Cores vibrantes e acabamentos metalizados ajudam a mudar a maquiagem sem exigir uma produção inteira — e podem ser incorporados até por quem prefere começar de forma mais discreta.
É nessa proposta que a Dailus apresenta Space Sugar, coleção de seis lapiseiras retráteis para os olhos que mistura referências de doces e do universo espacial.
A novidade também conversa com o retrofuturismo, estética que recupera referências dos anos 2000, como galáxias, superfícies cromadas e brilho.
O que é a coleção Space Sugar da Dailus?
A linha reúne seis lapiseiras de olhos com textura macia e cremosa e acabamento metalizado. Os produtos podem ser usados para criar desde traços finos e pontos de cor até delineados gráficos ou efeitos esfumados.
A proposta é levar mais possibilidades para uma etapa tradicional da maquiagem, substituindo o delineador preto por cores que também podem funcionar como ponto de destaque na produção.
Quais são as cores da Space Sugar?
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A coleção foi dividida em seis tons, que vão de cores mais vibrantes a uma alternativa mais fechada:
- Suspiro Estelar: azul metalizado;
- Pudim Alienígena: verde aberto metalizado;
- Donut Lunar: chumbo metalizado;
- Chiclete Sideral: rosa metalizado;
- Pirulito Galáctico: roxo metalizado;
- Brownie Cósmico: verde-musgo metalizado.
Os nomes seguem a proposta lúdica da coleção, enquanto a variedade de tonalidades permite escolher entre um visual mais colorido ou uma alternativa menos convencional ao preto.
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Como usar o delineado metalizado na maquiagem?
As lapiseiras podem ser aplicadas rente aos cílios para um traço mais discreto ou ganhar espessura e formatos diferentes em produções gráficas. A textura também permite esfumar o pigmento depois da aplicação, criando um acabamento mais difuso.
Quem ainda não está acostumado a usar maquiagem colorida pode começar com um traço fino ou concentrar o produto no canto externo. Já os tons mais vibrantes podem ser aplicados em áreas maiores da pálpebra para criar um visual mais marcante.
Quanto tempo dura a Space Sugar e quanto custa?
A Dailus informa que as lapiseiras têm até 16 horas de duração, são à prova d’água e resistentes ao suor. A marca também afirma que a fórmula não borra, não transfere e não acumula nas linhas finas.
Os produtos são dermatológica e oftalmologicamente testados e possuem fórmula vegana, cruelty-free e livre de parabenos. O preço sugerido é de R$ 34,90 por unidade.
A coleção já transforma o delineado em um ponto de experimentação: em vez de depender de uma maquiagem elaborada, basta trocar a cor ou o acabamento para mudar completamente a proposta do olhar.