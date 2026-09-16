Guia de Primavera! 12 produtos de beleza para renovar sua rotina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A primavera chegou trazendo desejo de renovação, leveza e frescor. Para inspirar as pautas de social e beleza nos próximos dias, reunimos uma seleção

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A estação mais florida do ano chegou, e com ela vem aquela vontade irresistível de renovar o nécessaire, apostar em fragrâncias mais leves, cores vibrantes nas unhas e garantir uma pele protegida e radiante.

Selecionamos os melhores lançamentos e queridinhos das marcas para você brilhar nos próximos dias!

Fragrâncias que traduzem a estação



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Uma releitura fresca e contemporânea centrada na lavanda, que evolui para um rastro limpo, moderno e sofisticado.

Hugo BOSS Bottled Striking Lavender Eau de Parfum - Divulgação

Burberry Her Parfum (50 ml - R$ 982,00 | Sephora)

Versão intensa que combina frutas vermelhas suculentas no topo com um coração floral de jasmim e fundo cremoso de baunilha e âmbar.

Burberry Her Parfum - Divulgação

Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Intense (50 ml - R$ 853,00 | Sephora)

Floral frutado vibrante com toque luminoso de banana, jasmim e base quente de sândalo e vetiver.

Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Intense - Divulgação

Adidas Vibes Energy Drive (a partir de R$ 99,99 | Loja Coty)

Cítrico aromático de longa duração com notas energizantes de cardamomo e pimenta rosa para dar aquela dose extra de ânimo no dia a dia.

Adidas Vibes Energy Drive Eau de Parfum - Divulgação

Unhas Coloridas & Divertidas



As coleções de esmaltes chegam com tudo para colorir a primavera com personalidade:

Verde Metálico

Risqué & Lollapalooza "Me Encontra no Letreiro" (R$ 7,49)

Esmalte Verde Metálico Risqué & Lollapalooza Brasil Me Encontra no Letreiro - Divulgação

Amarelo

Risqué & KitKat "Meu Wafervorito" (R$ 9,99)

Esmalte Amarelo Risqué &KitKat Meu Wafervorito - Divulgação

Rosa

Risqué & KitKat "Amor à Primeira Mordida" (R$ 9,99)

Esmalte Rosa Risqué &KitKat Amor à Primeira Mordida - Divulgação

Verde Clássico

Risqué "Inspiração Divina" (R$ 7,49)

Esmalte Verde Risqué Inspiração Divina - Divulgação

Azul

Risqué Bridgerton "Infiltrada no Baile" (R$ 7,49)



Esmalte Azul Risqué Bridgerton Infiltrada no Baile - Divulgação

Skincare & Proteção Diária



Protetor Solar Facial Cenoura & Bronze FPS 70 (R$ 53,49)

Textura ultraleve, toque seco, efeito matte e alta proteção UVA/UVB sem deixar resíduos brancos.

Protetor Solar Facial Diário FPS 70 Cenoura &Bronze - Divulgação

Hidratante Facial Monange Multibenefícios FPS 25 (R$ 39,99)

Com Vitamina C e Niacinamida, uniformiza o tom, protege e hidrata com resultados visíveis em até 1 semana.

Hidratante Facial Monange Multibenefícios FPS 25 com Vitamina C e Niacinamida - Divulgação

Água Micelar Monange com Ácido Hialurônico (R$ 39,99)

Limpa, demaquila, purifica e mantém a hidratação da pele por até 24h com fórmula oil-free.