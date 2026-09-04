Skincare noturno: 4 produtos para diferentes necessidades da pele
Depois de um dia exposta a vários fatores, a pele merece atenção antes de dormir. Veja como aproveitar a rotina noturna para reforçar a hidratação.
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Depois de um dia inteiro, a pele pode terminar a noite com aquela sensação de ressecamento, desconforto ou falta de viço. É nesse momento que entra o skincare noturno, uma oportunidade para retomar a hidratação e dedicar alguns minutos aos cuidados faciais antes de dormir.
A rotina não precisa ser extensa para fazer parte do dia a dia. Limpeza, hidratação e produtos direcionados às necessidades de cada pele podem compor o ritual.
Entre as opções disponíveis estão as chamadas sleeping masks, máscaras desenvolvidas para serem aplicadas antes de dormir e permanecerem no rosto durante a noite.
A Laneige, marca sul-coreana comercializada com exclusividade na Sephora, aposta nessa proposta com sua linha Sleeping, que reúne produtos voltados a diferentes objetivos, da hidratação ao cuidado dos lábios.
Por que fazer skincare antes de dormir?
A rotina noturna pode ser uma oportunidade para repor a hidratação e cuidar da barreira cutânea depois das condições enfrentadas pela pele ao longo do dia.
A escolha dos produtos, no entanto, deve considerar o que cada fórmula oferece e as características individuais do rosto.
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1. Hidratação: Water Sleeping Mask
A Water Sleeping Mask (R$ 259) é apresentada pela Laneige como uma opção para o último passo da rotina noturna.
A fórmula combina niacinamida, esqualano e um complexo derivado de probióticos, com proposta de hidratar e auxiliar no fortalecimento da barreira cutânea.
A textura leve pode ser uma alternativa para quem prefere produtos noturnos sem sensação muito pesada.
2. Pele sensibilizada: Cica Sleeping Mask
Já a Cica Sleeping Mask (R$ 279) tem como destaque a centella asiática, ingrediente conhecido por sua proposta calmante. A máscara é direcionada pela marca a momentos em que a pele apresenta sinais de ressecamento ou sensibilização.
A textura cremosa foi pensada para permanecer durante o sono, ajudando na manutenção da hidratação e proporcionando sensação de conforto.
3. Firmeza: Bouncy & Firm Sleeping Mask
Para quem procura uma rotina voltada à firmeza, a Bouncy & Firm Sleeping Mask (R$ 292) aposta no conceito de “Slow Aging”.
Segundo a proposta da linha, o produto busca suavizar a aparência de linhas finas e rugas enquanto contribui para uma pele mais nutrida e viçosa.
A fórmula possui cápsulas inspiradas na ação dos lipídios da pele e foi desenvolvida para atuar durante a noite.
4. Cuidado com os lábios: Lip Sleeping Mask
Os lábios também podem entrar no ritual. A Lip Sleeping Mask (R$ 195) é um dos produtos mais conhecidos da Laneige e tem proposta de hidratação intensa durante o sono.
A fórmula reúne vitamina C, óleo de coco e manteigas de murumuru e karité. O produto está disponível nas versões Berry, Vanilla, Sweet Candy e Gummy Bear, sendo aplicado em uma camada antes de dormir.