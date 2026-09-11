Novidade em bastão une proteção solar avançada e tratamento com vitamina C
Linha aposta em formatos práticos para o dia a dia e traz opções com e sem cor, focando na redução de manchas e linhas finas na rotina de skincare.
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O mercado de beleza ganha mais uma alternativa voltada para a praticidade do skincare diário. A Avon expande o portfólio da linha Renew com o lançamento de um bastão multifuncional que reúne proteção solar e ativos de tratamento em um único produto.
Desenvolvido para atender à demanda por itens fáceis de transportar e reaplicar ao longo do dia, o novo item conta com fórmula enriquecida com vitamina C. O objetivo é aliar a defesa contra os raios ultravioleta a benefícios de cuidados com a pele, auxiliando na atenuação de manchas solares e de linhas finas.
Versões com e sem cor na rotina de cuidados
A linha chega ao mercado em duas variações principais. A primeira é a versão incolor, que oferece fator de proteção solar 50 e acabamento invisível, com toque seco e proposta de adaptação a diferentes tons de pele, sem deixar resíduos esbranquiçados.
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Já a segunda opção é o multiprotetor com cor, que apresenta fator de proteção solar 70 e está disponível em seis tonalidades diferentes. Desenvolvida com foco em cobertura média e acabamento matte, essa versão busca atender às necessidades de quem procura unir maquiagem leve e fotoproteção, além de auxiliar na melhoria da textura cutânea.
Os novos itens da linha Renew em bastão já estão disponíveis no mercado brasileiro. Os produtos podem ser adquiridos por meio de consultoras da marca, em redes de perfumaria e no e-commerce oficial da Avon, com preço sugerido de R$ 99,90 cada.