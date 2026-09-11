Novidade em bastão une proteção solar avançada e tratamento com vitamina C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Linha aposta em formatos práticos para o dia a dia e traz opções com e sem cor, focando na redução de manchas e linhas finas na rotina de skincare.

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O mercado de beleza ganha mais uma alternativa voltada para a praticidade do skincare diário. A Avon expande o portfólio da linha Renew com o lançamento de um bastão multifuncional que reúne proteção solar e ativos de tratamento em um único produto.

Desenvolvido para atender à demanda por itens fáceis de transportar e reaplicar ao longo do dia, o novo item conta com fórmula enriquecida com vitamina C. O objetivo é aliar a defesa contra os raios ultravioleta a benefícios de cuidados com a pele, auxiliando na atenuação de manchas solares e de linhas finas.

Versões com e sem cor na rotina de cuidados



A linha chega ao mercado em duas variações principais. A primeira é a versão incolor, que oferece fator de proteção solar 50 e acabamento invisível, com toque seco e proposta de adaptação a diferentes tons de pele, sem deixar resíduos esbranquiçados.

Já a segunda opção é o multiprotetor com cor, que apresenta fator de proteção solar 70 e está disponível em seis tonalidades diferentes. Desenvolvida com foco em cobertura média e acabamento matte, essa versão busca atender às necessidades de quem procura unir maquiagem leve e fotoproteção, além de auxiliar na melhoria da textura cutânea.

Os novos itens da linha Renew em bastão já estão disponíveis no mercado brasileiro. Os produtos podem ser adquiridos por meio de consultoras da marca, em redes de perfumaria e no e-commerce oficial da Avon, com preço sugerido de R$ 99,90 cada.