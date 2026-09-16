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Beleza | Notícia

Guia de Primavera! 12 produtos de beleza para renovar sua rotina

A primavera chegou trazendo desejo de renovação, leveza e frescor. Para inspirar as pautas de social e beleza nos próximos dias, reunimos uma seleção

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/09/2026 às 16:28
Produtos para a primavera
Produtos para a primavera - Divulgação

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A estação mais florida do ano chegou, e com ela vem aquela vontade irresistível de renovar o nécessaire, apostar em fragrâncias mais leves, cores vibrantes nas unhas e garantir uma pele protegida e radiante.

Selecionamos os melhores lançamentos e queridinhos das marcas para você brilhar nos próximos dias!

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Fragrâncias que traduzem a estação

Hugo BOSS Bottled Striking Lavender (100 ml - R$ 971,00 | Sephora)

Uma releitura fresca e contemporânea centrada na lavanda, que evolui para um rastro limpo, moderno e sofisticado.

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Hugo BOSS Bottled Striking Lavender Eau de Parfum - Divulgação

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Burberry Her Parfum (50 ml - R$ 982,00 | Sephora)

Versão intensa que combina frutas vermelhas suculentas no topo com um coração floral de jasmim e fundo cremoso de baunilha e âmbar.

Divulgação
Burberry Her Parfum - Divulgação

Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Intense (50 ml - R$ 853,00 | Sephora)

Floral frutado vibrante com toque luminoso de banana, jasmim e base quente de sândalo e vetiver.

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Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Intense - Divulgação

Adidas Vibes Energy Drive (a partir de R$ 99,99 | Loja Coty)

Cítrico aromático de longa duração com notas energizantes de cardamomo e pimenta rosa para dar aquela dose extra de ânimo no dia a dia.

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Adidas Vibes Energy Drive Eau de Parfum - Divulgação

Unhas Coloridas & Divertidas

As coleções de esmaltes chegam com tudo para colorir a primavera com personalidade:

Verde Metálico

Risqué & Lollapalooza "Me Encontra no Letreiro" (R$ 7,49)

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Esmalte Verde Metálico Risqué & Lollapalooza Brasil Me Encontra no Letreiro - Divulgação

Amarelo

Risqué & KitKat "Meu Wafervorito" (R$ 9,99)

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Esmalte Amarelo Risqué &KitKat Meu Wafervorito - Divulgação

Rosa

Risqué & KitKat "Amor à Primeira Mordida" (R$ 9,99)

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Esmalte Rosa Risqué &KitKat Amor à Primeira Mordida - Divulgação

Verde Clássico

Risqué "Inspiração Divina" (R$ 7,49)

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Esmalte Verde Risqué Inspiração Divina - Divulgação

Azul

Risqué Bridgerton "Infiltrada no Baile" (R$ 7,49)

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Esmalte Azul Risqué Bridgerton Infiltrada no Baile - Divulgação

Skincare & Proteção Diária

Protetor Solar Facial Cenoura & Bronze FPS 70 (R$ 53,49)

Textura ultraleve, toque seco, efeito matte e alta proteção UVA/UVB sem deixar resíduos brancos.

Divulgação
Protetor Solar Facial Diário FPS 70 Cenoura &Bronze - Divulgação

Hidratante Facial Monange Multibenefícios FPS 25 (R$ 39,99)

Com Vitamina C e Niacinamida, uniformiza o tom, protege e hidrata com resultados visíveis em até 1 semana.

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Hidratante Facial Monange Multibenefícios FPS 25 com Vitamina C e Niacinamida - Divulgação

Água Micelar Monange com Ácido Hialurônico (R$ 39,99)

Limpa, demaquila, purifica e mantém a hidratação da pele por até 24h com fórmula oil-free.

Divulgação
Água Micelar Facial Monange com Ácido Hialurônico - Divulgação

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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