Cabelos polidos em alta: tendência de penteados valoriza fios alinhados e sem frizz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Linha de cuidados capilares aposta em hidratação prolongada e controle dos fios para facilitar a elaboração de penteados com visual polido.

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Tendência forte nas produções atuais, os cabelos polidos ganham espaço com coques esculpidos, rabos de cavalo de raiz alinhada e riscas bem marcadas. Para alcançar esse acabamento que mantém os fios no lugar, a preparação da fibra capilar faz diferença, exigindo hidratação, desembaraço adequado e controle do frizz antes mesmo da etapa de modelagem e finalização.

Acompanhando esse movimento, a Vult destaca a linha Vult Resolve para integrar os cuidados desde a lavagem até o penteado final. A seleção de itens busca atender às necessidades de quem busca fios disciplinados, unindo etapas de tratamento e manutenção da umidade natural do cabelo.

Opções para tratamento e desembaraço



Entre as alternativas voltadas para a etapa de tratamento, a Máscara Hidra-Turbinada Recarga de Hidratação (preço sugerido de R$ 25,99) aposta em uma fórmula enriquecida com colágeno vegetal e ácido hialurônico. O produto tem como objetivo reduzir a porosidade dos fios, auxiliar no desembaraço e proporcionar hidratação por até 72 horas, além de conferir maciez e brilho antes da finalização.

Já para facilitar o controle do comprimento e evitar nós antes da montagem dos penteados, o Power Creme Hidratante Recarga de Hidratação (preço sugerido de R$ 26,90) atua no alinhamento e no controle do frizz. A rotina também conta com o Gel de Definição Cachos e Crespos (preço sugerido de R$ 17,90), pensado para complementar os cuidados no banho com foco em hidratação prolongada e brilho.