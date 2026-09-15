Sophia Sinot cria look de make exclusivo com seus produtos favoritos
Com mais de 9 milhões de views no TikTok, Sophia Sinot cria look autoral inédito no país unindo estética maximalista e curadoria exclusiva.
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A maquiagem transcende a estética ao atuar como ferramenta de experimentação e autoexpressão. Essa premissa ganha força com a inédita parceria entre a marca nacional de beleza e a renomada criadora internacional Sophia Sinot, conhecida mundialmente por suas produções visuais marcantes e coloridas.
Realizando seu primeiro trabalho oficial no Brasil, a artista desenvolveu o conceito Sophia Sinot Effect: uma estética autoral que une seu estilo maximalista aos códigos da marca brasileira e à vibrante identidade da beleza nacional, com foco total no engajamento digital e nas redes sociais. Para materializar o conceito, a profissional selecionou seus itens favoritos do portfólio, agora reunidos em um combo promocional por tempo limitado.
O Conceito Criativo e o Look Autoral
Desenvolvida sobre a pele da especialista Ana Ruy, a produção aposta na força dos tons rosados e vermelhos, texturas diversificadas e acabamentos de alto impacto visual. O ponto de partida foi a Paleta Harry Potter, utilizada para estruturar o olhar com um delineado esfumado em rosa neon vibrante.
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O blush foi aplicado de forma difusa — fugindo do clássico efeito "chinelada", termo local descoberto por Sophia durante os bastidores. Nos lábios, o contraste entre contorno marcado e acabamento glossy arremata a composição.
"Eu realmente amo improvisar na maquiagem... Você pode meio que dobrar as páginas e decidir se vai usar uma paleta amarela ou vermelha, coral e rosa. É tipo escolher como será minha história", destaca Sophia Sinot sobre a versatilidade de texturas da marca.
Combo Exclusivo e Portfólio Selecionado
Para permitir que o público reproduza o resultado em casa, os itens escolhidos pela maquiadora formam um kit promocional especial, comercializado por período limitado nos canais oficiais da marca e de O Boticário, incluindo o TikTok Shop.
- Paleta de Maquiagem Multifuncional Harry Potter: Conta com 36 sombras divididas em seis texturas distintas (matte, brilhante, superbrilhante, amanteigada, aveludada e ultramacia), além de blushes e iluminadores.
- Caneta Delineadora Olhos Fininha: Oferece ponta firme e precisa, longa duração e pigmentação ultra preta.
- Lápis Multifuncional (Azulex, Verdezulex e Rosa Imaginação): Garantem alta fixação, textura cremosa e versatilidade para olhos, bochechas e lábios.
- Máscara de Cílios Big Bang 360º: Fórmula enriquecida com microesferas que assegura volumão, curvatura e alongamento completos.
Serviço e Informações do Combo
- Produto: Combo Sophia Sinot Effect
- Preço: De R$ 414,60 por R$ 265,60