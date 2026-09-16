Texturas leves e fragrâncias florais ganham espaço com a chegada da primavera

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com a chegada de dias mais quentes e mudanças na umidade, cuidados com a pele, texturas leves e fragrâncias florais ganham espaço na rotina.

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A transição para a primavera traz mudanças diretas na rotina de cuidados com a pele e escolha de fragrâncias, impulsionada por dias mais quentes e alterações na umidade. Com a nova estação, a busca por texturas fluidas, hidratação confortável e aromas frescos ganha destaque nos hábitos de beleza.

Cuidados com a pele e hidratação na estação



A proteção solar segue como etapa indispensável no dia a dia, com preferência por fórmulas fluidas que garantem conforto térmico em períodos de calor. Entre as alternativas voltadas para o rosto, o protetor solar facial fluido com ácido hialurônico une alta proteção e textura leve.

No ritual corporal pós-banho, a prioridade recai sobre itens que evitam a sensação pesada na pele. Óleos corporais hidratantes com notas florais, a exemplo da linha Nativa SPA Orquídea Lumière, combinam hidratação e perfumação para a temporada.

Aposta em fragrâncias florais e frescas



O período também reflete na preferência por perfumes que traduzem leveza e conexão com elementos da natureza. Opções com assinaturas florais delicadas, como a colônia Floratta Flores Secretas, acompanham o clima da estação.

Para quem busca composições mais marcantes, alternativas como o Lily Eau de Parfum mantêm características sofisticadas. Já linhas versáteis, a exemplo de Liz d'Essence, atendem a diferentes momentos da rotina diária.