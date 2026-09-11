Vult prepara maior transformação de sua história com novo portfólio de maquiagem
Vult prepara a maior transformação da sua história com um novo portfólio de maquiagem incrível. Descubra todas as novidades do marca!
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A Vult, marca de beleza do Grupo Boticário e líder em vendas de maquiagem no canal farmacêutico no Brasil, anuncia o maior movimento de transformação de seus 20 anos de história.
A partir de uma reestruturação completa do portfólio e de novas fórmulas de alta performance, a marca estabelece como meta expandir em 20% suas vendas na categoria de maquiagem até 2027.
Marca aposta em novas fórmulas e produtos
A transformação acontece em um momento de mudanças nas expectativas das consumidoras em relação à beleza.
Segundo o relatório de beleza para 2026 da WGSN, cresce a demanda por produtos que entreguem benefícios claros, enquanto consumidores latino-americanos estão cada vez mais atentos às escolhas de compra.
O estudo State of Beauty 2025, da McKinsey, também aponta consumidores mais atentos ao valor percebido dos produtos. Nesse cenário, inovação, diferenciação e uma proposta de valor clara ganham importância em um mercado de beleza cada vez mais competitivo.
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É a partir desse contexto que a Vult revisita um dos principais pilares de sua história: a maquiagem. O objetivo é atualizar a experiência oferecida pela marca e acompanhar as necessidades de uma consumidora contemporânea, urbana e com uma rotina dinâmica.
A mudança inclui novas fórmulas, embalagens e soluções de inovação para produtos emblemáticos da marca.
Mais do que uma renovação de itens, a estratégia pretende fortalecer a presença da Vult em diferentes canais, ampliar a percepção de valor regionalmente e criar novas oportunidades de crescimento com parceiros comerciais.
Vult apresenta nova estratégia a parceiros
Como parte da movimentação, às vésperas da Beauty Fair, a Vult reuniu 50 de seus principais clientes e parceiros B2B em um encontro estratégico.
A iniciativa marcou o início das conversas sobre a nova fase da marca e apresentou ao varejo as principais apostas de inovação e crescimento para os próximos anos.
Entre os convidados estavam representantes de redes dos segmentos farmacêutico, de perfumaria, alimentar e varejo especializado. A estratégia considera o varejo como parte central da expansão da marca.
Atualmente, a Vult está presente com maquiagem em 37 mil pontos de venda no Brasil, incluindo farmácias, perfumarias, lojas de departamento, e-commerce e varejo especializado.
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No canal farmacêutico, uma de suas principais fortalezas, a marca lidera a categoria de maquiagem, com 15,4% de participação.
Novos expositores e ações chegam aos pontos de venda
Além da reformulação do portfólio, a nova fase prevê mudanças na forma como a marca chega ao ponto de venda. A Vult aposta em novos expositores, materiais de merchandising e iniciativas para ampliar a visibilidade dos produtos, facilitar a experimentação e acelerar o giro no varejo.
A proposta é unir inovação de produto a uma estratégia integrada de sell-in e sell-out, combinando ações com parceiros comerciais e investimentos em mídia, influência e ativações para gerar demanda e apoiar a conversão.
“Estamos conectando a evolução de fórmulas e embalagens diretamente à inteligência do ponto de venda. Não se trata apenas de lançar produtos, mas de entregar um ecossistema completo para o varejo: um portfólio mais competitivo, com maior percepção de valor e uma nova experiência visual no PDV que acelera a decisão de compra da mulher urbana”.Bruna Carneiro, Gerente Sênior de Trade, Categoria e Portfólio da Vult.
Novo portfólio chega ao consumidor em outubro
A apresentação oficial da nova fase para o mercado B2B e o ecossistema profissional aconteceu durante a Beauty Fair. No evento, a Vult também assina o patrocínio exclusivo do Congresso Internacional de Maquiagem Profissional.
As vendas do novo portfólio para o varejo começam em setembro, com abastecimento nacional. A chegada dos produtos às prateleiras e ao consumidor final está prevista para a primeira quinzena de outubro de 2026.
“Estamos conectando a evolução de fórmulas e embalagens diretamente à inteligência do ponto de venda. Não se trata apenas de lançar produtos, mas de entregar um ecossistema completo para o varejo: um pBruna Carneiro, Gerente Sênior de Trade, Categoria e Portfólio da Vult.