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Skincare noturno: 4 produtos para diferentes necessidades da pele

Depois de um dia exposta a vários fatores, a pele merece atenção antes de dormir. Veja como aproveitar a rotina noturna para reforçar a hidratação.

Por Myllena Wu Publicado em 04/09/2026 às 10:29
Imagem da Bouncy & Firm Sleeping Mask da Laneige
Imagem da Bouncy & Firm Sleeping Mask da Laneige - Divulgação/Laneige

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Depois de um dia inteiro, a pele pode terminar a noite com aquela sensação de ressecamento, desconforto ou falta de viço. É nesse momento que entra o skincare noturno, uma oportunidade para retomar a hidratação e dedicar alguns minutos aos cuidados faciais antes de dormir.

A rotina não precisa ser extensa para fazer parte do dia a dia. Limpeza, hidratação e produtos direcionados às necessidades de cada pele podem compor o ritual.

Entre as opções disponíveis estão as chamadas sleeping masks, máscaras desenvolvidas para serem aplicadas antes de dormir e permanecerem no rosto durante a noite.

A Laneige, marca sul-coreana comercializada com exclusividade na Sephora, aposta nessa proposta com sua linha Sleeping, que reúne produtos voltados a diferentes objetivos, da hidratação ao cuidado dos lábios.

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Por que fazer skincare antes de dormir?

A rotina noturna pode ser uma oportunidade para repor a hidratação e cuidar da barreira cutânea depois das condições enfrentadas pela pele ao longo do dia.

A escolha dos produtos, no entanto, deve considerar o que cada fórmula oferece e as características individuais do rosto.

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1. Hidratação: Water Sleeping Mask

A Water Sleeping Mask (R$ 259) é apresentada pela Laneige como uma opção para o último passo da rotina noturna.

A fórmula combina niacinamida, esqualano e um complexo derivado de probióticos, com proposta de hidratar e auxiliar no fortalecimento da barreira cutânea.

A textura leve pode ser uma alternativa para quem prefere produtos noturnos sem sensação muito pesada.

2. Pele sensibilizada: Cica Sleeping Mask

Já a Cica Sleeping Mask (R$ 279) tem como destaque a centella asiática, ingrediente conhecido por sua proposta calmante. A máscara é direcionada pela marca a momentos em que a pele apresenta sinais de ressecamento ou sensibilização.

A textura cremosa foi pensada para permanecer durante o sono, ajudando na manutenção da hidratação e proporcionando sensação de conforto.

3. Firmeza: Bouncy & Firm Sleeping Mask

Para quem procura uma rotina voltada à firmeza, a Bouncy & Firm Sleeping Mask (R$ 292) aposta no conceito de “Slow Aging”.

Segundo a proposta da linha, o produto busca suavizar a aparência de linhas finas e rugas enquanto contribui para uma pele mais nutrida e viçosa.

A fórmula possui cápsulas inspiradas na ação dos lipídios da pele e foi desenvolvida para atuar durante a noite.

4. Cuidado com os lábios: Lip Sleeping Mask

Os lábios também podem entrar no ritual. A Lip Sleeping Mask (R$ 195) é um dos produtos mais conhecidos da Laneige e tem proposta de hidratação intensa durante o sono.

A fórmula reúne vitamina C, óleo de coco e manteigas de murumuru e karité. O produto está disponível nas versões Berry, Vanilla, Sweet Candy e Gummy Bear, sendo aplicado em uma camada antes de dormir.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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