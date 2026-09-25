Morango cravejado na beleza: 11 produtos inspirados na tendência

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Do gloss ao esfoliante, o morango virou inspiração para diferentes categorias de beleza. Confira uma seleção de produtos para entrar na tendência!

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O morango ganhou uma nova vida nas redes sociais — e não apenas na cozinha. A estética do morango cravejado aposta no vermelho intenso, no brilho e em referências que lembram doces e frutas, combinação que rapidamente encontrou espaço no universo da beleza.

A tendência mostra como uma referência visual pode ser incorporada à rotina sem exigir uma transformação completa.

Um gloss avermelhado, um balm com inspiração frutada, uma fragrância ou até um produto para o banho já são suficientes para trazer alguns desses elementos para a nécessaire. A Beleza na Web reuniu opções de diferentes categorias que conversam com essa estética.

O que é a tendência do morango cravejado?

O visual combina a aparência vibrante do morango com elementos brilhantes e uma estética que passeia pelo universo gourmand. A referência também dialoga com produtos que exploram aromas e sabores frutados.

Segundo dado citado pela Folha de S.Paulo, as buscas pelo termo “morango cravejado” cresceram 1.460% no Google. Na beleza, a tendência aparece de maneiras menos literais: às vezes, basta uma cor ou textura para criar a referência.

Quais produtos combinam com a estética do morango?

Glosses, balms e óleos para os lábios

Para quem quer começar pela maquiagem, uma das opções é o Kit Gloss Labial Dailus Morango do Amor, com quatro produtos por R$ 109,99.

Também aparecem o Rosa Strawberry Dreams Bake & Balm, de R$ 61,90, e o Too Faced Lip Injection Extreme Strawberry Kiss, de R$ 210,90.

Outra possibilidade é apostar em produtos para hidratação e acabamento dos lábios.

O Too Faced Kissing Juicy Tint Strawberry Frosting custa R$ 178,90;

custa R$ 178,90; o Clarins Lip Comfort Oil 08 Strawberry , R$ 219,90;

, R$ 219,90; o Mari Maria Makeup Ice Creamy Strawberry , R$ 59,90;

, R$ 59,90; e o Vult Fruit-tella® Vermelho Morango com Creme, R$ 14,16.

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Corpo e na perfumaria

A inspiração não fica restrita à maquiagem. O Eudora Instance Morango Irresistível, com quatro sabonetes vegetais em barra, custa R$ 32,99. Já o Tree Hut Strawberry Shea Sugar Scrub, esfoliante corporal de 510 g, sai por R$ 155,90.

Na perfumaria, o Libre Berry Crush Yves Saint Laurent, de 90 ml, aparece como uma opção que combina estrutura floral com frutas vermelhas e custa R$ 1.207,90.

Para os cuidados faciais, o Cuide-se Bem Feira Morango, de O Boticário, é um esfoliante facial de 100 g por R$ 47,90. A marca também tem o Cuide-se Bem Morango e Leite, loção hidratante corporal de 400 ml, por R$ 62,90.