Avon celebra 140 anos e anuncia retorno do Prêmio Avon de Maquiagem

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Marca detacao linha de produtos com lucros revertidos para instituições em favor dos diretos das mulheres e exibiu prévias de lançamentos futuros

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A Avon celebrou seus 140 anos de história na última terça-feira (22) com uma festa exclusiva pra convidados e imprensa em São Paulo. A convite da marca, o Social1 participou da cobertura do evento que, além de comemorar a trajetória da centenária, contou com anúncios de novidades, prévias de lançamentos futuros e ativações especiais.

Os maquiadores Celso Kamura, Maxima Naomi, Katia Freire e Westerley Dornellas foram as presenças de destaque da noite. Os quatro estão entre os vencedores mais icônicos do 'Prêmio Avon de Maquiagem', premiação que entrou em hiato em 2019 e já foi considerada o "Oscar" do universo da beleza. Os profissionais subiram ao palco para participar de uma das grandes notícias da noite: o aguardado retorno do troféu, que promete incentivar as gerações mais jovens de maquiadores a investir na profissão.

Também estiveram presentes na festa influenciadores do nicho da beleza e da maquiagem, incluindo as drag queens Ismeiow e Kitti Kawakubo, vencedora da última temporada do Corrida das Blogueiras, e as criadoras de conteúdo Ingrid Graciano, Regiane Ahad, Ive Gotts e Palloma Tamirys.

Festa de 140 anos da Avon anuncia grandes novidades

Avon anuncia retorno do 'Prêmio Avon de Maquiagem', o "Oscar" do nicho - Divulgação

Retorno do 'Prêmio Avon de Maquiagem'

O maior destaque da noite foi o anúncio da volta do 'Prêmio Avon de Maquiagem'. O troféu, conhecido como o “Oscar da maquiagem”, retorna em um formato inédito, alinhado ao atual posicionamento da marca como uma femtech, empresa que utiliza a tecnologia para necessidades específicas de saúde e bem-estar das mulheres. Mais detalhes da novidade serão divulgados pela marca ao longo das próximas semanas.

Celso Kamura, que venceu quatro edições da premiação, falou sobre sua relação com a iniciativa: "Esse prêmio motivava muito a gente. Sempre fazíamos os trabalhos pensando nele. Foi incrível ganhar, eu acho que é um reconhecimento, abre portas. E agora que eu fiquei sabendo que vai voltar, meu amor, eu vou ter que incentivar minha equipe toda, eles têm que ganhar [...] Para um maquiador, ganhar um prêmio significa uma confirmação, reconhecimento. Um maquiador que ganha um troféu de maquiagem está chancelado, está com a carreira feita".

O maquiador não foi o único a reconhecer a importância desse retorno. Ciça Ribeiro, diretora de marketing da Avon na América Latina, contou que recebeu diversos relatos sobre o papel do 'Prêmio Avon de Maquiagem' nesse nicho. "Foi muito especial contar essa história para vocês. Hoje a gente vai conseguir olhar para o futuro da maquiagem e ajudar os profissionais de beleza a atravessarem esses momentos e chegarem mais longe", afirmou.

Apoio a instituições que atuam no combate da violência contra a mulher e na saúde feminina

A marca também aproveitou o ensejo para falar sobre a 'Avon por Elas', sua nova linha de acessórios complementares cujos lucros serão totalmente revertidos para instituições que atuam na defesa dos direitos das mulheres. O foco são ONGs que trabalham com o cuidado e a prevenção do câncer de mama e o combate à violência de gênero através do Instituto Natura e Avon.

Lucros da linha 'Avon por elas' são 100% revertidos para instituições de apoio às mulheres - Divulgação

"Quando se sofre violência doméstica, a mulher vai à polícia, faz um boletim de ocorrência, mas tem que voltar para casa, que geralmente é onde seu agressor está. Então, a gente tem uma parceria com a Acor em que a gente consegue dar suporte de um mês para ela, incluindo até filhos ou familiares mais velhos que ela cuide para removê-la dessa situação de violência imediata", explica Erika Moulin, head de Comunicação e Branding da Avon na América Latina.

Avon comemora aniversário de 140 anos com ativações exclusivas para convidados

Festa de 140 anos da Avon traz ativações interativas e lançamentos exclusivos - Divulgação

Lançamento de novo perfume da linha 'Power Stay'

Os convidados da festa de 140 anos da Avon conferiram em primeira mão um lançamento de novembro da marca, o novo perfume 'Power Stay', que promete 22 horas de duração. Com uma embalagem lúdica em formato de boca, a fragrância traz notas de groselha, pralinê e baunilha. A ativação também incluiu a gravação do nome dos presentes nos frascos dos seus respectivos produtos, enfatizando a exclusividade do momento.

Personalização de balms da linha 'Avon Sweets'

A linha 'Avon Sweets', que traz três balms multifuncionais inspirados na tendência k-beauty, foi um dos brindes da festa. Além de receber os três produtos, o público também teve a oportunidade de personalizar as embalagens com adesivos disponibilizados na festa.

Coloração pessoal

No evento, os convidados puderam descobrir sua coloração pessoal através de um dispositivo de análise, com dicas de uma profissional da marca e acesso a um guia digital com cores e produtos voltados para cada variedade.

Acervo de maquiagens

A festa disponibilizou uma mesa repleta de produtos da Avon para experimentação, apresentadas por profissionais para oferecer auxílio e dicas de maquiagem.

Mini museu

Festa de 140 anos da Avon expõe produtos antigos que marcaram a história da marca - Divulgação

A celebração contou com uma exposição nostálgica de produtos antigos que marcaram a história da Avon. Os itens incluíram um anel que fez parte de uma linha de joias da marca, bonecas de porcelana representando a sua primeira revendedora, Mrs. Albiee; relíquias reais de alguns dos seus primeiros produtos compactos, o icônico gloss duplo de morango, broches vintage que carregaram perfumes sólidos e frascos de perfume antigos que fizeram parte da sua identidade.

Avon promove visitação guiada em fábrica à imprensa

A experiência da comemoração dos 140 anos da Avon também incluiu uma visitação guiada à fábrica, passando por um laboratório de inovação, que desenvolve novas tecnologias para produtos a partir de testes em uma pele artificial 3D, criada a partir de células humanas reais; três oficinas focadas na produção em massa de diferentes categorias de produtos que já fazem parte do portfólio da marca e um laboratório de criação de maquiagens.

É possível conhecer o complexo da Avon/Natura, localizado em Cajamar, São Paulo, sob agendamento prévio.

Nova linha de produtos para mulheres em menopausa

Além do guia pelas fábricas e laboratórios do complexo, a visitação da imprensa foi marcada por um novo anúncio antecipado e exclusivo. Em breve, a Avon lança uma linha específica, voltada para mulheres em menopausa.

Erika detalha: “A linha é fruto de um estudo de sete anos e conta com quatro produtos. O primeiro deles é um creme facial diurno que desce em até três graus Celsius a temperatura do rosto, para quando a mulher está tendo calorões. O segundo é um creme noturno com melatonina para deixar um aspecto descansado na pele. Também tem um sérum que protege a barreira de colágeno e faz uma espécie de ‘banco de colágeno’ na pele. E o último é super revolucionário, é o primeiro do mercado massificado. É um hidratante íntimo. Muitas mulheres têm secura vaginal nesse período e ficam se sentindo ressecadas ou usam outros subterfúgios, como lubrificantes, que não são feitos para isso. Então o produto é um hidratante, de fato, para proteger essa mucosa”.

Toda a linha foi pensada para aliviar sintomas específicos, que são recorrentes da menopausa. A ideia é potencializar o olhar para a mulher, fortalecer o posicionamento da marca como uma femtech e democratizar a tecnologia

