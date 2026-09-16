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Beleza | Notícia

Texturas leves e fragrâncias florais ganham espaço com a chegada da primavera

Com a chegada de dias mais quentes e mudanças na umidade, cuidados com a pele, texturas leves e fragrâncias florais ganham espaço na rotina.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/09/2026 às 16:06
A cada nova estação, a rotina de beleza e cuidados com a pele muda e novos produtos ganham espaço
A cada nova estação, a rotina de beleza e cuidados com a pele muda e novos produtos ganham espaço - Divulgação

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A transição para a primavera traz mudanças diretas na rotina de cuidados com a pele e escolha de fragrâncias, impulsionada por dias mais quentes e alterações na umidade. Com a nova estação, a busca por texturas fluidas, hidratação confortável e aromas frescos ganha destaque nos hábitos de beleza.

Cuidados com a pele e hidratação na estação

A proteção solar segue como etapa indispensável no dia a dia, com preferência por fórmulas fluidas que garantem conforto térmico em períodos de calor. Entre as alternativas voltadas para o rosto, o protetor solar facial fluido com ácido hialurônico une alta proteção e textura leve.

No ritual corporal pós-banho, a prioridade recai sobre itens que evitam a sensação pesada na pele. Óleos corporais hidratantes com notas florais, a exemplo da linha Nativa SPA Orquídea Lumière, combinam hidratação e perfumação para a temporada.

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Aposta em fragrâncias florais e frescas

O período também reflete na preferência por perfumes que traduzem leveza e conexão com elementos da natureza. Opções com assinaturas florais delicadas, como a colônia Floratta Flores Secretas, acompanham o clima da estação.

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Para quem busca composições mais marcantes, alternativas como o Lily Eau de Parfum mantêm características sofisticadas. Já linhas versáteis, a exemplo de Liz d'Essence, atendem a diferentes momentos da rotina diária.

  • Protetor Solar Facial Fluido FPS 80 Botik Ácido Hialurônico (40ml): R$ 109,90
  • Óleo Glorioso Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Orquídea Lumière (200ml): R$ 99,90
  • Floratta Flores Secretas Desodorante Colônia (75ml): R$ 174,90
  • Lily Eau de Parfum (75ml): R$ 319,90
  • Liz d'Essence Desodorante Colônia (100ml): R$ 148,90

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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