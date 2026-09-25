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Beleza | Notícia

Dark Romantasy: SHEGLAM apresenta coleção de maquiagem para o Halloween

SHEGLAM entra no clima do Halloween com a Dark Romantasy, coleção que combina tons profundos, acabamentos brilhantes e referências à estética gótica.

Por Myllena Wu Publicado em 25/09/2026 às 14:26
Imagem da coleção Dark Romantasy da SHEGLAM
Imagem da coleção Dark Romantasy da SHEGLAM - Divulgação/SHEGLAM

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O Halloween é uma oportunidade para deixar a maquiagem mais dramática e a SHEGLAM aproveita a temporada para explorar justamente esse lado.

A marca apresenta a coleção Dark Romantasy, inspirada na estética gótica e no chamado dark romance, com tons profundos, brilhos e detalhes que remetem ao universo das histórias sombrias.

A proposta combina vinho, roxo, ameixa, vermelho-carmim e preto com diferentes texturas e efeitos. Além da maquiagem, a coleção também inclui uma fragrância corporal, criando uma linha completa para quem quer levar a estética para além do rosto.

Como é a coleção Dark Romantasy da SHEGLAM para o Halloween?

Divulgação/SHEGLAM
Imagem: Dark Romantasy da SHEGLAM - Divulgação/SHEGLAM

A Dark Romantasy aposta em uma beleza mais intensa, mas sem ficar limitada ao visual tradicional de Halloween. A inspiração passa pelo universo das bruxas contemporâneas e do romance gótico, com embalagens e acabamentos que acompanham essa proposta.

Entre os destaques estão efeitos duocromáticos, sombras com acabamento brilhante e produtos em tons de vinho, roxo, ameixa e vermelho profundo. A coleção também brinca com diferentes possibilidades para olhos, lábios e bochechas.

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Quais produtos fazem parte da Dark Romantasy?

A coleção reúne diferentes itens de maquiagem. O Dark Romantasy Lip & Cheek Tint pode ser usado nos lábios e nas bochechas e tem acabamento leve, enquanto a Dark Romantasy Eyeshadow Palette combina sombras matte e cintilantes em uma seleção de tons inspirados na estética da linha.

Também fazem parte da coleção uma sombra duocromática, que cria um efeito multidimensional e pode ser usada para um visual de cat-eye, um duo de lápis labial e gloss e um mousse labial preto matte, de alta pigmentação e resistente à transferência.

Para completar a proposta, o Dark Romantasy Body Mist combina notas de ameixa, sândalo, musk branco e coco.

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SHEGLAM também lança nova base cushion

Divulgação/SHEGLAM
Imagem do novo lançamento, Cushion Foundation - Divulgação/SHEGLAM

Além da coleção de Halloween, a SHEGLAM apresenta a Lumi Lock & Go Hydrating Cushion Foundation, uma base em cushion com proposta de hidratação e acabamento fresco e luminoso.

A fórmula oferece cobertura média a alta construível e foi desenvolvida para acompanhar os movimentos do rosto. A marca afirma que o produto proporciona até 12 horas de hidratação e conforto sem craquelar. Os lançamentos estão disponíveis no site oficial da SHEGLAM.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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