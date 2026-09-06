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Beleza | Notícia

O que é cleansing balm demaquilante? Veja como usar e conheça o lançamento da Guava

Remover a maquiagem ganhou uma nova alternativa: o cleansing balm transforma o produto em uma espécie de bálsamo que derrete a make antes do enxágue.

Por Myllena Wu Publicado em 06/09/2026 às 9:54
Imagem de uma mulher usando cleasing balm para remover a maquiagem
Imagem de uma mulher usando cleasing balm para remover a maquiagem - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Tirar a maquiagem no fim do dia nem sempre é a parte mais divertida da rotina de beleza. Quando entram em cena máscara à prova d’água, delineador ou produtos de longa duração, a limpeza pode exigir um pouco mais de paciência.

É nesse cenário que o cleansing balm aparece como alternativa aos demaquilantes líquidos tradicionais.

A proposta desse tipo de produto é simples: o balm é aplicado diretamente sobre a pele e massageado para ajudar a dissolver a maquiagem antes do enxágue.

A Guava acaba de entrar nessa categoria com o Cleansing Balm Demaquilante, lançado em 5 de setembro, em formato de stick de 13 g e preço sugerido de R$ 69,90.

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Como usar cleansing balm para remover a maquiagem?

O primeiro passo é colocar uma pequena quantidade do balm sobre a pele e massagear suavemente. Conforme entra em contato com a superfície, a textura pastosa do produto ajuda a dissolver a maquiagem, inclusive versões à prova d’água.

No caso do lançamento da Guava, a embalagem em formato de stick permite controlar a quantidade aplicada e traz um apontador na própria embalagem. A marca informa que uma unidade pode render até 60 usos.

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Após massagear o produto e dissolver a maquiagem, a orientação é enxaguar com água. Segundo as especificações divulgadas pela Guava, o balm sai facilmente e não deixa sensação oleosa ou resíduos.

Outro detalhe é que a proposta dispensa algodão ou discos demaquilantes, o que pode deixar essa etapa da rotina mais simples.

O que tem no cleansing balm da Guava?

Divulgação/Guava
Imagem no novo cleasing balm demaquilante da Guava - Divulgação/Guava

Fórmula reúne sete óleos vegetais e vitaminas

O Cleansing Balm Demaquilante combina óleos de girassol, coco, linhaça, abacate, argan, macadâmia e oliva, além das vitaminas C e E.

A Guava descreve a fórmula como ultra concentrada e afirma que ela foi desenvolvida para limpar sem ressecar e deixar uma sensação confortável na pele. O produto é sem fragrância, vegano e cruelty-free.

Quem pode usar o produto?

O lançamento é indicado pela marca para todos os tipos de pele e é descrito como não comedogênico, hipoalergênico e dermatologicamente e oftalmologicamente testado.

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A empresa também afirma que o produto não arde os olhos e foi formulado para minimizar o possível surgimento de alergias. Além da remoção da maquiagem à noite, a Guava indica o balm como uma opção de limpeza pela manhã.

Formato em stick ajuda na praticidade

Com 13 g, o produto foi pensado para ocupar pouco espaço no nécessaire ou na mala. A embalagem também permite retirar o produto sem colocar os dedos diretamente no recipiente, enquanto o formato compacto facilita o transporte.

Para quem viaja, vai à academia ou passa boa parte do dia fora de casa, esse é justamente um dos diferenciais do lançamento. A combinação entre aplicação controlada, tamanho reduzido e uso sem algodão coloca a praticidade no centro da proposta da Guava.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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