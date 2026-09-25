O que é Eye Maxxing? Conheça o truque de maquiagem para destacar os olhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A cor pode fazer diferença na maquiagem. A Eye Maxxing usa princípios do círculo cromático para criar contraste e destacar diferentes tons de olhos.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Nem sempre uma maquiagem marcante precisa de muitas camadas de sombra, delineado elaborado ou cílios supervolumosos.

Uma das propostas que circulam nas redes sociais é justamente o caminho contrário: usar poucos produtos, mas escolher as cores de maneira estratégica para chamar atenção para os olhos.

É essa a ideia por trás do Eye Maxxing, tendência de maquiagem que combina teoria das cores, contraste e posicionamento dos produtos para valorizar a tonalidade da íris e o formato natural do olhar.

A técnica pode ser feita com sombra, lápis, delineador ou máscara colorida e permite adaptar a intensidade de acordo com o resultado desejado.

Como funciona o Eye Maxxing na maquiagem?

O princípio da técnica parte do círculo cromático, ferramenta já utilizada por maquiadores para pensar em combinações, contrastes e harmonias de cores.

Na prática, tons que ficam em posições opostas no círculo tendem a criar maior contraste quando colocados lado a lado.

“A novidade está na forma minimalista de colocar esse conhecimento em prática: em vez de construir um esfumado com várias camadas, basta inserir uma cor contrastante em pontos estratégicos”, explica Mariane Santana, maquiadora e profissional de P&D da Fenzza.

Por isso, a escolha da tonalidade pode mudar a percepção do olhar sem necessariamente aumentar a quantidade de maquiagem.

Qual cor de maquiagem destaca cada tom de olho?

A combinação pode variar conforme a cor da íris.

Para olhos azuis , tons de pêssego, terracota e cobre criam contraste.

, tons de pêssego, terracota e cobre criam contraste. Já os olhos verdes podem ser realçados por nuances de vinho, ameixa e malva.

podem ser realçados por nuances de vinho, ameixa e malva. Nos olhos castanhos , existe uma variedade maior de possibilidades. Azul, verde-esmeralda e roxo criam contraste, enquanto dourado, bronze e cobre podem ressaltar os reflexos mais quentes da íris.

, existe uma variedade maior de possibilidades. Azul, verde-esmeralda e roxo criam contraste, enquanto dourado, bronze e cobre podem ressaltar os reflexos mais quentes da íris. Para olhos cor de mel, tons de bordô, vermelho e ameixa ajudam a evidenciar suas nuances.

LEIA TAMBÉM: O que é cleansing balm demaquilante? Veja como usar e conheça o lançamento da Guava

Como fazer o Eye Maxxing em casa?

Não é necessário montar um olho completo para testar a tendência. Um lápis ou delineador colorido já pode criar o contraste.

Para um resultado mais discreto , a cor pode ficar concentrada na linha superior dos cílios.

, a cor pode ficar concentrada na linha superior dos cílios. Quem prefere mais intensidade pode aplicá-la também na linha d’água e nos cílios inferiores.

A máscara colorida é outra alternativa rápida. Já a sombra pode aparecer em uma camada translúcida sobre a pálpebra ou concentrada no canto externo.

O formato do delineado também interfere

Imagem dos produtos da Fenzza sugeridos para entrar na tendência Eye Maxxing - Divulgação/Fenzza

Além da tonalidade, o lugar onde o produto é aplicado ajuda a direcionar a atenção. Traços finos e ascendentes podem criar uma aparência mais alongada, enquanto concentrar a cor no centro da pálpebra contribui para destacar essa região.

Iluminar o canto interno e curvar os cílios são outras possibilidades para completar o visual sem precisar carregar a maquiagem.

Para quem quiser testar a técnica com produtos da própria Fenzza, a marca indica o Lápis Metalizado Star Liner, nas cores Cobre e Lilás, além das paletas de sombras Princesas 16 cores e Choco Fun.

A proposta, no entanto, não depende de uma combinação específica de produtos: o ponto central do Eye Maxxing é escolher a cor de acordo com o efeito que se quer criar.

