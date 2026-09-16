Texturas leves e fragrâncias florais ganham espaço com a chegada da primavera
Com a chegada de dias mais quentes e mudanças na umidade, cuidados com a pele, texturas leves e fragrâncias florais ganham espaço na rotina.
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A transição para a primavera traz mudanças diretas na rotina de cuidados com a pele e escolha de fragrâncias, impulsionada por dias mais quentes e alterações na umidade. Com a nova estação, a busca por texturas fluidas, hidratação confortável e aromas frescos ganha destaque nos hábitos de beleza.
Cuidados com a pele e hidratação na estação
A proteção solar segue como etapa indispensável no dia a dia, com preferência por fórmulas fluidas que garantem conforto térmico em períodos de calor. Entre as alternativas voltadas para o rosto, o protetor solar facial fluido com ácido hialurônico une alta proteção e textura leve.
No ritual corporal pós-banho, a prioridade recai sobre itens que evitam a sensação pesada na pele. Óleos corporais hidratantes com notas florais, a exemplo da linha Nativa SPA Orquídea Lumière, combinam hidratação e perfumação para a temporada.
Aposta em fragrâncias florais e frescas
O período também reflete na preferência por perfumes que traduzem leveza e conexão com elementos da natureza. Opções com assinaturas florais delicadas, como a colônia Floratta Flores Secretas, acompanham o clima da estação.
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Para quem busca composições mais marcantes, alternativas como o Lily Eau de Parfum mantêm características sofisticadas. Já linhas versáteis, a exemplo de Liz d'Essence, atendem a diferentes momentos da rotina diária.
- Protetor Solar Facial Fluido FPS 80 Botik Ácido Hialurônico (40ml): R$ 109,90
- Óleo Glorioso Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Orquídea Lumière (200ml): R$ 99,90
- Floratta Flores Secretas Desodorante Colônia (75ml): R$ 174,90
- Lily Eau de Parfum (75ml): R$ 319,90
- Liz d'Essence Desodorante Colônia (100ml): R$ 148,90