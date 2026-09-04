Novas marcas de beleza chegam à Amazon Brasil; confira as novidades
L'Occitane en Provence, Color Wow, Mugler e Shiseido estão entre as marcas que passam a fazer parte da seleção de beleza da Amazon Brasil.
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Comprar produtos de beleza pela internet ganhou mais algumas opções no Brasil. A Amazon anunciou a expansão de seu catálogo na categoria, que passou a incluir marcas como L'Occitane en Provence, Color Wow, Mugler e Shiseido.
A novidade reúne produtos de diferentes segmentos, dos cuidados capilares à perfumaria e ao skincare. A movimentação acontece em um momento de crescimento das compras online de cosméticos e perfumaria.
Uma pesquisa citada pela Amazon, realizada pela NIQ Nielsen, aponta que a categoria aparece em segundo lugar entre aquelas com maior intenção de compra online no terceiro trimestre de 2026, com 64,5% dos consumidores pesquisados planejando adquirir produtos do segmento.
Quais marcas de beleza chegaram à Amazon Brasil?
Color Wow
Especializada em cuidados e finalização capilar profissional, a Color Wow, do Grupo L'Oréal, faz sua estreia no mercado brasileiro pela Amazon.com.br. Segundo a empresa, o marketplace é o único a disponibilizar a marca no país.
L'Occitane en Provence
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A L'Occitane en Provence também passa a ter operação direta na loja, com linhas como Amande Sublime. A chegada amplia a oferta para quem procura produtos voltados aos cuidados com o corpo.
Mugler
Na área de fragrâncias, a novidade fica por conta de Mugler, que chega ao catálogo com o conhecido Angel. A marca amplia a variedade disponível para consumidores interessados em perfumes de grifes internacionais.
Shiseido
A seleção de cuidados com a pele ganha ainda a Shiseido, marca japonesa que, segundo a Amazon, é líder em skincare no Brasil. A entrada também aumenta a presença de marcas asiáticas na categoria.
O que esperar da Semana da Beleza Amazon?
A expansão do catálogo acontece pouco antes da Semana da Beleza Amazon, marcada para 8 a 15 de setembro. O período terá milhares de ofertas em produtos relacionados à beleza e ao bem-estar.
Para Mônica Faria, Diretora de Saúde e Beleza na Amazon Brasil, a ampliação faz parte de uma estratégia de longo prazo da empresa.
“Beleza é uma das categorias que mais cresce na Amazon Brasil, e a expansão que anunciamos hoje faz parte do nosso compromisso de longo prazo em levar uma ampla variedade de marcas renomadas a clientes de todo o país, independentemente de onde morem.”