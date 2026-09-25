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Beleza | Notícia

O que é Eye Maxxing? Conheça o truque de maquiagem para destacar os olhos

A cor pode fazer diferença na maquiagem. A Eye Maxxing usa princípios do círculo cromático para criar contraste e destacar diferentes tons de olhos.

Por Myllena Wu Publicado em 25/09/2026 às 12:23
Imagem da técnica Eye Maxxing para destacar os tons dos olhos
Imagem da técnica Eye Maxxing para destacar os tons dos olhos - Magnific

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Nem sempre uma maquiagem marcante precisa de muitas camadas de sombra, delineado elaborado ou cílios supervolumosos.

Uma das propostas que circulam nas redes sociais é justamente o caminho contrário: usar poucos produtos, mas escolher as cores de maneira estratégica para chamar atenção para os olhos.

É essa a ideia por trás do Eye Maxxing, tendência de maquiagem que combina teoria das cores, contraste e posicionamento dos produtos para valorizar a tonalidade da íris e o formato natural do olhar.

A técnica pode ser feita com sombra, lápis, delineador ou máscara colorida e permite adaptar a intensidade de acordo com o resultado desejado.

@giovannsf

EYEMAXXING? ? som original - Giovanna Muniz

Como funciona o Eye Maxxing na maquiagem?

O princípio da técnica parte do círculo cromático, ferramenta já utilizada por maquiadores para pensar em combinações, contrastes e harmonias de cores.

Na prática, tons que ficam em posições opostas no círculo tendem a criar maior contraste quando colocados lado a lado.

“A novidade está na forma minimalista de colocar esse conhecimento em prática: em vez de construir um esfumado com várias camadas, basta inserir uma cor contrastante em pontos estratégicos”, explica Mariane Santana, maquiadora e profissional de P&D da Fenzza.

Por isso, a escolha da tonalidade pode mudar a percepção do olhar sem necessariamente aumentar a quantidade de maquiagem.

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Qual cor de maquiagem destaca cada tom de olho?

A combinação pode variar conforme a cor da íris.

  • Para olhos azuis, tons de pêssego, terracota e cobre criam contraste.
  • Já os olhos verdes podem ser realçados por nuances de vinho, ameixa e malva.
  • Nos olhos castanhos, existe uma variedade maior de possibilidades. Azul, verde-esmeralda e roxo criam contraste, enquanto dourado, bronze e cobre podem ressaltar os reflexos mais quentes da íris.
  • Para olhos cor de mel, tons de bordô, vermelho e ameixa ajudam a evidenciar suas nuances.

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Como fazer o Eye Maxxing em casa?

Não é necessário montar um olho completo para testar a tendência. Um lápis ou delineador colorido já pode criar o contraste.

  • Para um resultado mais discreto, a cor pode ficar concentrada na linha superior dos cílios.
  • Quem prefere mais intensidade pode aplicá-la também na linha d’água e nos cílios inferiores.

A máscara colorida é outra alternativa rápida. Já a sombra pode aparecer em uma camada translúcida sobre a pálpebra ou concentrada no canto externo.

O formato do delineado também interfere

Divulgação/Fenzza
Imagem dos produtos da Fenzza sugeridos para entrar na tendência Eye Maxxing - Divulgação/Fenzza

Além da tonalidade, o lugar onde o produto é aplicado ajuda a direcionar a atenção. Traços finos e ascendentes podem criar uma aparência mais alongada, enquanto concentrar a cor no centro da pálpebra contribui para destacar essa região.

Iluminar o canto interno e curvar os cílios são outras possibilidades para completar o visual sem precisar carregar a maquiagem.

  • Para quem quiser testar a técnica com produtos da própria Fenzza, a marca indica o Lápis Metalizado Star Liner, nas cores Cobre e Lilás, além das paletas de sombras Princesas 16 cores e Choco Fun.

A proposta, no entanto, não depende de uma combinação específica de produtos: o ponto central do Eye Maxxing é escolher a cor de acordo com o efeito que se quer criar.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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