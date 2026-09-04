Skincare noturno: 4 produtos para diferentes necessidades da pele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Depois de um dia exposta a vários fatores, a pele merece atenção antes de dormir. Veja como aproveitar a rotina noturna para reforçar a hidratação.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois de um dia inteiro, a pele pode terminar a noite com aquela sensação de ressecamento, desconforto ou falta de viço. É nesse momento que entra o skincare noturno, uma oportunidade para retomar a hidratação e dedicar alguns minutos aos cuidados faciais antes de dormir.

A rotina não precisa ser extensa para fazer parte do dia a dia. Limpeza, hidratação e produtos direcionados às necessidades de cada pele podem compor o ritual.

Entre as opções disponíveis estão as chamadas sleeping masks, máscaras desenvolvidas para serem aplicadas antes de dormir e permanecerem no rosto durante a noite.

A Laneige, marca sul-coreana comercializada com exclusividade na Sephora, aposta nessa proposta com sua linha Sleeping, que reúne produtos voltados a diferentes objetivos, da hidratação ao cuidado dos lábios.

Por que fazer skincare antes de dormir?

A rotina noturna pode ser uma oportunidade para repor a hidratação e cuidar da barreira cutânea depois das condições enfrentadas pela pele ao longo do dia.

A escolha dos produtos, no entanto, deve considerar o que cada fórmula oferece e as características individuais do rosto.

LEIA TAMBÉM: PDRN: conheça o ingrediente da K-Beauty que promete revolucionar a rotina de skincare

1. Hidratação: Water Sleeping Mask

A Water Sleeping Mask (R$ 259) é apresentada pela Laneige como uma opção para o último passo da rotina noturna.

A fórmula combina niacinamida, esqualano e um complexo derivado de probióticos, com proposta de hidratar e auxiliar no fortalecimento da barreira cutânea.

A textura leve pode ser uma alternativa para quem prefere produtos noturnos sem sensação muito pesada.

2. Pele sensibilizada: Cica Sleeping Mask

Já a Cica Sleeping Mask (R$ 279) tem como destaque a centella asiática, ingrediente conhecido por sua proposta calmante. A máscara é direcionada pela marca a momentos em que a pele apresenta sinais de ressecamento ou sensibilização.

A textura cremosa foi pensada para permanecer durante o sono, ajudando na manutenção da hidratação e proporcionando sensação de conforto.

3. Firmeza: Bouncy & Firm Sleeping Mask

Para quem procura uma rotina voltada à firmeza, a Bouncy & Firm Sleeping Mask (R$ 292) aposta no conceito de “Slow Aging”.

Segundo a proposta da linha, o produto busca suavizar a aparência de linhas finas e rugas enquanto contribui para uma pele mais nutrida e viçosa.

A fórmula possui cápsulas inspiradas na ação dos lipídios da pele e foi desenvolvida para atuar durante a noite.

4. Cuidado com os lábios: Lip Sleeping Mask

Os lábios também podem entrar no ritual. A Lip Sleeping Mask (R$ 195) é um dos produtos mais conhecidos da Laneige e tem proposta de hidratação intensa durante o sono.

A fórmula reúne vitamina C, óleo de coco e manteigas de murumuru e karité. O produto está disponível nas versões Berry, Vanilla, Sweet Candy e Gummy Bear, sendo aplicado em uma camada antes de dormir.

