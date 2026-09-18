Cabelos polidos em alta: tendência de penteados valoriza fios alinhados e sem frizz
Linha de cuidados capilares aposta em hidratação prolongada e controle dos fios para facilitar a elaboração de penteados com visual polido.
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Tendência forte nas produções atuais, os cabelos polidos ganham espaço com coques esculpidos, rabos de cavalo de raiz alinhada e riscas bem marcadas. Para alcançar esse acabamento que mantém os fios no lugar, a preparação da fibra capilar faz diferença, exigindo hidratação, desembaraço adequado e controle do frizz antes mesmo da etapa de modelagem e finalização.
Acompanhando esse movimento, a Vult destaca a linha Vult Resolve para integrar os cuidados desde a lavagem até o penteado final. A seleção de itens busca atender às necessidades de quem busca fios disciplinados, unindo etapas de tratamento e manutenção da umidade natural do cabelo.
Opções para tratamento e desembaraço
Entre as alternativas voltadas para a etapa de tratamento, a Máscara Hidra-Turbinada Recarga de Hidratação (preço sugerido de R$ 25,99) aposta em uma fórmula enriquecida com colágeno vegetal e ácido hialurônico. O produto tem como objetivo reduzir a porosidade dos fios, auxiliar no desembaraço e proporcionar hidratação por até 72 horas, além de conferir maciez e brilho antes da finalização.
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Já para facilitar o controle do comprimento e evitar nós antes da montagem dos penteados, o Power Creme Hidratante Recarga de Hidratação (preço sugerido de R$ 26,90) atua no alinhamento e no controle do frizz. A rotina também conta com o Gel de Definição Cachos e Crespos (preço sugerido de R$ 17,90), pensado para complementar os cuidados no banho com foco em hidratação prolongada e brilho.